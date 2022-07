Lino Matteo Barmettler (im blauen T-Shirt) führt Livio Halter einen soeben gelernten Kartentrick vor. Video: Matthias Piazza (Sarnen, 19. Juli 2022)

Obwalden Zauberei im Ferienpass: Jetzt verblüffen die Kinder mit Kartentricks Geschwister, Tanten und Göttis Die Teilnehmenden des Obwaldner Ferienpasses wurden in Zaubertricks eingeweiht – und haben nun das Rüstzeug, ihr Publikum eine Viertelstunde lang zu unterhalten. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 19.07.2022, 17.02 Uhr

«Zieh eine Jasskarte», fordert Lino Matteo Barmettler seinen Kollegen Livio Halter auf. Dieser kommt der Aufforderung nach. Es ist der «Eichel Banner», was Lino nicht sieht. Livio schiebt die Karte wieder verdeckt zurück in den Stapel. Doch oh Wunder: Sein Kollege zückt aus dem ganzen Stapel die richtige Karte, der «Eichel Banner». Den Zaubertrick haben die beiden zusammen mit den anderen 14 Teilnehmenden des Obwaldner Ferienpasses gerade gelernt.

«Es fordert das Hirn schon ein bisschen. Man muss gedanklich immer einen Schritt voraus sein», berichtet Lino Matteo von seinen ersten Stunden als Zauberlehrling. Ihn reize am Zaubern, die Leute zu faszinieren, das mache Spass. Und Livio stellt es sich «mega cool» vor, wenn das Publikum mit offenen Mündern seine Zaubertricks verfolgt. Die beiden sind sich einig: Bei der nächsten Geburtstagsfeier oder sonstigen Gelegenheit wollen sie Geschwister, Tanten und Göttis verblüffen. Sie seien dankbar für diese einmalige Gelegenheit, das Zaubern zu erlernen. «Es macht echt Spass, die Teilnahme hat sich gelohnt», meint Livio.

Livio Halter (links) und Lino Matteo Barmettler üben den erlernten Kartentrick. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 19. Juli 2022)

An diesem Dienstag lernen die Ferienpass-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer im Alter zwischen 9 und 14 Jahren zudem auch, wie sie eine Münze hinter dem Ohr hervorzaubern, zwei Seile vor den Augen des Publikums verknoten, ohne deren Enden loszulassen oder Elastikbänder auf wundersame Weise über verschiedene Finger wandern zu lassen.

Thomas Habermacher bringt den Kindern den Trick mit dem Seilknopf bei. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 19. Juli 2022)

«Baut Spannung auf, bringt Dramatik rein, erzählt eine Geschichte, während ihr den Trick vorführt», führt Thomas Habermacher, alias Zauberer Tomini, die Kinder in die Welt der Magie ein. Er bringt ihnen Schritt für Schritt das Handwerk bei, erläutert ihnen, was es mit Ablenkung des Publikums auf sich hat. Damit seien sie gerüstet, ihr Publikum eine Viertelstunde lang zu unterhalten.

Ein Privileg für die Ferienpass-Teilnehmer

Thomas Habermacher, alias Zauberer Tomini. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 19. Juli 2022)

Die Ferienpass-Teilnehmenden sind in den Genuss eines Privilegs gekommen. Denn in der Regel verraten Zauberer ihre Tricks nicht. Das musste auch Tomini mit seiner Unterschrift im goldenen Buch der Zauberer bestätigen, als er nach bestandener Prüfung als Zauberer in den magischen Ring aufgenommen wurde. Trotzdem hat er am Ferienpass keinen Regelbruch begangen, klärt der Sarner auf, der als Kind von seinem Onkel zum Zaubern gekommen sei:

«Dem Nachwuchs wie etwa Teilnehmern des Ferienpasses dürfen wir Zaubertricks beibringen, wenn sie versprechen, diese nicht weiterzusagen.» Kinder seien eben vom Zaubern fasziniert, wie er von seinen eigenen Auftritten wisse.

