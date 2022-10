Obwaldner Kantonsrat stellt sich hinter Richtplanänderung

Obwalden Kantonsrat stellt sich hinter Richtplanänderung Ziel der geplanten Arbeitszonenbewirtschaftung ist es, räumliche Schwerpunkte für die wirtschaftliche Entwicklung zu setzen und das Potenzial vorhandener Arbeitszonen in der Region optimal zu nutzen. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 27.10.2022, 15.37 Uhr

Mit der Arbeitszonenbewirtschaftung werden im kantonalen Richtplan vier Entwicklungsschwerpunkte für die Wirtschaft festgelegt. Es sind dies die Industriegebiete Sarnen Nord, Gorgen in der Gemeinde Giswil, das Alpnacher Industriegebiet und das Gebiet Hag-Chnewis in Lungern. Neue Unternehmen sollen in bestehenden Industriegebieten angesiedelt werden, vor allem an verkehrstechnisch günstigen Lagen. Die Schaffung von Baulandreserven sei hier möglich. Auch Neuansiedlungen von Unternehmen fänden in den Entwicklungsschwerpunkten Platz, hält die Regierung in ihrem Bericht fest. Dies entspreche auch dem Geist des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes.

Neben den Entwicklungsschwerpunkten für die Wirtschaft gibt es diverse kommunale Arbeitszonen. Dort soll nur zusätzliches Industrieland eingezont werden, wenn bereits dort ansässige Unternehmen sich vergrössern wollen. Für die Arbeitszonenbewirtschaftung gelten drei regionale Wirtschaftsräume. Der Wirtschaftsraum Sarneraatal beinhaltet Alpnach, Sarnen, Kerns, Sachseln und Giswil. Engelberg und Lungern bilden je einen weiteren Wirtschaftsraum. Innerhalb des jeweiligen Wirtschaftsraums müssen erst Reserven in den kommunalen Arbeitszonen genutzt werden, bevor neu eingezont werden darf.

Regional statt kommunal denken

Im Rat kam die Vorlage im Grundsatz gut an. Künftig regional statt wie bisher kommunal zu denken, brauche ein Umdenken, sagte etwa Alex Höchli (CVP/Mitte, Engelberg. Daniel Windisch (CSP, Giswil) hielt fest, die Änderungen seien mit Sorgfalt und unter Einbezug verschiedenster Anspruchsgruppen erarbeitet worden. Hervorgestrichen wurde auch der Einsatz von Gebietsmanagern, die als Schnittstelle zwischen Akteuren auf Kantons- sowie Gemeindeebene und der Bauherrschaft fungieren sollen.

«Es geht, dass man das Potenzial des vorhandenen Landes nutzt, bevor man neu einzont», hielt Landstatthalter und Baudirektor Josef Hess am Donnerstag im Kursaal Engelberg fest. Die Vorlage solle dabei helfen, das Dilemma zu lösen, das Kulturland zu schützen und Gewerbe und Industrie nicht zu behindern. «Wir müssen das machen, um gewisse Entwicklungen zu deblockieren», so Hess. Derzeit müssten Einzonungen zu Beurteilung an den Bund geschickt werden. «Das ist ein Zustand, den wir beenden müssen.»

Rückweisungsantrag wurde abgelehnt

Die beiden Alpnacher FDP-Kantonsräte Martin Hug und Reto Wallimann reichten zu dem Geschäft einen Rückweisungsantrag ein. «Sehr vieles an dieser Vorlage ist sinnvoll», hielt Hug fest. Doch sei es ein Versäumnis, dass nachträgliche Änderungen zu den betroffenen Flächen in Alpnach ohne Vernehmlassung über die Sommerferien in die Vorlage integriert worden seien. «Wir erwarten, dass dies noch einmal überarbeitet wird.» Die jetzt in der Arbeitszonenbewirtschaftung vorgesehenen Flächen stünden gar nicht zur Verfügung. Die Korporation wolle diese nicht zur Verfügung stellen.

Marcel Jöri (CVP, Alpnach) stellte sich namens der CVP/GLP-Mitte Fraktion gegen den Rückweisungsantrag. Es gehe bei der Vorlage um eine strategische Aufgabe. Die erwähnten offenen Fragen seien auf Gemeindeebene zu lösen. Weise man die Richtplanänderung zurück, könnten Terminpläne nicht mehr eingehalten werden und man würde ein Präjudiz für künftige Richtplanänderungen schaffen.

Für den Rückweisungsantrag sprach sich Peter Seiler (SVP, Sarnen) aus. Man solle nicht in einem Richtplan etwas suggerieren, was nicht kommen soll. Es wäre aus seiner Sicht möglich, sehr schnell eine angepasste Vorlage vorzulegen.

Daniel Windisch (CSP, Giswil) führte ins Feld, eine Rückweisung sei nicht sinnvoll und würde die anderen Gemeinden blockieren.

Die SVP sei enttäuscht, dass man die Chance einer Rückweisung wohl verstreichen lassen werde, sagte Ivo Herzog (Alpnach). So komme es zu einer Alibiübung im nördlichen Kantonsteil und am Ende stünden Gewerbe, Industrie und KMU als Verlierer da, wenn eine Umzonung abgelehnt werde und andere Flächen nicht zur Verfügung stünden.

Baudirektor Josef Hess hielt fest, dass bei einer Annahme des Antrags wohl auch in anderen Gemeinden solche Details zur Diskussion kommen könnten. «Dann bin ich nicht ganz sicher, dass wir bald wieder über die Richtplanänderung sprechen.» Man könne auch nach kreativen Lösungen wie etwa Landabtausch suchen. Sein Fazit: «Wer das Kulturland schonen will, muss dieser Vorlage zustimmen.»

Der Rat lehnte die Rückweisung mit 27 zu 17 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. In der Schlussabstimmung passierte die Vorlage mit 37 Ja zu 6 Nein bei 6 Enthaltungen.

