Sachseln: Maxon nimmt neue Produktionshallen in Betrieb

Obwalden Maxon nimmt neues Produktionsgebäude in Betrieb Das Sachsler Unternehmen hat 16 Millionen Franken in das Technology Center IV investiert. Derzeit ziehen verschiedene Produktionslinien in die zwei neuen Stockwerke ein. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Das neue Produktionsgebäude der Maxon Motor AG in Sachseln. Bild: Urs Hanhart (Sachseln, 6. Oktober 2021)

Im oberen Stock des Gebäudes herrscht noch weitgehend Leere. Einige Arbeiterinnen und Arbeiter bauen Wand- und Fensterelemente für den Pausenraum ein, andere vermessen mit Lasergeräten die Standorte der künftigen Anlagen und Produktionslinien. «Bis Mitte November wird hier alles eingerichtet sein», sagt Daniel von Wyl, Standortleiter Sachseln, auf einem Rundgang.

Wie das dann aussehen wird, ist einen Stock tiefer zu sehen. Es herrscht viel Betrieb, Angestellte von Maxon und von externen Unternehmen sind damit beschäftigt, Produktionsstrassen einzurichten, Kabel zu verlegen oder Geräte zu justieren. Die ersten Produktionslinien haben vergangene Woche den Betrieb aufgenommen.

Hochbetrieb beim Einrichten der verschiedenen Produktionslinien. Bild: Urs Hanhart (Sachseln, 6. Oktober 2021)

Für den Neubau ist das erste Produktionsgebäude der damaligen Interelectric AG – so hiess Maxon früher – aus dem Jahr 1963 abgebrochen worden. «Das Fabrikgebäude war in die Jahre gekommen, das Scheddach teilweise schadhaft», sagt von Wyl. Der Abbruch sei aufwendig gewesen, denn in einem Bauwerk aus jener Zeit sei auch Asbest ein Thema.

Das alte Produktionsgebäude mit dem Scheddach wurde abgerissen. Das Gebäude war 1963 das erste am Standort Sachseln. Bild: Maxon/PD

Einige Herausforderungen habe auch der Neubau mit sich gebracht. Er erzählt:

«Eine Besonderheit war, dass wir einen Teil des Erdgeschosses stehen lassen mussten.»

Dort sei die gesamte Technik und die Stromversorgung für den ganzen Maxon-Campus untergebracht. Weil dieser alte Bauteil nicht genügend tragfähig sei, sei eine Stahlkonstruktion realisiert worden, hält Daniel von Wyl fest. Die stählernen Säulen sind gut zu sehen in den Produktionshallen. An einzelnen Stellen sind sie mit diagonalen Streben für die Erdbebensicherheit verstärkt.

2400 Quadratmeter Produktionsfläche

Das neue Produktionsgebäude ist ein Stockwerk höher als die alte Halle. 2400 Quadratmeter Produktionsfläche stehen zur Verfügung. «Einzelne Bereiche hatten während der Bauphase beengte Platzverhältnisse», so von Wyl. «Jetzt können wir uns wieder gut organisieren, auch was die logistischen Abläufe angeht.»

Kabel werden verlegt. Bild: Urs Hanhart (Sachseln, 6. Oktober 2021)

16 Millionen Franken hat Maxon investiert. Neben dem Neubau wurde der Bürotrakt saniert und die Energiezentrale ersetzt. Die alte Ölheizung ist durch eine Grundwasser-Wärmepumpe ersetzt worden. Auf dem Dach ist eine Fotovoltaikanlage installiert worden, die 120 Kilowatt Peak-Leistung liefert. Alle Solarstromanlagen auf dem Maxon-Areal erreichen zusammen eine Leistung von 670 Kilowatt.

Im neuen Produktionsgebäude wird es auch Platz haben für neue Projekte, die noch in der Entwicklung oder aber kurz vor der Serienreife stehen. Daniel von Wyl erwähnt als Beispiele Motoren für hochdynamische Sportwagen-Stossdämpfer, für Laborgeräte, Antriebe für sogenannte Exoskelette als Gehhilfe oder für die Rehabilitation sowie Antriebe für Inspektionsroboter. Die Entwicklung gehe ohnehin seit längerem in die Richtung, komplette Systeme, zum Beispiel einen Motor mit einem Getriebe und Elektronik, anzubieten anstelle des Motors allein. «Die Zukunft liegt in kundenspezifischen Lösungen für komplexe Systeme», hält Daniel von Wyl fest. Massgeschneiderte Produkte seien seit jeher eine Spezialität von Maxon.

Im oberen Stock des Gebäudes haben die Einrichtungsarbeiten eben erst begonnen. Bild: Urs Hanhart (Sachseln, 6. Oktober 2021)

Lieferengpässe bei elektronischen Bauteilen

Das Geschäft laufe gut für Maxon. Selbst im Jahr 2020 habe sich die Lage mit einem minimen Rückgang als robust erwiesen. «Für das laufende Jahr erwarten wir wieder ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent», so von Wyl. Ein Problem, das sich derzeit aufgrund der Coronapandemie zeige, sei die Verknappung bei elektronischen Bauteilen. «Damit schlagen wir uns derzeit vor allem herum», sagt der Standortleiter.

Daniel von Wyl ist Standortleiter von Maxon in Sachseln. Bild: Urs Hanhart (Sachseln, 6. Oktober 2021)

Wenn diese Bauteile fehlten oder mit Verzögerung geliefert würden, habe das Auswirkungen auf die gesamte Produktion, gibt er zu bedenken. «Das Problem betrifft nicht nur uns, sondern alle Unternehmen, die auf solche Teile angewiesen sind», betont er. Wenn dennoch Elektronikkomponenten erhältlich seien, müsse man teilweise massiv höhere Preise bezahlen.

Am Standort Sachseln hat Maxon in den vergangenen fünf Jahren rund 50 Millionen Franken in die Infrastruktur investiert. Rund 1300 Personen arbeiten in Sachseln. Weltweit sind es 3100. In Obwalden sei die Bautätigkeit aktuell beendet, sagt Daniel von Wyl. Doch investiere das Unternehmen auch an anderen Standorten in die Infrastruktur.