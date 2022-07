Obwaldner Kantonalbank fördert nachhaltige Projekte

Obwalden Kantonalbank unterstützt neu nachhaltige Engagements Der OKB-Förderpreis der Obwaldner Kantonalbank ist auf 35'000 Franken erhöht worden. Neu werden damit drei Projekte gefördert. Private und Institutionen können sich ab sofort bewerben. 20.07.2022, 16.35 Uhr

Die Obwaldner Kantonalbank vergibt erstmals den «OKB Förderpreis für nachhaltiges Engagement». Mit 35'000 Franken will sie seit diesem Jahr drei Projekte auszeichnen. Diese sollen in den Bereichen Umwelt und Klima, Gesellschaft und Wirtschaft oder Soziales angesiedelt sein. Der Zeithorizont der Engagements soll langfristig sein, wie die Obwaldner Kantonalbank in einer Mitteilung schreibt. Das Siegerprojekt erhält maximal 20'000 Franken, das zweit- und drittplatzierte je maximal 10'000 beziehungsweise 5000 Franken.