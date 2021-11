Obwalden Lage hat sich beruhigt: Giswiler Altersheim ist ab sofort wieder für alle geöffnet Das Altersheim «Dr Heimä» in Giswil machte kürzlich durch einen Covid-19-Ausbruch von sich zu sprechen. Nun hat sich die Lage soweit beruhigt, dass es per sofort wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden kann. Zudem haben sich der Kanton und Vertretungen aller Obwaldner Altersheime zu einem runden Tisch getroffen. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 05.11.2021, 17.07 Uhr

Vor rund eineinhalb Wochen wurden im Giswiler Alterszentrum Dr Heimä polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Grund dafür war die Verletzung der Maskenpflicht seitens des Pflegepersonals. Über die laufenden Ermittlungen wird derzeit nicht informiert.

Das Altersheim Dr Heimä ist wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet.





Bild: Eveline Beerkircher (Giswil, 26. Oktober 2021)

Neuigkeiten gibt es in der Sache dennoch. So informierte das Finanzdepartement des Kantons Obwalden, welches dem Gesundheitsamt vorgesetzt ist, in einer Medienmitteilung vom Freitagnachmittag über die neuesten Entwicklungen. Laut der Mitteilung haben sich unter dem Vorsitz der Gesundheitsdirektorin Maya Büchi-Kaiser Vertretungen der Obwaldner Alters- und Pflegeheime mit Vertretungen des kantonalen Gesundheitsamts zu einem runden Tisch getroffen. Auch das Giswiler Altersheim war anwesend.

So habe man sich darauf geeinigt, den bestehenden Austausch zwischen dem Gesundheitsamt und den Alters- und Pflegeheimen zu intensivieren. «Wir werden uns also regelmässiger treffen und die bereits gesammelten Themen diskutieren», so Büchi auf Anfrage. Ziel sei es, «dass es den Bewohnenden und den Mitarbeitenden gut geht und die bestmögliche Betreuung gewährleistet werden kann.» Zudem sei wichtig, dass alle wissen, welche gesetzlichen Rahmenbedingungen gelten.

Auch ethische Fragen sollen diskutiert werden

Maya Büchi-Kaiser, Gesundheitsdirektorin des Kantons Obwalden. Bild: Nadia Schaerli

Bei diesen Treffen sollen nebst medizinischen auch ethische Fragen diskutiert werden können. Als Beispiel nennt Büchi das Tragen von Gesichtsmasken. «Es soll bei den Gesprächen nicht nur um die gegebenen Rahmenbedingungen, sondern auch um das Wohlergehen aller Beteiligten gehen.» Roman Wüst, Direktor der Sarner Residenz Am Schärme, sagt in der Mitteilung: «Die Coronapandemie fordert von uns einen täglichen Balanceakt zwischen dem Ansinnen, den Bewohnenden der Altersheime in ihren letzten Lebensjahren eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen, und einer absoluten Sicherheit, welche es so leider nicht gibt.» Das Gesundheitsamt habe seit Beginn der Pandemie Unterstützungsarbeit geleistet, ohne den Blick auf die ethischen Fragestellungen zu verlieren.

Die Situation im Giswiler Altersheim habe sich mittlerweile soweit beruhigt, dass es per sofort wieder geöffnet werden kann. In den anderen Obwaldner Pflegeheimen gebe es aktuell keine neuen Fälle von Corona-Ansteckungen. Um das Risiko weiterer Covid-19-Ausbrüche in Heimen zu senken, sei eine höhere Impfquote in der ganzen Bevölkerung hilfreich. «Die Impfung schützt vor schweren Verläufen und ist der beste Ausweg aus der Pandemie», so Büchi in der Mitteilung. Am Telefon fügt sie bei: «Nun ist es vor allem wichtig, dass Ruhe einkehrt, das Vertrauen hochgehalten wird und sich die Menschen sicher fühlen können.»

