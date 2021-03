Obwalden Kantonsarzt Mario Büttler hört nach 28 Dienstjahren auf: «In kleinen Kantonen lasten viele Aufgaben auf den Schultern des Amtsträgers» Mario Büttler hat in seiner Zeit als Kantonsarzt so einiges erlebt. Nichts ist aber mit der Coronapandemie zu vergleichen. Romano Cuonz 06.03.2021, 05.00 Uhr

Ein Jahr lang hält uns die Coronakrise nun schon in Atem. Da gehören Kantonsärzte landesweit zu den gefragtesten, aber auch am meisten geforderten Mitarbeitern kantonaler Verwaltungen. Der Obwaldner Kantonsarzt heisst Mario Büttler und führt im Hauptberuf eine Hausarztpraxis in Kerns.

«Ab März 2020 gab es keinen Tag mehr, an dem mich die Pandemie nicht beschäftigte»,

stellt er fest. In dieser Zeit habe er wohl mehr Arbeit für den Kanton geleistet als in all den früheren Jahren zusammen. Und das will etwas heissen: Büttler hat das Amt – nachdem er zuvor schon zehn Jahre als Stellvertreter waltete – 2002 offiziell übernommen. Mit insgesamt 28 Dienstjahren ist er einer der amtsältesten Mitarbeiter des Kantons Obwalden.

Eigentlich hat er das AHV-Alter 2019 erreicht. Doch wollte er den Kanton Obwalden in schwierigen Zeiten nicht im Stich lassen. Nun aber sei genug, findet Mario Büttler. Auf Ende Juni möchte er in den Ruhestand treten. Jedenfalls, wenn bis dahin ein Nachfolger gefunden wird. Einfach ist die Arbeit eines Kantonsarztes nicht, schon gar nicht zu Coronazeiten.

Mehrmals die Woche hatte er Telefonkonferenzen

In normalen Zeiten reserviert Mario Büttler für die Arbeit als Kantonsarzt einen Tag die Woche; an vier Tagen empfängt er seine Patienten in der Hausarztpraxis. Doch Corona hat seinen Zeitplan oft arg auf den Kopf gestellt. «Die weitgehend unbekannte Krankheit zwang uns dazu, Massnahme um Massnahme aus dem Boden zu stampfen», erzählt der Arzt. Plötzlich hätten Telefonkonferenzen zwischen dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und allen Kantonsärzten ein- bis sogar zweimal wöchentlich stattgefunden. Wochenend- und auch Nachtarbeit liessen sich jetzt nicht mehr vermeiden.

«Wir Kantonsärzte sind der verlängerte Arm des BAG und haben Empfehlungen und Massnahmen, die der Bundesrat ausspricht und erlässt, in den Kantonen zu umsetzen», erklärt Büttler seine Arbeit. Vorerst bei der Ärzteschaft und im Spital und danach auch in der Bevölkerung. Ganz wichtig sei die enge und auch in kniffligen Situationen ausgezeichnete Zusammenarbeit mit Patrick Csomor, dem damaligen Leiter des Obwaldner Gesundheitsamtes gewesen. Inzwischen arbeite er mit dessen Nachfolger Olivier Gerber zusammen. Vor allem zu Beginn der Krise hätten sich viele Fragen gestellt. «Da galt es, so schnell wie möglich Desinfektionsmittel und Schutzmasken zu beschaffen», erinnert sich Büttler.

Föderalismus ist bei der Krisenbewältigung wenig hilfreich

Als medizinischer Berater des Gesundheitsamtes muss der Kantonsarzt zu allen Fragen Stellung beziehen. «Oft war es schwierig, Weisungen aus Bern so aufzuarbeiten, dass sie für die Leute verständlich und nachvollziehbar waren», sagt der Kernser Arzt. Eine riesige Herausforderung stellten eine funktionierende Teststrategie für Obwalden, ein wirksames Contact-Tracing und vor allem auch die Einrichtung von Impfzentren dar. Vieles musste fast von einem Tag auf den andern bewerkstelligt werden. Auch Notfallszenarien wurden durchgespielt: Etwa mit einer Triagestelle auf dem Parkplatz des Kantonsspitals, falls dieses überlastet würde. Oder der Vorbereitung des Kurhauses am Sarnersee als Erweiterung des Spitals. «Planungen, die uns Stunden kosteten, aber dann glücklicherweise nie zum Tragen kamen», bilanziert Mario Büttler.

Eines aber ist er sich gewiss:

«Föderalismus ist nicht die geeignetste Staatsform für die Bewältigung einer solchen Krise.»

Was passieren könne, wenn der Bund die Führung aus der Hand gebe und den Kantonen das Heft überlasse, habe man im letzten Sommer bitter erfahren. Leider drohe auch zurzeit wieder ein ähnliches Szenario, gibt der Kantonsarzt zu bedenken.

Vom Kampf gegen Tuberkulose bis zur Forensik

«In kleinen Kantonen lastet eine grosse Zahl sehr verschiedener Aufgaben auf den Schultern ein und desselben Amtsträgers», stellt Mario Büttler fest. Im Mittelpunkt stünden dabei Massnahmen zur Bekämpfung von Epidemien. Die diesbezüglichen Gesetze des Bundes müssten überall schnell und wirksam umgesetzt werden. In seiner Amtszeit sei er etwa mit Hirnhautentzündungen oder auch Tuberkulosefällen konfrontiert worden. Einmal seien in einem alten Hotel sogar die heute seltenen Legionellen aufgetreten. Meldepflichtig sind auch HIV, Geschlechtskrankheiten oder Hepatitis. Büttler stellt fest:

«Als Kantonsarzt bin ich stets Empfänger der schlechten Nachrichten.»

Zusammen mit der Lungenliga oder dem Schulmedizinischen Dienst würden vorsorgliche Massnahmen getroffen. Dabei gehe es vor allem darum, Ansteckungsketten zu unterbrechen. «Bei der Kinderkrankheit Masern mussten wir etwa verfügen, dass ungenügend oder nicht geimpfte Schüler oder Lehrpersonen von der Schule ausgeschlossen wurden», sagt Büttler.

Was die wenigsten wissen: In einem Kleinkanton ist der Kantonsarzt auch Forensiker. «Bei einem aussergewöhnlichen Todesfall muss ich zusammen mit Polizei und Staatsanwaltschaft die Fragen nach Todeszeitpunkt, Todesursache und allfälliger Fremdeinwirkung prüfen», erzählt Mario Büttler. Allein im vergangenen Jahr seien es 30 Fälle gewesen. Eines ist jedenfalls gewiss: Routine oder Langeweile ist das Allerletzte, was dem Kantonsarzt in einem kleinen Kanton unterkommen kann.