Obwalden Massive Strompreiserhöhung für EWO-Kunden Die Strompreise des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO) für Haushalts- und Kleingewerbekunden steigen kommendes Jahr in der Grundversorgung um bis zu 39 Prozent. Dieser Preisanstieg ist vor allem auf die hohen Strombeschaffungskosten für das Winterhalbjahr zurückzuführen. Philipp Unterschütz 30.08.2022, 14.33 Uhr

Mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Unterwerks Sarnen produziert das EWO Sonnenstrom. Bild: PD

Was EWO-Direktor Thomas Baumgartner im Interview bereits angekündigt hatte, ist eingetroffen. Das Elektrizitätswerk Obwalden muss die Strompreise für kommendes Jahr massiv anheben. Berücksichtigt man die Preisanpassungen bei der Energie, der Netznutzung und der Systemdienstleistung, resultiert eine Preiserhöhung von rund 39 Prozent, teilt das EWO mit. Bei einer durchschnittlichen Fünfzimmerwohnung mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden im Jahr macht das rund 31 Franken pro Monat.

«Der aussergewöhnliche Preisanstieg am Strommarkt macht für uns die Strompreiserhöhung auf das Jahr 2023 unumgänglich», lässt sich Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung, in der Mitteilung zitieren. Die Energiepreise steigen in der Grundversorgung um durchschnittlich 7,6 Rp./kWh. Die höheren Netzinfrastrukturkosten der Swissgrid AG führen bei der Netznutzung zu einem Preisanstieg, und es müssen folglich auch die allgemeinen Systemdienstleistungen (SDL) um 0,30 Rp./kWh auf 0,46 Rp./kWh erhöht werden. Die gesetzlichen Abgaben bleiben unverändert.

So wird der Strompreis berechnet Der Strompreis setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: aus dem Energiepreis, dem Preis für die Netznutzung und den Kosten für die Systemdienstleistungen. Diese drei Komponenten sind vom Markt und der Kostenstruktur des EWO abhängig. Dazu kommen die eidgenössisch verordneten Abgaben für die kostenorientierte Einspeisevergütung (KEV) mit Direktvermarktung, die Abgaben für die ökologischen Sanierungen der Wasserkraft sowie die Abgaben an den Kanton und das Gemeinwesen.

Thomas Baumgartner, CEO des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO) und Giswiler FDP-Kantonsrat. Bild: PD

Wasserkraft dämpft Preisanstieg

Die eigene Wasserkraft mit den Speicherseen gewinne für das EWO in der aktuellen Situation weiter an Bedeutung, so das Unternehmen. «Trotz der aktuell schlechten Energieproduktion aus den Wasserkraftwerken des EWO gehen wir im Geschäftsjahr 2023 von einer durchschnittlichen Produktionsmenge aus», wird Thomas Baumgartner zitiert. Mit der selbst produzierten Energie könne das EWO die Abhängigkeit vom Markt reduzieren und die starken Marktschwankungen abfedern. «Jedoch kann mit den EWO-Wasserkraftwerken im Winterhalbjahr zu wenig Strom produziert werden und wir müssen sehr teuren Winterstrom einkaufen», ergänzt Thomas Baumgartner.

Stromsparen ist angesagt

Das eigene, energiebewusste Verhalten und die verwendeten Geräte haben einen direkten Einfluss auf die Stromrechnung. Zum einen mache es Sinn, möglichst energieeffiziente Geräte und Leuchten einzusetzen, und zum anderen den Sparpreis zwischen 20 und 8 Uhr zu nutzen, rät das EWO. «Im Rahmen von Energieberatungen unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden professionell beim Optimieren ihrer Energiekosten. In der aktuellen Situation einer möglichen Strommangellage wird dies umso wichtiger», erläutert Thomas Baumgartner.

Wer unabhängiger von der Strommarktsituation sein wolle, setze jetzt auf eine eigene Fotovoltaikanlage und produziere eigenen Sonnenstrom, so das EWO. «Allerdings ist derzeit aufgrund der grossen Nachfrage und der Lieferfristen für die Komponenten mit längeren Wartezeiten zu rechnen.»

Die detaillierten Preise für die verschiedenen Stromprodukte des EWO werden am 30. August 2022 auf der Website ewo.ch veröffentlicht.