Obwalden Korporationen sind die Hüterinnen von Kulturlandschaften – und trotzdem kaum bekannt Schweizer Wissenschafter haben in Anlehnung an eine bekannte Politologin ein Forschungsprojekt zu Schweizer Korporationen und Bürgergemeinden realisiert. Ihre Ergebnisse stellten sie gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Körperschaften in Stalden vor. Christof Hirtler 04.10.2021, 13.17 Uhr

Vreny Schädler-Jakober, Präsidentin der Korporation Schwendi, informiert Forschende der Universitäten Bern und Lausanne und Vertreter von Korporationen und Bürgergemeinden. Bild: Christof Hirtler (Sarnen, 1. Oktober 2021)

Die gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Allmenden interessierte die amerikanische Politologin Elinor Ostrom (1933–2012). In ihrem 1990 erschienenen Werk «Gover­ning The Commons» zeigte sie am Beispiel der Walliser Gemeinde Törbel auf, warum Korporationen

erfolgreich und nachhaltig funktionieren. 30 Jahre nach Ostroms Arbeit zeigt ein Team von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der Universitäten Bern und Lausanne auf, wie heute in den Kantonen Obwalden, Uri, Graubünden, Wallis und Tessin eine nachhaltige Wirtschaft von Bürgergemeinden und Korporationen betrieben wird. Am Freitag, 1. Oktober, präsentierten die Forschenden im Rahmen der Buchvernissage in Stalden ob Sarnen die Resultate und diskutierten diese mit Vertreterinnen und Vertretern der untersuchten Körperschaften.

«In der Region des heutigen Kantons Obwalden ist die gemeinschaftliche Nutzung von Wäldern, Alpweiden und landwirtschaftlichen Nutzflächen durch kollektive Körperschaften seit dem Ende des 14. Jahrhunderts nachgewiesen», sagte Karin Liechti, Wissenschaft­erin der Universität Bern. Heute befindet sich mehr als die Hälfte des Gemeindegebiets von Sarnen in Besitz der vier Korporationen Freiteil, Schwendi, Kägiswil und Ramersberg. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gemeingüter mit entsprechenden Nutzungsregeln war seit jeher eine wichtige Basis der Zusammenarbeit. So heisst es zum Beispiel in der Verfassung der Korporation Schwendi von 1876 (Art. 18): «Der junge Waldwuchs ist möglichst zu begünstigen, der wachstumsfähige zu schonen und der jährliche Gebrauch dem Waldvorrate möglichst so anzupassen, dass die Nachkommen nicht in Schaden und Holzarmuth gerathen.»

Strukturwandel fordert neue Finanzierungsstrategien

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war vor allem die Forstwirtschaft eine sichere Einkommensbasis für die Sarner Korporationen. Der Strukturwandel in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere die sinkende Rentabilität der land- und forstwirtschaftlichen Produkte, steigende Personalkosten und die Modernisierung der Infrastruktur brachten aber grosse (finanzielle) Herausforderungen mit sich. Entsprechend haben sich die Sarner Korporationen in den letzten Jahrzehnten mehr oder weniger stark diversifiziert.

Mit der neuen Strategie Land mit Baurecht abzugeben, erzielen die Sarner Korporationen mit dem Mietertrag aus Wohnhäusern beispielsweise ein langfristiges Einkommen. Das Eigentum bleibt im Besitz in der Körperschaft und jedes Jahr wird ein Ertrag erwirtschaftet, der für neue Projekte genutzt werden kann. Diese Erträge werden auch dafür verwendet, weniger lukrative, dafür aber zentrale Standbeine der Korporationen wie die Nutzung der Alpweiden zu unterstützen. Damit sehen sich die Korporationen heute auch als Hüter einer vielfältigen Kulturlandschaft. Um die Zukunftsfähigkeit der gemeinschaftlichen Nutzung zu gewährleisten, ist auch das partnerschaftliche Zusammenwirken der Sarner Korporationen ein wesentlicher Faktor. Beispiele dafür sind die Etablierung eines gemeinsamen Forstbetriebs der vier Sarner Korporationen (Arge Forst) oder das Erbringen von Dienstleistungen auch für Nichtkorporationsbürger wie den Wärmeverbund­anlagen in Stalden, Kägiswil und Sarnen.

Leistungen der Korporationen zu wenig bekannt

«Die Korporationen in der Schweiz bestehen über 1000 Jahre», sagte Georges Schmid vom Schweizerischen Verband der Bürgergemeinden und Korporation SVBK. «Wir brauchen unsere Existenz nicht mehr zu rechtfertigen. Unsere grösste Herausforderung ist, dass man uns in der Politik und in der Öffentlichkeit zu wenig kennt.» Das gemeinschaftliche Wirken werde je länger, je schwieriger, da viele Korporationen durch Milizkader geführt werden und bezüglich Personen und Finanzen zunehmend Ressourcen fehlten.

«Der Arbeitsaufwand wird mit den staatlichen Subventionen nicht ausreichend vergütet.»

Nach der Buchvernissage und der Gesprächsrunde mit Vertretern der Bürgergemeinden und Korporationen informierte die Korporation Schwendi über ihre Korporationsgüter und Tätigkeitsfelder. Zur Korporation Schwendi gehören 32 Alpen sowie das bekannte Langlaufgebiet Langis und mehrere Wohnhäuser. Die Wärmeverbundanlage Schwendi beheizt seit 2008 mit Holzschnitzel aus den korporationseigenen Wäldern 75 Wohnungen, zwei Hotels und das Schulhaus. Auch das «z’Rössli – iisi Beiz» gehört der Korporation Schwendi, die sich damit für das Dorfleben einsetzt. Abschliessend fasste die Präsidentin Vreny Schädler-Jakober die Leitsätze der Korporation Schwendi in drei Worten zusammen: Wurzeln, Werte, Weitblick:

«Tragen wir Sorge zu unseren Wurzeln, pflegen wir unsere Werte und Traditionen und bleiben offen für Neues und Veränderungen.»