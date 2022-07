«Too Good To Go OW»: Über 1000 Müeslipakete sind bereits gerettet

Lebensmittelverschwendung Heuer haben die Obwaldnerinnen und Obwaldner bereits 1000 Müeslipakete vor dem Güsel gerettet Das ist die Bilanz der Organisation «Too Good To Go» in Zusammenarbeit mit Bio-Familia. Es handelt sich um Lebensmittel, die es so noch nicht oder nicht mehr in die Läden geschafft haben. 11.07.2022, 15.54 Uhr

Im Fabrikladen werden die Müeslipakete abgegeben. Bild: PD

Seit Januar 2021 werden auf der App «Too Good To Go» regelmässig Überraschungskartons mit diversem Müesli aus dem Hause Bio-Familia angeboten und im Fabrikladen in Sachseln von Interessierten abgeholt. Wie sich nun herausstellt mit Erfolg: Wie die Bio-Familia AG in einer Medienmitteilung schreibt, haben die Verantwortlichen so heuer bereits 1048 Kartons, die jeweils mit zirka zehn Müeslis gefüllt worden waren, an Interessierte weitergeben können.