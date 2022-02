Obwalden Junge SVP geht mit sechs Kantonsratkandidaten ins Rennen Die Kandidierenden vertreten fünf verschiedene Gemeinden. Kristina Gysi 13.02.2022, 11.48 Uhr

Die Kandidaten der Jungen SVP (von links): Elias Wallimann (Alpnach), David Burch (Giswil), Damian Hüppi (Lungern), Martin Ettlin (Kerns), Nael Hasler (Sarnen) und Severin Wallimann (Alpnach). Bild: PD

Die Junge SVP Obwalden nimmt mit sechs Kandidaten aus fünf Gemeinden an den Kantonsratswahlen 2022 teil. Die Kandidaten stehen jeweils auf den Listen der SVP-Ortsparteien. Damian Hüppi tritt in Lungern an, David Burch steht in Giswil auf der Liste, Martin Ettlin möchte für Kerns in den Kantonsrat, Vizepräsident Nael Hasler lässt sich in Sarnen aufstellen und in Alpnach gibt es mit Vizepräsident Elias Wallimann und Präsident Severin Wallimann sogar zwei Kandidaten der Jungen SVP Obwalden.

Bereits bei den letzten Gesamterneuerungswahlen vor vier Jahren trat Severin Wallimann als Kandidat auf der Liste der SVP Alpnach an. Die Junge SVP Obwalden war damals aber nicht aktiv. Erst im Jahr darauf nahm er die Reaktivierung der Jungpartei in Angriff, die er seitdem auch präsidiert. An der Generalversammlung der SVP Obwalden im April 2019 äusserte er die Hoffnung, dass sich im Jahr 2022 in den meisten Gemeinden ein Mitglied der Jungen SVP für die Kantonsratswahlen aufstellen lässt. Entsprechend freut er sich heute darüber: «Mit unseren sechs qualifizierten Kandidaten zeigen wir, dass wir es ernst meinen. Wir möchten die Zukunft unsers Kantons aktiv mitgestalten. Darum hoffen wir, dass einer unserer Kandidaten den Sprung in den Kantonsrat schafft.»

Wallimann freut sich über Engagement der jungen Leute

Severin Wallimann stellt fest, dass auch die anderen Parteien mit jungen Kandidaten antreten. Seit den letzten Kantonsratswahlen wurden mehrere Jungparteien in Obwalden neu gegründet oder reaktiviert. Eine Entwicklung, die auch die Junge SVP Obwalden freut. «Wir standen in den letzten drei Jahren in regelmässigem Austausch mit den anderen Jungparteien und haben etwa mehrere gemeinsame Podien mitorganisiert», sagt Severin Wallimann. Denn die Jungparteien hätten ein gemeinsames Interesse. «In erster Linie ist es unser aller Ziel, junge Leute für die Politik zu begeistern», sagt er, «Erst an zweiter Stelle – bei den politischen Inhalten – stehen wir in Konkurrenz zueinander. Da gibt es dann teilweise erhebliche Differenzen.»

Bei den politischen Inhalten stehen die Mitglieder der Jungen SVP auf der Linie ihrer Mutterpartei. «Die Werte der SVP sind altersunabhängig», meint Severin Wallimann dazu. Wichtig ist den Kandidaten der Jungen SVP die Eigenverantwortung der Bürger. «Wir stellen fest, dass heute sehr schnell nach dem Staat gerufen wird», erklärt Severin Wallimann. «Wir trauen uns selber und damit auch unseren Mitbürgern zu, dass wir die meisten Probleme auch ohne den Staat lösen können. Dafür bleiben wir selbstbestimmt, statt durch immer mehr Vorschriften im täglichen Leben eingeengt zu werden.»