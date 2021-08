In Obwalden gibt es jetzt Impfungen ohne Voranmeldung

Obwalden Jetzt gibt es Impfungen ohne Voranmeldung – über Mittag und am Abend In den nächsten zwei Wochen kann sich die Obwaldner Bevölkerung ohne Voranmeldung gegen Corona impfen lassen. Geimpft wird zu Randzeiten über Mittag und am Abend. 10.08.2021, 09.22 Uhr

An vier Tagen in den nächsten zwei Wochen können sich Obwaldnerinnen und Obwaldner im kantonalen Impfzentrum ohne Voranmeldung impfen lassen. Dies schreibt der Kanton Obwalden in einer Mitteilung. Um den Bedürfnissen der Bevölkerung besser gerecht zu werden, finden diese Impfungen an Randzeiten über Mittag und am Abend statt, wie der Kanton mitteilt. Die Impfungen finden in der Truppenunterkunft Freiteil an der Militärstrasse 8 in Sarnen statt.