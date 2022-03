Obwaldner Mundart: Buch 100 Jahre Julian Dillier

Obwalden «Mändschä sind mängisch wiä Gäärtä»: Einer der bedeutendsten Verfechter der Mundartliteratur kommt nochmals zu Wort Zum 100. Geburtstag des verstorbenen Obwaldner Autors Julian Dillier erscheint sein Mundartwerk neu in Buchform. Vergessen wird man diesen Autor nie. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 09.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2001 sprach die Innerschweiz dem Obwaldner Mundartautor Julian Dillier ihren Kulturpreis zu. Selber entgegennehmen konnte er ihn nicht mehr. Er verstarb im selben Jahr, am 14. Januar, ganz unerwartet im Alter von 79 Jahren. Heuer könnte Dillier seinen 100. Geburtstag feiern. Und erfreut stellt man fest, dass er und sein Wirken und Werk noch lange nicht in Vergessenheit geraten sind.

Der Obwaldner Mundartlyriker Julian Dillier wäre am 26. Februar 100 Jahre alt geworden. Bild: PD

Im Gegenteil: Kürzlich ist seine Prosaerzählung «Frau Bartsch» neu herausgekommen, und ab Samstag geht eine grafisch sehr schön gestaltete Neuedition seiner Gedichte und Sprüche in den Buchhandel. Dillier hat sich, zusammen mit anderen Mundartautoren der 1960er- bis 1980er-Jahre, für die Anerkennung der Mundart als Literatursprache engagiert. Oft angriffig. Bisweilen unbequem. Vor allem aber, via Radiostimme, bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Seine Mundart war die Sprache, auf die er ein Recht haben wollte, für die er in seinen Gedichten auch einmal kämpfte:

«Sägid was iär wend.

Ich ha nes Rächd uf my Sprach

uf my Redensart

uf mys Word –

won ich bruich wiä nä Hegel

oder wiä nä Zärtlichkäit

won ich verwennä wiä nes Mäitli.

Ich ha Sorg zuänerä wiä zu me ne Bätti

vo der Muätter sälig.»

Eifersucht und Neid waren ihm fremd

Julian Dillier avancierte schon bald zu einem der bedeutendsten Verfechter der Mundartliteratur. Sogar in Deutschland wurden seine Lyrikbände publiziert. Dillier war Gründungsmitglied des Internationalen Dialektinstituts Wien und langjähriger Präsident des Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellervereins. Den damit verbundenen Ruhm aber wollte er nie einfach für sich behalten. Nie liess er andere Mundartschaffende allein.

Immer wieder bot er ihnen Gelegenheit, aus seinem langen Schatten hervorzutreten. Mit all ihren verschiedenen Idiomen, in Mundartsendungen aus dem Studio Basel, wo er Redaktor war. Mit Lesungen und Mundarttagungen im In- und Ausland und als Regisseur von Hörspielen und Theaterstücken. Literatinnen und Literaten in seinem Umkreis bot er mit seinem «Nussbaumverlag» sogar ein Forum. Dillier kannte weder Eifersucht noch Neid. In der Erinnerung all jener, die ihn und seine Worte geliebt und geschätzt haben, lebt Dilliers Gedankengut weiter.

Verstorbener Autor kommt zu Wort

Der Obwaldner Mundartlyriker Julian Dillier liess sich gerne mit Tabakpfeife ablichten. Bild: PD

Der zum 100. Geburtstag erschienene Gedichtband «Wort Wert Lich» – konzipiert und stilvoll gestaltet von Julian Dilliers Sohn Thomas – macht eine grosse Auswahl der schönsten Gedichte und «träfsten Sprych» des Mundartautors einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Obwaldner, der sich so gerne mit einer Tabakpfeife im Mund fotografieren liess, bekommt nochmals das Wort. Als Dichter beobachtete er zeitlebens mit scharfen Augen das politische Geschehen in Obwalden und im ganzen Land. Was ihn beschäftigte, das Politische und das Persönliche, schrieb er nieder. Oft in träfen, für die Obwaldner Mundartliteratur typischen Sprüchen: «Mengä machd sich Gidankä und dänkd nyd derby.»

Aufhorchen liess er mit pamphletischen Gedichten, namentlich, wenn sie im «Nebelspalter» erschienen. Eines der bekanntesten war sicher der «Bätruäf 1976 uf dr Alp Glaibebiälä», mit dem er gegen Atommülllager in unsicherem Grund kämpfte. Unvergesslich bleibt auch seine Lyrik mit eher sachten, manchmal wehmütigen, manchmal leise mahnenden Tönen:

«Mändschä

sind mängisch wiä Gäärtä.

Miär stahnd dervor,

chenid nid inä.

Me hed ghaged mit Wortä,

gmuired mit Bruich und Oornig

und hed e Rächtsabstand

ass nimmä scheen isch.

Und – s wär eim soo wohl

i denä Gäärtä.»

Briefwechsel mit dem Onkel

Der 100. Geburtstag von Julian Dillier wird gefeiert: mit dem neuen Buch. Aber auch mit einer musikalisch begleiteten Lesung, vorgetragen von Regisseur und Radiomann Geri Dillier und Klangwerker und Schalldichter Jul Dillier. Berührend ist, was Jul Dillier Leserinnen und Lesern des neuen Werks als Nachwort mitgibt. Er erinnert sich, wie zwischen ihm als Erstklässler – er hatte eben zu schreiben begonnen – und seinem damals 75-jährigen Onkel in Basel eine Brieffreundschaft entstand. Julian Dillier habe ihn, trotz oder wegen seines Alters, immer sehr ernst genommen. Am Ende der Briefe hiess es stets: «Herzliche Grüsse, dein Freund Julian.»

Nun, da Jul Dillier selber Künstler ist, stellt er überrascht fest, wie viele Parallelen es zwischen seiner eigenen musikalischen Arbeit und dem Werk seines Onkels gibt. Und er notiert: «Ich erkenne mich auch wieder in deiner Suche nach der richtigen Balance zwischen Einfachheit und Tiefe, zwischen Verständlichkeit und Vielschichtigkeit. Auch im ambivalenten Verhältnis zu deiner Heimat, die wie bei mir meist eine ferne war.» Die Worte seines Onkels träfen ihn heute noch, gesteht Jul Dillier. Nicht nur ihn!

Hinweis: Zum 100. Geburtstag von Julian Dillier ist der Band «Wort Wert Lich» mit Gedichten und Sprüchen erschienen. 160 Seiten, ISBN 978-3-9525530-1-5. Am Freitag, 11. März, um 20.00 Uhr findet im Hotel Metzgern Sarnen eine Lesung statt. Das Buch ist ab Samstag in Buchhandel erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen