Obwalden Kommen noch mehr Oldtimer-Fans als letztes Jahr? Ruedi Müller geht trotz Absage von zahlreichen Besuchern am Anlass Oldtimer in Obwalden aus. Die Regierung bleibt gelassen. Marion Wannemacher 22.05.2021, 05.00 Uhr

Auf der Website des Oldtimer in Obwalden (O-iO) prangt ein Grabstein mit einer rostigen Oldtimer-Karosse und der Aufschrift. R.I.P. («Rest in Peace», also ruhe in Frieden). «In stiller Trauer um mein Baby, Ruedi» steht darunter. Zum zweiten Mal ist der traditionelle und beliebte Pfingst-Anlass Oldtimer in Obwalden abgesagt. Das O-iO wurde als private Veranstaltung nach geltender Covid-19-Verordnung eingestuft, die unter das Veranstaltungsverbot fällt. Die Übernachtungen sind gebucht. «Ich bekomme viele E-Mails, Anrufe, Whatsapp-Nachrichten und SMS von Kollegen. Sie teilen mir mit, dass sie an Pfingsten nach Obwalden kommen», berichtet Ruedi Müller, Organisator des Anlasses, mit. Niemand habe die gebuchten Übernachtungen im Hotel Krone Sarnen storniert.



Eine Erinnerung an glückliche Zeiten. O-iO-Veranstalter Ruedi Müller freut sich mit seiner Frau Ruth Iseli über den ersten Sarner Kulturförderpreis, den ihm die Gemeinde anlässlich des 20. OiO-Jubiläums verliehen hat. Bild: Obwaldner Zeitung (Sarnen, 8. Juni 2019)

Vergangenes Jahr, als das O-iO abgesagt werden musste, fuhren nach Angaben Müllers trotzdem über 350 Oldtimer nach Sarnen. In diesem Jahr rechnet Müller aufgrund der persönlichen Meldungen vielleicht sogar mit noch grösserem Zulauf. Bereits zwei Monate vor dem Anlass war das Festival mit 550 Oldtimern ausgebucht. Ruedi Müller macht sich Gedanken. Es sei ein Unterschied, ob ein Anlass abgesagt werde, der in einem Stadion stattfinde. «Dort schliesst man einfach die Tore, fertig. Können wir in Sarnen nicht», hält der Organisator vor.



Kein spezielles Polizeiaufgebot an Pfingsten

Verkehrs- und Sicherheitsdirektor Christoph Amstad ist nicht beunruhigt.

«Wir gehen davon aus, dass sich die Menschen, die nach Sarnen kommen, an die Regeln halten.»

Für Pfingsten sei kein spezielles Polizeiaufgebot geplant. Die Erfahrungen vom vergangenen Jahr hätten gezeigt, dass sich die meisten an die Regeln gehalten hätten. Es habe vielleicht einige Parkbussen gegeben, mehr nicht.

Zudem ist das Parkplatzangebot beschränkt, gibt der Regierungsrat zu bedenken. Das Leben in Sarnen gehe weiter, am Samstag sei Wochenmarkt. Noch einmal appelliert Amstad eindringlich an alle Oldtimer-Fahrer, die nun doch kommen, sich an die Regeln zu halten. Auf die Frage, was passiere, wenn die Lage in Obwalden am Wochenende trotz allem ausser Kontrolle geraten würde, sagt er: «Dann müssen wir situationsgerecht entscheiden.»



Wer ist verantwortlich, falls es einen Besucheransturm gibt?

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser drückt noch einmal ihr Bedauern aus, dass der Kanton diesem besonderen Anlass, der Obwalden über die Kantonsgrenzen hinaus ein gutes Image verleihe, eine Absage erteilen musste. «Wir ermöglichen gern, was möglich ist, hatten aber in diesem Fall keinen rechtlichen Spielraum.» Auf die Frage, wer die Verantwortung trage, falls es zu einem Ansturm von Besuchern kommen sollte, sagt sie:

«Offiziell gibt es keinen Anlass. Das hat Ruedi Müller auch so kommuniziert. Jede und jeder trägt selbst für sich Verantwortung. Ich appelliere an alle, die geltenden Vorschriften einzuhalten.»

Vom Verhalten jedes Einzelnen hingen weitere Öffnungsschritte durch den Bundesrat ab.

Und fürs kommende Jahr wünscht die Regierungsrätin Ruedi Müller und den Obwaldnern, «dass wir alle wieder Freude haben dürfen an den schönen Autos und den Besuchern bei hoffentlich gutem Wetter».