Obwalden Kopfschmerzen vorgetäuscht: Mann soll Versicherung um über 300'000 Franken betrogen haben Nach einem Unfall vor 20 Jahren soll er seine Leiden nur vorgetäuscht haben, um Versicherungsgeld zu erschleichen, sagt die Staatsanwaltschaft. Vor dem Kantonsgericht bestreitet der Mann sämtliche Vorwürfe. Lucien Rahm 05.05.2022, 14.42 Uhr

Bild: Archiv LZ/Esther Michel

Drei Verkehrsunfälle hat der Mann in seinem Leben erlitten – mit offenbar einschneidenden Konsequenzen für seine Gesundheit. Der dritte Unfall hatte aber nicht nur medizinische Folgen für den Mann, der heute Mitte 60 ist und seit Jahren in Obwalden lebt, sondern auch rechtliche. Zur körperlichen Belastung sei für ihn damit eine seelische dazugekommen, die mittlerweile seit rund 15 Jahren andauere.

Denn seit 2007 sei die Obwaldner Staatsanwaltschaft bereits daran, den Fall zu untersuchen, wie der Verteidiger des Mannes am Dienstag vor dem Obwaldner Kantonsgericht ausführte. Dort wurde die Angelegenheit, deren Grundereignis 20 Jahre zurückliegt, nun verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Betrug und mehrfach versuchten Betrug vor. Er habe seine Leiden lediglich vorgetäuscht und unberechtigt Versicherungsleistungen bezogen.

Drei Gutachten stützen Version des Mannes nicht

Dem Zeitrahmen entsprechend lückenhaft konnte sich der Mann an gewisse Umstände seines dritten Unfalles erinnern, in den er 2001 verwickelt worden war und zu dem die Einzelrichterin einige Fragen an ihn hatte. Präsent war ihm aber noch der Hergang des Unfalls, an dem er selber nicht schuld gewesen sei - wie auch die zwei Male davor nicht. Er habe an einer Kreuzung einer entgegenkommenden Lenkerin ausweichen müssen, die während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt gewesen und auf seine Fahrspur gelangt sei. Trotz Ausweichmanöver nach links sei er vom anderen Fahrzeug touchiert worden. Der Zusammenstoss führte zu den offenbar verheerenden Folgen für seine Gesundheit. Mit seinem Kopf sei er dann ans seitliche Fenster geprallt. Seither leide er an Schmerzen, die sich nur mit starken Medikamenten bewältigen liessen, so der Mann.

Für die Behandlung seiner Kopf- und Nackenschmerzen meldete er den Unfall seiner Versicherung, die ihm bis 2007 knapp 305'000 Franken an Unfalltaggeldern und Heilungskosten vergütete. Der Bezug brachte aber letztlich eher Unheil, denn für die Staatsanwaltschaft stellt er einen Betrug dar. Drei Gutachten hätten gezeigt, dass der besagte Zusammenstoss nicht zum geschilderten Kopfaufprall habe führen können, schreibt der Staatsanwalt, der selber nicht an der Verhandlung war, in der Anklageschrift. Die danach erlittenen Schmerzen könnten nicht auf den Unfall zurückgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft fordert für den Mann eine bedingte Geldstrafe von 10'800 Franken sowie eine Busse von 2700 Franken. Die Versicherung soll zudem auf dem Zivilweg Forderungen geltend machen können.

«Leiden nicht erfunden und auch nicht gelogen»

Eines der Gutachten besage, dass beim Tragen des Sicherheitsgurtes ein Anschlagen des Kopfs nicht möglich sei, hielt ihm die Richterin vor. Am Steuerrad sei das zum Beispiel nicht möglich, entgegnete der Beschuldigte. Er habe sich den Kopf aber eben am seitlichen Fenster gestossen. Dabei sei auch seine Brille kaputtgegangen, wie dokumentiert sei.

Der Beschuldigte führte weiter aus, dass die Schmerzen wahrscheinlich nicht nur auf den dritten Unfall zurückzuführen seien. Bereits nach einem ersten Verkehrsunfall im Jahr 1993 habe er mit starken Schmerzen zu kämpfen gehabt. Dank Therapie habe er diese aber einigermassen in den Griff bekommen. Durch den zweiten und vor allem den dritten Unfall sei er schmerztechnisch aber wieder in eine Situation zurückgeworfen worden, wie kurz nach dem ersten Verkehrsunfall, sagte der Mann.

Einen kompletten Freispruch forderte dementsprechend sein Verteidiger. Die für Betrug notwendige Arglist lasse sich bei seinem Klienten nicht erkennen. «Er hat seine Leiden nicht erfunden und auch nicht gelogen.» Der sogenannte subjektive Tatbestand sei somit nicht erfüllt. Noch zehn Jahre später habe der Mann starke, opioidhaltige Medikamente einnehmen müssen. «So etwas macht man sicher nicht aus Spass», sagte der Verteidiger.

«Eklatante Verletzung» des Beschleunigungsgebots

Sowieso könne sein Klient gemäss dem Grundsatz «In dubio pro reo» nicht bestraft werden, weil sich die gemachten Vorwürfe nicht beweisen liessen, führte der Verteidiger weiter aus. Und dann stelle sich auch noch die Frage, ob die vorgeworfenen Taten mittlerweile nicht verjährt seien. Auf die ausserordentlich lange Verfahrensdauer wies der Verteidiger aber nicht nur deswegen hin. «Unter dem Strafverfahren haben mein Klient und sein Umfeld die letzten vier Jahre lang gelitten, das war belastend für sie.» Insgesamt seien die Untersuchungen sogar über 15 Jahre lang hingezogen worden. «Das ist fernab von Gut und Böse.» Schon alleine wegen dieser «eklatanten Verletzung» des Beschleunigungsgebots müsste ein kompletter Verzicht auf eine Strafe erfolgen, fand der Verteidiger.

Der Beschuldigte selbst ging in seinem Schlusswort ebenfalls auf die emotionale Komponente ein, die der ganze Prozess für ihn bislang gehabt habe. Ursprünglich hatte er hierfür zwei «relativ emotionale» Seiten vorbereitet gehabt, auf deren Vortragen er nach dem Gesagten aber verzichtete. «Menschlich ist das ziemlich belastend, was der Staatsanwalt mir unterstellt.» Insbesondere der Vorwurf, er habe seinen Lebensunterhalt mit den Versicherungsgeldern finanziert. «Ich habe früher zehnmal so viel verdient, wie ich heute pro Monat erhalte.» Der Staatsanwalt wisse gar nicht, von was er rede.

Von welchen Argumenten sich das Kantonsgericht überzeugen lässt, wird in rund zwei Wochen bekannt geben. Am 18. Mai wird es sein Urteil mündlich verkünden.

