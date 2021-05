Obwalden Kantonsrat entscheidet morgen über Maskenpflicht an den Obwaldner Schulen Die Motion der SVP wurde für dringlich erklärt. Die Diskussion findet am Freitag statt. Florian Arnold 27.05.2021, 10.12 Uhr

Kantonsrat Obwalden, Impression aus der Mai-Session 2021. Bild: Florian Arnold / Obwaldner Zeitung

Die SVP Obwalden fordert, dass die Maskenpflicht an Obwaldner Schulen sofort aufgehoben wird. Dazu reichte Gregor Rohrer (SVP, Sachseln) eine Dringliche Motion ein. Mit 37 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) wurde der Dringlichkeit stattgegeben, dafür waren zwei Drittel der Stimmen nötig, was 36 Stimmen entsprach. Rohrer sagte, die Pandemie flache momentan ab, alle Kennzahlen würden dies unterstreichen. Er sei von vielen Eltern angesprochen worden, die sich diesen Schritt zurück zur Normalität wünschten. «Wir Politiker stehen in der Pflicht, klare Entscheide zeitnah zu fällen», so Rohrer.