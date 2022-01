Obwalden «Es ist schon schwierig genug, sich Hilfe zu holen» – Juso fordert schulpsychologisches Angebot in der Kantonsschule Die Juso möchte eine Fachperson an der Kantonsschule Obwalden, um Schüler und Schülerinnen bei psychischen Problemen zu unterstützen. Der Kanton sieht das Bedürfnis mit den neu eingesetzten Vertrauenslehrpersonen vorerst gestillt. Zéline Odermatt Jetzt kommentieren 12.01.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine junge Frau in Therapie. (Symbolbild) Bild: iStockphoto

«Schon im ersten Gymnasium bin ich oft in Situationen geraten, in denen ich Hilfe benötigt hätte. Ich war und bin bis heute noch nie zu einer Psychologin gegangen. Das vor allem, weil es so ein grosser Schritt ist.»

Diese Aussage stammt von einem Schüler oder einer Schülerin der Kantonsschule Obwalden (KSO) und ist als Antwort bei einer vor kurzem durchgeführten anonymen Umfrage der Juso Obwalden eingereicht worden. Eine weitere lautet:

«Auch nach mehreren Therapien habe ich zu kämpfen, befinde mich wieder in Behandlung und empfinde es als sehr notwendig, eine Bezugsperson an der Schule zu haben – die nicht Lehrer ist!»

«Die Antworten der Schüler und Schülerinnen waren zutiefst besorgniserregend. Die Umfrage hat gezeigt, dass es Personen mit ernsthaften Problemen an unserer Schule gibt», sagt Anna Maria Mathis, die im Vorstand der Juso ist. Sie und Dario Bellwald, Co-Vizepräsident der Juso, sind Sechstklässler an der KSO und von der Dringlichkeit eines schulpsychologischen Angebots an der Schule überzeugt.

Dario Bellwald und Anna Maria Mathis an einem Projekttag an der Kantonsschule Obwalden. Bild: Manuel Kaufmann (Sarnen, 15. September 2021)

«Es gibt Personen, die bereits in Behandlung sind, andere wünschen sich ein niederschwelliges Angebot direkt in der Schule. Es ist schon schwierig genug, sich Hilfe zu holen bei solchen Problemen», sagt Mathis.

Dass es niederschwellige Angebote braucht, davon ist auch Francesca Moser überzeugt. Die Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen will die Probleme von jungen Menschen nicht kleinreden: «Es ist ein anspruchsvolles Alter, durch die Coronapandemie zeichnen sich Probleme noch stärker ab.»

Neu gibt es fünf Vertrauenslehrpersonen

Es seien auch eindrückliche Aussagen der Jugendlichen, die die Juso eingeholt haben. Moser sieht den Bedarf jedoch bereits als gedeckt. «Der Eingang des Campus der KSO liegt 50 Meter vom schulpsychologischen Dienst des Kantons entfernt.» Dieser steht wie auch die Jugend- und Familienberatung allen kantonalen Schülern und Schülerinnen offen.

«Zudem haben wir seit diesem Schuljahr fünf Vertrauenslehrpersonen an der KSO. Das sind Lehrpersonen, die sich besonders engagieren und für die psychischen Probleme der Schüler und Schülerinnen zugänglich sind.» Diese unterstünden zudem der Schweigepflicht.

Francesca Moser ist seit 1. Januar 2017 die Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen. Bild: PD

Wie oben der anonymen Aussage zu entnehmen ist, sieht die Juso hier aber Probleme. Man habe gehört, das Angebot würde zwar genutzt, jedoch wären die Personen nicht dafür ausgebildet, bei Themen wie Essstörungen und Suizidgedanken Hilfe leisten zu können, so die beiden Juso-Politiker. Dafür brauche es eben eine Fachperson mit einer entsprechenden Ausbildung. Moser sagt dazu: «Wie gut sich die Vertrauenslehrpersonen bewähren und nachgefragt sind, müssen wir nach diesem Jahr schauen. Für eine Bilanz ist es noch zu früh.»

