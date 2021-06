Obwalden Junge Mitte uneins bei Pestiziden Die Junge Mitte Obwalden hat sich zum zweiten Mal digital zusammengefunden, um die Parolen für die Abstimmungen am 13. Juni zu fassen. 08.06.2021, 22.45 Uhr

(lur)

Zum Terrorismusgesetz resultierte nach einer Diskussion ein knappes Ja der Jungen Mitte Obwalden, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Zweifel bestanden vor allem an den mangelhaften Kontrollmechanismen. Das Covid-Gesetz wurde einstimmig angenommen. Das CO2-Gesetz nahmen die Mitglieder überwältigend an, da sie der Überzeugung seien, dass die Behebung des Klimaproblems auch etwas kosten darf.

Die Agrarinitiativen seien den Mitgliedern der Jungen Mitte besonders nahe gegangen. Dass Pestizide ein gewisses Problem darstellten, darüber waren sich alle einig. Ob die Initiativen das Problem aber entschärfen, sei «schwierig zu sagen». So beschlossen die Jungpolitiker ein klares Nein zur Trinkwasser-Initiative. Bei der Pestizid-Initiative entstand hingegen eine Diskussion, ob Pestizide grundsätzlich verboten werden sollten. Sorge hätten dabei besonders der «zunehmend feststellbare Fruchtbarkeitsverlust» in Gebieten mit Pestizideinsatz gemacht, schreibt die Jungpartei. Auch die starke Reinigung des Trinkwassers von Pestiziden, die in gewissen Gebieten der Schweiz nötig sei, halte die Junge Mitte für nicht hinnehmbar. Somit entschied sich die Jungpartei letztlich für ein Ja zur Pestizid-Initiative.