Kantonsbibliothek Obwalden erweitert ihr Angebot

Obwalden Kantonsbibliothek erweitert ihr Angebot Das digitale Angebot der Kantonsbibliothek Obwalden wird mit einem Streamingdienst für Filme ergänzt. 31.05.2022, 15.29 Uhr

Ab dem 1. Juni 2022 können sich filmbegeisterte Nutzerinnen und Nutzer der Kantonsbibliothek über eine grosse Auswahl an digital zugänglichen Filmen freuen. Mit dem Streamingdienst Filmfriend.ch, an dem sich gemäss einer Mitteilung des Obwaldner Bildungs- und Kulturdepartements bereits zahlreiche Bibliotheken in der Schweiz beteiligen, werden rund 3500 Filme für Gross und Klein angeboten. Von Komödien über Actionfilme bis zu Dokumentationen stehe den Kundinnen und Kunden ein grosses Angebot zur Auswahl. Wobei das Angebot jährlich um etwa 300 neue Titel erweitert werde.