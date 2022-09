Obwalden «Synergien nutzen und Qualität sichern»: Kantonsspital Obwalden strebt Verbund mit der Luks-Gruppe an Ein überregionaler Spitalverbund erachtet der Obwaldner Regierungsrat als beste Lösung für die Zukunft des Spitals. Es ist nicht der erste Anlauf. Matthias Piazza 30.09.2022, 15.49 Uhr

Das Kantonsspital Obwalden. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 30. September 2022)

«Die Zukunft der stationären Akutversorgung liegt in einem überregionalen Spitalverbund, mit einem Akutspital in Sarnen.» So begründet der Obwaldner Gesundheitsdirektor Christoph Amstad die angestrebte Verbundlösung des Kantonsspitals Obwalden (KSOW) mit der Luks-Gruppe, dem das Luzerner Kantonsspital und das Spital Nidwalden schon angehören.