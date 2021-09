Kantonsrat stellt Fragen zu Obwaldner Impf-Firma

Obwalden Kantonsrat stellt Fragen zu Impffirma Misanto Die Anmeldung für Impftermine bei Misanto sei mühsam und schwierig. Hanspeter Scheuber (CSP, Kerns) möchte Auskunft zur Qualitätssicherung und Kommunikation der Firma. Martin Uebelhart 27.09.2021, 16.13 Uhr

Im Auftrag der Regierung führt die Firma Misanto im Kanton Obwalden sowohl das Test- als auch das Impfzentrum im Rahmen der laufenden Covid-Massnahmen. Aus sehr vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung sei deutlich geworden, dass die Anmeldung für Impftermine bei Misanto ausserordentlich mühsam und schwierig gewesen sei, schreibt Hanspeter Scheuber (CSP, Kerns) in einem Auskunftsbegehren.

Personen hätten sich via E-Mail und Telefon mehrmals und zum Teil mühsam um einen Impftermin bemühen müssen. So auch jene, die mit chronischen Krankheiten belastet seien und zu den vulnerablen Personen gehörten. Insbesondere für Jugendliche sei es schwierig gewesen, einen Termin zu erhalten. Aus diesen Gründen habe es Impfwillige gegeben, welche die Impfung in einem anderen Kantonen vornehmen liessen.

«Ist die Regierung mit Misanto zufrieden?»

Hanspeter Scheuber möchte konkret wissen, ob die Regierung Kenntnis über die Lage bei den Anmeldungen habe, ob die erwähnten Fälle exemplarisch seien oder ob es eine grössere Gruppe von Personen mit denselben Aussagen gebe. Weiter erkundigt sich der Kernser Kantonsrat, wie die Qualitätssicherung und die Kommunikation zwischen den kantonalen Behörden und Misanto aufgebaut seien und ob Misanto periodisch über die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden Auskunft geben müsse. «Ist die Regierung mit der Leistung von Misanto grundsätzlich zufrieden?», ist eine weitere Frage aus dem Auskunftsbegehren. Schliesslich möchte Scheuber auch wissen, ob die Regierung Handlungsbedarf sehe und, falls ja, in welchen Bereichen.