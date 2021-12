Obwalden: Spital-Zukunft sorgt im Parlament für Diskussion

Obwalden Kantonsrat zeigt sich besorgt über die ungewisse Zukunft des Spitals Das Parlament bewilligte einen Millionenkredit, damit das Kantonsspital seinen Leistungsauftrag 2022 fortsetzen kann. Für rote Köpfe sorgte der Umstand, dass die Regierung nicht kommuniziert, wie die konkreten Pläne fürs Spital langfristig aussehen. Anian Heierli 02.12.2021, 12.30 Uhr

Spitäler müssen heute eine schwierige Aufgabe erfüllen. Denn die rasante Entwicklung in der Medizin und die parallel dazu zunehmenden Qualitätsanforderungen sind eine Herausforderung. Verschärft wird die Situation durch den steigenden Preis- und Kostendruck sowie durch Fachkräftemangel. Solche Effekte sind im Kantonsspital Obwalden aufgrund dessen Kleinheit besonders spürbar. «Die aktuelle Entwicklung im Kanton läuft somit den eigentlichen Zielen der Spitalfinanzierung teilweise entgegen», so der Regierungsrat im Bericht zum Leistungsauftrag und leistungsbezogenen Kredit des Kantonsspitals. Kosten, die nicht durch den Tarif gedeckt seien, würde der Kanton übernehmen. Fakt ist: Ohne die indirekte Defizitdeckung via Standorterhaltungsbeitrag wäre das Eigenkapital des Kantonsspitals Obwalden noch stärker unter Druck.

Das Kantonsspital Obwalden spürt den steigenden Kostendruck und den Fachkräftemangel. Archivbild: Manuela Jans-Koch

1,8 Millionen zur Aufrechterhaltung der Spitalkapazität

Rund 8,58 Millionen Franken soll das Kantonsspital Obwalden 2022 als leistungsbezogenen Kredit erhalten. Auf Antrag der Regierung stimmte der Kantonsrat dem Kredit deutlich zu mit 49 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung. Der Kredit ist geteilt auf 6,78 Millionen für gemeinwirtschaftliche Leistungen und 1,8 Millionen zur Aufrechterhaltung regionaler Spitalkapazitäten.

Zum Leistungsauftrag des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) gehören unter anderem der Sozialdienst, der Notfalldienst und der koordinierte Sanitätsdienst, der Rettungsdienst sowie die Aus-, Weiter- und Fortbildung von Ärzten, Pflege- und Verwaltungspersonal. Grundsätzlich muss das KSOW die notwendige bedarfsgerechte Versorgung aller Einwohnerinnen und Einwohner sowie Passantinnen und Passanten gewährleisten.

Unklare Spitalzukunft sorgte für Diskussionen

Für mehr Diskussionen sorgte dagegen die Zukunft des KSOW. Wegen des finanziellen und strukturellen Drucks braucht es gemäss Obwaldner Regierung eine strategische Neuausrichtung der Spitalversorgung. Über Detailpläne wurde bislang aber nicht konkret informiert. Helen Keiser (CSP, Sarnen) fand deutliche Worte:

«Die Nicht-Kommunikation zur Zukunft des Spitals führt zur Verunsicherung bei Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal und werdenden Eltern.»

Mit ihrem Votum sprach sie an, dass zwar Ideen kursieren, aber noch keine definitive Lösung bekannt ist. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der kantonalen Verwaltung, dem Kantonsspital und externen Experten prüfen verschiedene Modelle. Das Resultat: Die Zukunft liege in einer Verbunds- respektive Kooperationslösung, die über die Kantonsgrenzen hinausgeht (wir berichteten). Wie diese aber konkret aussehen soll, wurde bislang nicht mitgeteilt. Zur Diskussion stehen mehrere Modelle: vom Beibehalten des Status quo über die Abschaffung der Geburtsabteilung bis hin zum «Spital-Light» – einer Fokussierung auf ein Gesundheits- und Notfallzentrum mit umfassender Grundversorgung in der Hausarztmedizin.

Dominik Imfeld (CVP/Mitte, Sarnen) fordert, dass der Bericht der Taskforce öffentlich wird. Bild: Anian Heierli (Sarnen, 2. Dezember 2021)

Auch Dominik Imfeld (CVP/Mitte, Sarnen) äusserte sich kritisch zur offenen Zukunft und darüber, dass ein entsprechender Taskforce-Bericht nicht öffentlich zugänglich gemacht wird. «Die unsägliche Geheimnistuerei macht uns zu schaffen», sagte er. «Die Bevölkerung erfährt vor allem eines, Verunsicherung.» Man fordere Transparenz. Mittels Vorstoss soll deshalb die Herausgabe des Taskforce-Berichts quasi durchgeboxt werden.

Die Diskussion, die der Kantonsrat nicht zum ersten Mal aufgriff, wird auch ausserhalb des Parlaments geführt. Im November wehrte sich die Obwaldner Hausarztvereinigung OW-cura gegen die mögliche Auslagerung von Akutbetten. Die Vereinigung will das Kantonsspital inklusive stationärer Angebote und Notfallstation erhalten. Alles andere wäre für die Hausärztinnen und Hausärzte eine Verschlechterung der Behandlungsqualität.

FDP-Vertreter sorgt sich um «Spielraum»

Dass noch unklar ist, welches Modell für die Zukunft des KSOW verfolgt wird, sieht Kantonsrat Branko Balaban (FDP, Sarnen) als Risiko. «Ich habe die Befürchtung, dass Fakten geschaffen werden, die uns später den weiteren Spielraum nehmen.» SVP-Kantonsrat Hanspeter Wallimann (Sachseln) sagte, «dass die Kommunikation mit der Bevölkerung auch in seiner Partei ein zentrales Anliegen ist». Es müsse diskutiert werden, weshalb sich heute Obwaldnerinnen und Obwaldner ausserkantonal behandeln lassen würden, obwohl die qualitativ gleichwertige Behandlung auch im Kantonsspital Obwalden möglich sei.

Gemäss Gesundheitsdirektorin Maya Büchi handelt es sich bei der Planung um einen rollenden Prozess. «Das ist nicht zu unterschätzen», sagte sie. «Die Pandemie bremst uns etwas aus.» Es würden Gespräche mit möglichen Verbundspartnern laufen. Das genaue Fixieren von Terminen sei nicht nur in den Händen des Kantons. Sie sagte:

«Wir sind mit Hochdruck dran. Und es wird nicht mehr so lange gehen, bis wir über konkrete Details diskutieren können.»