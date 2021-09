Kantonalbank zügelt in Sachseln in die ehemalige Post

Obwalden Kantonalbank zügelt in Sachseln in ehemalige Post Die OKB baut die ehemaligen Räumlichkeiten der Post für ihre Bedürfnisse aus. Martin Uebelhart 21.09.2021, 16.05 Uhr

Die Obwaldner Kantonalbank zügelt in Sachseln vom heutigen Standort (rechts im Bild) in die ehemaligen Räumlichkeiten der Post an der Brünigstrasse 101. Bild: Martin Uebelhart (Sachseln,

21. September 2021)

Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) zügelt ihre Filiale in Sachseln. Vom heutigen Standort am Dorfplatz 2 zieht sie an die Brünigstrasse 101. Dort war bis 2019 die Postfiliale beheimatet. Kürzlich war im Amtsblatt ein entsprechendes Baugesuch veröffentlicht worden.

Die OKB habe auch einen Umbau der Räumlichkeiten am heutigen Standort geprüft, sagt Beatrix Küchler, stellvertretende Leiterin der Unternehmenskommunikation, auf Anfrage. «Die engen Raumverhältnisse lassen jedoch die Umsetzung unseres Filialkonzepts mit dem Schwerpunkt auf der persönlichen Beratung nicht zu», hält sie fest. Für zusätzliche Beratungszimmer reiche die vorhandene Fläche nicht aus. Am neuen Standort werde den Kundinnen und Kunden wie bisher ein bedienter Schalter zur Verfügung stehen und gleichzeitig hätten sie die Möglichkeit, sich von den Mitarbeitenden vor Ort persönlich in dafür geeigneten Räumen beraten zu lassen. Diese Nähe zu den Kundinnen und Kunden sei der OKB wichtig, so Beatrix Küchler. Bediente Filialen in jeder Obwaldner Gemeinde seien Teil der Standortstrategie der Bank.

Baubeginn im kommenden Jahr

Für die Anforderungen der OKB müssten die bestehenden Räumlichkeiten der alten Poststelle komplett umgebaut werden, ergänzt sie. Sofern das Baubewilligungsverfahren optimal läuft, rechnet die OKB mit dem Baubeginn im kommenden Jahr. «Wir erwarten die Baubewilligung bis Ende Oktober dieses Jahres», sagt sie.

Das Gebäude mit der heutigen Filiale gehört der OKB. «Es ist geplant, dass die Räumlichkeiten der alten Filiale vermietet werden», so Beatrix Küchler. Die ehemalige Postfiliale erwerbe die OKB im Stockwerkeigentum.

Nebst Sachseln seien die Filialen Engelberg und Sarnen-Center noch nicht nach dem aktuellen Filialkonzept umgebaut. In Engelberg sei der Umbau ebenfalls für 2022 geplant. Jener der Filiale Sarnen-Center sei noch offen, sagt sie.