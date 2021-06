Obwalden soll 1 Million ans neue Schlachthaus in Kerns zahlen

Obwalden Kanton soll knapp eine Million Franken ans neue Kernser Schlachthaus zahlen Das neue Schlachthaus in Kerns wird rund 8,4 Millionen kosten. Der Bund hat seinen Beitrag bereits in Aussicht gestellt, nun muss das Parlament über seinen Kantonsbeitrag befinden. Philipp Unterschütz 21.06.2021, 16.30 Uhr

Visualisierung des geplanten Schlachthauses in der Kernser Industriezone. Bild: PD

Durch den Strukturwandel im Metzgereigewerbe gibt es heute im Kanton Obwalden, ausser dem Schlachthaus Ei in Sarnen, keinen Schlachtbetrieb mehr. Es ist somit die einzige Möglichkeit für die Landwirtschaftsbetriebe in der Region, Tiere ohne grosse Transportwege professionell schlachten und verarbeiten zu lassen. Das Schlachthaus Ei führt heute jährlich rund 4000 Schlachtungen für die Mitglieder der Genossenschaft, für die Metzgerei Stutzer und Flüeler in Kerns sowie weitere Kunden durch. Die Tiere stammen zu rund 75 Prozent aus dem Berggebiet. Zusätzlich werden jährlich rund 100 Notschlachtungen durchgeführt.

Mittlerweile sind nicht nur die Platzverhältnisse, vor allem für die Fleischverarbeitung, knapp geworden – auch die Infrastruktur und die Raumeinteilung sind nicht mehr zeitgemäss. Zugleich sind immer wieder bauliche Anpassungen nötig, weil auch die Anforderungen betreffend Lebensmittelsicherheit gestiegen sind.

Gewerberaum für Dritte und zwei Wohnungen

Weil Analysen gezeigt haben, dass ein Neubau vorteilhafter ist als eine Sanierung, soll das Schlachthaus deshalb in Kerns für rund 8,4 Millionen Franken neu gebaut werden. Das dreigeschossige Gewerbegebäude umfasst die Schlachthalle, Verarbeitungs- und Verpackungsräume, Kühl- und Reiferäume sowie sanitäre Anlagen im Erdgeschoss. Im ersten Obergeschoss sind die Technikräume, Lagerräume, Garderoben mit sanitären Anlagen sowie Büros und Aufenthaltsräume und ein Gewerberaum für Dritte vorgesehen. Im Dachgeschoss werden zwei Wohnungen realisiert.

Die Genossenschaftsversammlung hat im November 2020 bereits den entsprechenden Krediten zugestimmt und auch die Baubewilligung der Einwohnergemeinde Kerns liegt bereits vor. Die Finanzierung soll hauptsächlich über Eigenmittel (500'000 Franken), Spenden (bereits zugesichert: 530'000 Franken), Beiträge von Bund und Kanton (2,01 Millionen Franken), einen Investitionskredit (2,1 Millionen Franken) und Bankdarlehen (2,9 Millionen Franken) erfolgen.

Umsatz soll um 20 Prozent steigen

An seiner nächsten Sitzung vom 25. Juni befasst sich nun der Kantonsrat mit dem Geschäft. Er soll der Genossenschaft Fleischhuis für den Neubau des Schlachthauses an der Industriestrasse 12 in Kerns einen Kantonsbeitrag von 90 Prozent des Bundesbeitrags, höchstens aber 954'400 Franken genehmigen – dies gestützt auf das kantonale Landwirtschaftsgesetz. Das Bundesamt für Landwirtschaft hat im März in einem Vorbescheid bereits einen Beitrag von 1,06 Millionen Franken in Aussicht gestellt.

Damit für die verschiedenen Projekte zur Strukturverbesserung weiterhin genügend Mittel zur Verfügung stehen, soll die Beitragszahlung des Kantons in Abhängigkeit zum Baufortschritt voraussichtlich auf vier Jahre verteilt werden. Die erste Auszahlung würde im Jahr 2022 erfolgen.

Die Genossenschaft Fleischhuis hat von Experten des Schweizerischen Bauernverbands die Wirtschaftlichkeit beurteilen und einen Businessplan erstellen lassen. Laut dem Bericht der Regierung an den Kantonsrat ist die Wirtschaftlichkeit gegeben. Der Umsatz soll zudem innert fünf Jahren um weitere 20 Prozent gesteigert werden, heisst es darin. Erreicht werden soll dies durch eine Zunahme der Mitglieder der Genossenschaft, welche ihre Tiere für die Selbstversorgung und Direktvermarktung im Schlachthaus verarbeiten und verpacken lassen, und durch einen allfälligen Ausbau von Dienstleistungen für Metzgereien in der Region.

Beachtliche Wertschöpfung für Landwirtschaft

Mit dem Bauprojekt soll auch die Organisation des Schlachtbetriebs angepasst werden. Die Genossenschaft Fleischhuis, die derzeit 367 Mitglieder hat, realisiert den Neubau und wird somit Eigentümerin. Eine neu zu gründende Fleischhuis AG, als 100-prozentige Tochterfirma, wird die Geschäftstätigkeit und die Notschlachtungen übernehmen und das Schlachthaus von der Genossenschaft mieten.

Dank des Neubaus des Schlachthauses könne auch zukünftig die Selbstversorgung und Direktvermarktung von Fleischspezialitäten auf den Bauernhöfen ermöglicht werden, hält die Regierung in ihrem Bericht fest. Die Direktvermarktung generiere eine beachtliche Wertschöpfung für die Obwaldner Landwirtschaft. Zudem könnten die Gemeinden auch die gesetzlich vorgeschriebene Notschlachtstelle sicherstellen.