Die Vertrauenslehrpersonen seien jedoch ganz klar keine Therapeuten, die eine psychologische Ausbildung haben. «Sie sind eben als leicht zugängliches Angebot bei Problemen da und können aufzeigen, wo sich die Schülerinnen und Schüler weitere Hilfe holen können.»

Jugendliche möchten ernst genommen werden

Auch die Distanz zur Schule selbst stellt die Juso in Frage. Mathis: «Wir möchten eine Person, die losgelöst vom Schulalltag agiert und auch hilft, wenn Schüler oder Schülerinnen Probleme mit Lehrpersonen haben. Die Vertrauenslehrer sind da zu nah dran und das könnte viele abschrecken.»

Moser sagt, es sei nicht immer eine ideale Situation, aber: «Die Vertrauenslehrer unterrichten auf verschiedenen Stufen und man findet somit immer jemanden, der nicht die Noten der hilfesuchenden Person setzt.» Als unabhängige Stellen gäbe es eben den schulpsychologischen Dienst und die Jugend- und Familienberatung des Kantons. Diese und weitere Angebote finde man auf der Website der Kantonsschule.

Hier kann man zudem rasch Hilfe holen Wer in einer Lebenskrise steckt, Suizidgedanken hat oder einen Suizid im Familien- oder Freundeskreis zu verarbeiten hat, sollte sich unbedingt helfen lassen. Die Dargebotene Hand hilft telefonisch anonym und kompetent. Das Angebot richtet sich auch an Angehörige oder Bekannte von Menschen in einer Notsituation. Nummer für Erwachsene: 143 oder www.143.ch (E-Mail, Chat). Nummer für Jugendliche und Kinder (Pro Juventute): 147 oder www.147.ch. Mehr Informationen finden sich unter www.reden-kann-retten.ch und www.dureschnufe.ch

Die Juso und die anderen Jugendlichen fühlen sich hingegen nicht ernst genommen mit ihrem Anliegen. «Das kantonale Angebot reicht nicht aus, zudem weiss kaum jemand an der Schule darüber Bescheid. Wir haben in diesem Prozess gemerkt, dass die Generationen, die im Kantons- und Regierungsrat sitzen, die Probleme als zu wenig dringlich sehen», so Bellwald. Und Mathis fügt an: «Ein Angebot vor Ort könnte auch ausserschulische Angebote entlasten.»

Notfälle sind von Wartefristen ausgenommen

Die Wartezeiten bei den kantonalen Schuldiensten erhöhen sich tatsächlich seit längerem. «Es stimmt, dass die Situation bei den Schuldiensten noch immer angespannt ist. Die Anmeldungen haben im letzten Schuljahr wieder zugenommen und ich befürchte, es wird in diesem Schuljahr so bleiben», sagt Moser. Per 1. Januar 2021 hat jedoch der Regierungsrat für die Schuldienste eine befristete Pensenerhöhung von 150 Prozent bis 2024 gesprochen, obwohl momentan ein Einstellungsstopp für die Verwaltung gilt.

Diese Erhöhung würde durch die Zunahme der Anmeldung jedoch rasch «weggefressen». «Wir erkennen also das Problem, die Ressourcensituation ist aber immer noch angespannt.» Natürlich seien Notfälle von den Wartefristen ausgenommen. «Wenn jemand eine Krise hat oder auch bei Suizidgedanken, dann hat das Vorrang.»

Die Juso fordert zudem vom Kanton Präventionstage, die von Fachpersonen durchgeführt werden. Diesen Vorschlag nimmt Moser gerne als Anregung auf und weist darauf hin, dass im Frühling die KSO eine mehrtägige Veranstaltung und Ausstellung zum Thema Suizid durchführt. Sie möchte zudem der Juso für ihr löbliches Engagement zu psychischen Themen danken. «Es ist einiges gegangen in den letzten Jahren bezüglich der Thematik. Das ist eine sehr positive Entwicklung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen