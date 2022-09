Obwaldner Psychiatriegebäude wird saniert und erweitert

Obwalden Kanton kann Psychiatrie-Gebäude sanieren und erweitern Deutlich bekennt sich die Obwaldner Stimmbevölkerung zum 20,5-Millionen-Kredit – und zur Sanierung. Die SVP machte sich für einen Neubau der Psychiatrie stark. Matthias Piazza 25.09.2022, 14.40 Uhr

So könnte das sanierte und erweiterte Psychiatriegebäude dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Das Geschäft schlug im Vorfeld hohe Wellen, wurde kontrovers diskutiert, auch in den Leserbriefspalten der «Obwaldner Zeitung». Nun herrscht Klarheit über die Zukunft des Psychiatriegebäudes in Sarnen. Das denkmalgeschützte Gebäude, 1850 als erstes Kantonsspital Obwalden erbaut und zuletzt 1972 umfassend saniert, wird für 20,5 Millionen Franken saniert und erweitert und so fit für die Zukunft gemacht. Mit 69 Prozent sagten die Obwaldnerinnen und Obwaldner am Sonntag Ja zur Vorlage. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 59 Prozent. Damit bekannte sich die Stimmbevölkerung zu den Plänen der Regierung und des Kantonsrates, der dem Geschäft mit 33 Ja zu 13 Nein, bei 2 Enthaltungen zugestimmt hatte.