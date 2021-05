Obwalden Korporation Sachseln genehmigt Landabtausch mit Kanton Die Korporation hat einem Planungskredit von 300'000 Franken für den Bau eines eigenen Wärmeverbundes zugestimmt. 31.05.2021, 16.59 Uhr

(pd/lur)

An der ordentlichen Korporationsversammlung, die vor kurzem stattfand, genehmigte die Korporation Sachseln einstimmig einen Landabtausch von 5245 Quadratmetern Kulturland mit dem Kanton Obwalden. Als Realersatz erhält die Korporation vom Kanton einen Teil der Parzelle 649 «Hintereschlen». Das kantonale Bau- und Raumentwicklungsdepartement plant ab April 2022 die Sanierung der Flüelistrasse von der Salzbrunnenbrücke bis zum Sattelrank. Im Zuge dieser Arbeiten soll die Strasse von einer Breite von 5,15 Metern auf 6,8 Meter verbreitert werden. Dabei entsteht bergwärts auch ein Velostreifen von 1,65 Metern Breite.

Ziel der Verbreiterung ist, dass sich zwei Lastwagen oder Reisecars mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern problemlos kreuzen können. Ab der Verzweigung Polenstrasse bis zum Sattelrank erstellt die Einwohnergemeinde Sachseln bergseitig einen Gehweg von 1,5 Metern Breite. Nebst der Korporation sind davon auch einige private Landbesitzer betroffen, welche dank der Korporation ebenfalls Realersatz erhalten werden.

Gemeinsamer Wärmeverbund mit Gemeinde als Ziel

Einen weiteren Meilenstein hat die Korporation Sachseln mit der Zustimmung zu einem Planungskredit in der Höhe von 300'000 Franken für den Bau eines eigenen Wärmeverbundes erreicht. Der Bau der Energiezentrale des Wärmeverbundes Nord-Ost ist beim Forstwerkhof Chalchofen vorgesehen. Die Planungs- und Vorbereitungsphase sowie die Umzonung des benötigten Baulandes beim Standort Chalchofen von der Landwirtschaftszone in eine Sondernutzungszone dauern zirka bis Ende 2022. Nach dem Bau der Energiezentrale im Jahr 2023 können bereits erste Kunden mit Wärmeenergie versorgt werden. Das Ziel der Korporation ist es, dass der Wärmeverbund Nord-Ost in absehbarer Zeit mit dem bestehenden Wärmeverbund der Einwohnergemeinde Sachseln beim Schulhaus Mattli zusammengeschlossen und gemeinsam betrieben werden kann.

Von links: Korporationsratspräsident Christian Rohrer, die neu gewählte Korporationsrätin Beatrice Rohrer und die abtretende Korporationsrätin Christa Rohrer. Bild: PD

Ein letztes Mal präsentierte Christa Rohrer die Verwaltungsrechnung der Korporation. Diese schliesst mit einem Verlust von 16'515 Franken ab. Christa Rohrer hat nach zehn Jahren im Korporationsrat per Ende Juni ihre Demission eingereicht und wurde mit einem grossen Applaus verabschiedet. Als Ersatz wurde Beatrice Rohrer-Iten für den Rest der Amtsperiode 2020 bis 2024 in den Korporationsrat gewählt.