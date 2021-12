Obwalden Kantonsrat sagt Ja zum Budget 2022 Die meisten Änderungsanträge lehnte der Rat ab. Bewilligt hat er eine Erhöhung des Energieförderprogramms. Martin Uebelhart 02.12.2021, 17.38 Uhr

Es sei kein Glück und kein Zufall, dass der Kanton Obwalden sich von der Dauerdiät und ewigem Sparen in Richtung einer solideren Finanzlage bewege, sagte Finanzdirektorin Maya Büchi am Donnerstag im Kantonsrat. «Die durch den Regierungsrat eingeleiteten Massnahmen zeigen Wirkung», hielt sie fest. Und auch die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank helfe mit. Das Budget 2022 sieht bei einem Aufwand von 329,6 Millionen Franken und einem Ertrag von 333,3 Millionen Franken einen Ertragsüberschuss von 3,7 Millionen Franken vor. Auch die Rechnung für das laufenden Jahr sei auf gutem Weg. Die befürchteten Ausfälle bei den Fiskalerträgen aufgrund der Pandemie seien aus heutiger Sicht nicht im erwarteten Mass eingetreten. «Die Wirtschaft erholt sich», so Büchi.

Der Kantonsrat das Budget genehmigte das Budget 2022 einstimmig. Bild: Anian Heierli (Sarnen, 2. Dezember 2021)

Höher fällt der budgetierte Personalaufwand aus. Es sei dem Regierungsrat sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung marktgerecht entlöhnt würden, betonte Büchi. Im Budget sind eine leistungsabhängige Lohnsummenentwicklung von 0,9 Prozent sowie ein Prozent für strukturelle Lohnmassnahmen vorgesehen.

Keine Entnahme aus der Schwankungsreserve

Dominik Rohrer (CVP/Mitte, Sachseln), Präsident der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, hielt fest: Die Finanzen des Kantons präsentierten sich so gut wie schon lange nicht mehr. Positiv vermerkte er, dass keine Entnahme aus der Schwankungsreserve notwendig sei. Nachdenklich stimme ihn hingegen der Selbstfinanzierungsgrad. Die anstehenden Projekte könnten nicht alle aus der Erfolgsrechnung bezahlt werden. Die Verschuldung werde moderat zunehmen.

Albert Sigrist (SVP, Giswil) legte als Präsident der Rechtspflegekommission den Fokus auf die personelle Situation bei den Gerichten und der Staatsanwaltschaft. Diese sei angespannt. Wenn der Amtsbericht für 2022 im Frühjahr vorliege, müsse man über die Bücher gehen und schauen, ob im Hinblick auf das Budget 2023 Stellenaufstockungen notwendig würden.

Fraktionen zeigten sich erfreut über die Zahlen

Auch die Fraktionen anerkannten den positiven Ausblick bei den Finanzen. «Die schlimmsten Szenarien sind glücklicherweise nicht eingetreten», sagte Daniel Blättler (SVP, Kerns). Gleichwohl seien die anstehenden Aufgaben in der aktuellen Situation eine spezielle Herausforderung. Man müsse sich im Parlament immer wieder zwischen dem Notwendigen und dem Wünschbaren differenzieren. Zum Lohnsystem hielt er fest, dass die öffentliche Hand im Vergleich zur Privatwirtschaft nicht so schlecht dastehe. Auch die Privatwirtschaft habe mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen.

Marcel Jöri (CVP/Mitte, Alpnach) sagte, man könne das Budget erfreut zur Kenntnis nehmen. Doch das täusche nicht darüber hinweg, dass Obwalden nach wie vor ein strukturelles Defizit habe, an dessen Beseitigung gearbeitet werden müsse. Die Aussichten würden es erlauben, einzelne Positionen in bescheidenem Rahmen wieder etwas zu korrigieren.

Die Ertragslage habe sich verbessert, die Befürchtungen in Zusammenhang mit der Pandemie seinen nicht eingetroffen. «Das ist alles sehr erfreulich», konstatierte Max Rötheli (SP/Sarnen). Zu überdenken gelte es den Personalstopp. Gewisse Amtsstellen seien auf zusätzliche Ressourcen angewiesen. Die Löhne müssten marktfähig bleiben, hielt er fest.

Von einem hervorragenden Budget sprach André Windlin (FDP, Kerns). Auch für die Zukunft sähen die Zahlen positiv aus. Nach einigen düsteren Jahren habe der Kanton bei den Finanzen die Kehrtwende geschafft. Man sei auf dem richtigen Weg, doch brauche es nach wie vor eine restriktive Ausgabenpolitik.

«Darauf hätte wohl vor einem Jahr niemand gewettet», sagte Helen Keiser (CSP/Sarnen) angesichts der Budgetzahlen. All die widrigen Umstände seien nicht so eingetreten wie befürchtet. Doch sei die Pandemie noch nicht vorbei. Früher ergriffene Notmassnahmen bei den Finanzen müssten in besseren Zeiten wieder überdacht werden.

In der Detailberatung der Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung (IAFP) lehnte es der Rat ab, die Regierung anzuhalten, bereits im kommenden Jahr den seit 2015 geltenden Personalstopp zu überprüfen. Die SP wollte eine entsprechende Anmerkung festschreiben. Maya Büchi hielt fest, dass der Regierungsrat dieses Thema regelmässig diskutiere.

Kein zusätzliches Geld für Tourismusorganisationen

Abgelehnt wurde bei der Budgetdebatte ein Antrag der CVP/Mitte-Fraktion, mehr Geld für die Tourismusorganisationen zu sprechen. Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler zeigte auf, dass es zunächst einige Fragen abzuklären gelte, bevor man auf Kantonsebene über zusätzliche Gelder für den Tourismus spreche.

Chancenlos blieb auch ein Antrag der CSP-Fraktion, Leistungen für die Schulsozialarbeit für die Kantonsschule bei der Gemeinde Sarnen einzukaufen. Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli wies darauf hin, dass es auch für die Kantonsschule verschiedene Beratungsangebote gebe.

Zustimmung erhielt ein Antrag der CVP/Mitte- und CSP-Fraktionen, die Mittel für das Energieförderprogramm um 300’000 Franken zu erhöhen. 200’000 Franken davon fliessen dem Kanton aus Bundesmitteln zu. Unter anderem wurde argumentiert, man solle die energetische Sanierung von Gebäuden mit Anreizen und nicht mit Verboten fördern.

In der Schlussabstimmung genehmigte der Kantonsrat das Budget einstimmig.