Corona in Altersheimen «Jetzt musst du den Weg gehen, den wir alle irgendwann machen»: Zwei Angehörige erzählen vom Abschiednehmen Albert und Marlyes Meyer wohnten ein gutes Jahr im Schärme in Sarnen. Am 20. November starb sie an Corona. Trudy Ryser verlor am 26. November ihren Mann Hansruedi. Er starb im Eyhuis in Lungern.

Marion Wannemacher 16.12.2020, 18.00 Uhr

Marlyes Meyer

«Wir machen alles zusammen», hatten sich Albert und Marlyes Meyer vorgenommen. Marlyes Meyer konnte aufgrund einer Sehbehinderung durch Makula-Degenerierung ihren Haushalt nicht selbst versorgen, ausserdem litt sie damals noch an einer leichteren Demenz. Ihr Mann sprang ein, kam aber an seine Grenzen. Schon immer lag dem Ehepaar Obwalden am Herzen. Er erinnert sich:

«Wir haben hier einen Cousin meiner Frau in Sarnen immer wieder besucht und sind hier viel gewandert.»

Im Sommer 2019 habe er erfahren, dass sie beide im Schärme Platz finden würden: Sie konnten eine Zweizimmer-Wohnung beziehen.



Albert Meyer, Bewohner der Residenz am Schärme hat seine Frau Marlyes verloren. Sie starb an Corona.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 10. Dezember 2020)

«Ich fühlte mich vom ersten Tag an entlastet», erzählt der gebürtige Buttisholzer. Nach neun Monaten wurde seine Frau in die Wohngruppe der Demenzabteilung aufgenommen und nach weiteren vier Monaten mit höherer Pflegestufe auf die Pflegeabteilung verlegt.



Drei Wochen lang habe er sie dort nicht besuchen dürfen. Irgendwann hatte seine Frau keine Kraft mehr zu reden. Telefonisch erkundigte er sich täglich nach ihr. Mittlerweile wurde bei ihr das Coronavirus nachgewiesen. Und dann verschlechterte sich Marlyes' Situation. «Ich durfte eine halbe Stunde bei ihr sein, sie hat mich nicht erkannt», erzählt er. Danach besuchte die Tochter sie und war auch bei ihr, als sie starb.

«Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass meine Frau an Corona sterben müsste, ich habe eher damit gerechnet, dass sie sowieso sterben muss, deshalb bin ich auch nicht geschockt.»



Im Moment trösten ihn die über 80 Briefe von Verwandten und Bekannten. Albert Meyer ist beschäftigt mit den Danksagungen und vielen administrativen Angelegenheiten. «Beim Aufstehen fühle ich mich allein», erzählt er. Das stimme ihn traurig. Am Abend gehe er mit einem Bild von seiner Frau ins Bett und höre die Musik, die sie beide immer zusammen gehört haben. «Das erinnert mich an schöne Zeiten.»

Hansruedi Ryser

«Er hat mich noch erkannt und meine Hand ganz fest gedrückt», erzählt Trudy Ryser aus Unterengstringen über die letzten Momente mit ihrem Mann Hansruedi im Eyhuis. Mit Betriebsleiter Herbert Gasser hatte er besprochen, nicht ins Spital zu gehen, als klar war, dass sein Coronatest positiv war. Seine Ehefrau, die ihn fünf Jahre lang nach linksseitiger Lähmung durch einen Hirnschlag rundum gepflegt hat, bevor er nach Lungern ins Heim eintrat, berichtet:

«Er wollte einfach Sauerstoff, um nicht ersticken zu müssen.»

In diesem Jahr hatte er bereits eine doppelseitige Lungenentzündung überlebt. Über 50 Jahre hatte das Ehepaar glückliche Ferien in Lungern verbracht. Das Eyhuis kannte Hansruedi durch Kurzaufenthalte zur Entlastung seiner Ehefrau.

Trudy Ryser aus Unterengstringen hat ihren Mann Hansruedi verloren. Er starb im Eyhuis Lungern an Corona. Bild: Marion Wannemacher

Während seiner Isolation durfte Trudy Ryser nicht zu ihrem Mann, dem es zeitweilig so gut ging, dass er am Tisch in seinem Zimmer essen konnte. Ein Anruf der Heimleitung am 25. November machte Trudy Ryser klar, dass sich sein Zustand drastisch verschlechtert hatte. Sie kam zum Abschied gerade noch rechtzeitig und verbrachte den letzten Nachmittag mit ihm. «Er bekam kaum Luft und erhielt Morphium und Sauerstoff», erzählt sie.

«Um halb fünf verabschiedete sie sich mit den Worten: ‹Ich gehe jetzt und komme nicht mehr. Jetzt musst du loslassen und den Weg gehen, den wir alle irgendwann alleine machen müssen. Ich sage dir Adieu.›

Zwei Stunden später starb Hansruedi Ryser.