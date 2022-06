Obwalden Maya Büchi: «Die Arbeit als Regierungsrätin hat mir viel Freude gemacht» Kommende Woche endet die Amtszeit der Finanzdirektorin. Sie schaut zurück auf acht Jahre im Obwaldner Regierungsrat. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wenn man sich entscheidet, in der Politik mitzuwirken, muss man sich bewusst sein, dass nicht alles Gold ist, was glänzt», sagt Maya Büchi-Kaiser zu ihrer Bilanz. Die abtretende Obwaldner Finanzdirektorin schaut auf «eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung» zurück. «Ich konnte über das Ganze gesehen doch einiges bewirken. Ich konnte mich mit Themen beschäftigen, die mir sonst wohl nicht begegnet wären und ich durfte viele ganz unterschiedliche Menschen kennen lernen.»

Maya Büchi in der Eingangshalle des Verwaltungsgebäudes in Sarnen vor dem Brunnen, der die sieben Obwaldner Gemeinden symbolisiert. Bild: Martin Uebelhart (20. Juni 2022)

Maya Büchi räumt ihr Büro im Gebäude der kantonalen Verwaltung in Sarnen am 30. Juni nicht aus freien Stücken. Bei den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen März versagte ihr das Stimmvolk eine weitere Amtszeit. Mit ein paar Monaten Distanz sagt sie:

«Es war wirklich eine grosse Enttäuschung. Ich habe mittlerweile damit abgeschlossen.»

Sie hadere nicht mit der Vergangenheit, könne diese ja nicht ändern. «Ich freue mich jetzt auf die wiedergewonnene Selbstbestimmung.» Als Regierungsmitglied sei man schon sehr fremdbestimmt.

Maya Büchi wirkte in zwei Departementen

Während acht Jahren gehörte sie dem Gremium an. Die ersten zwei Jahre stand sie dem Sicherheits- und Justizdepartement vor. Das sei eine intensive Zeit gewesen. Einerseits habe sie sich ins Amt einarbeiten müssen, anderseits habe sie Projekte, die ihre Vorgängerin Esther Gasser Pfulg angestossen hatte, zu einem guten Abschluss gebracht. So etwa der Wechsel der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) von den Gemeinden zum Kanton oder die Justizreform. «In meine Zeit fielen auch die Diskussionen mit Bundesbern über das Asylzentrum auf dem Glaubenberg.» Das sei dann zu Stande gekommen und dank des Zentrums würden den Obwaldner Gemeinden heute weniger Asylsuchende zugewiesen.

Nach zwei Jahren wechselte Maya Büchi ins Finanzdepartement. «Die Herausforderungen waren auch hier gross», hält sie fest. Dem Kanton Obwalden sei es damals nicht gut gegangen. «Der einst vermögende Kanton hatte Schulden.» Bei ihrem Amtsantritt sei der früher üppig gefüllte Topf der Schwankungsreserven leer gewesen. Zusammen mit ihrem Team sei es gelungen, die Kantonsfinanzen wieder ins Lot zu bringen. «Wir haben massive Sparprogramme aufgelegt», sagt Maya Büchi. «Heute steht der Kanton wieder auf soliden Beinen.» Auch mittel- und langfristig sähen die Planungen gut aus. Immer vorausgesetzt, sie würden auch wie vorgesehen umgesetzt. «Die Begehrlichkeiten wachsen schnell in den Himmel, wenn Mittel da sind, die man ausgeben kann», ist sie überzeugt.

Froh sei sie, dass für das Finanzhaushaltsgesetz eine Mehrheit habe gefunden werden können. «Hinter diesem Erlass steckt extrem viel Arbeit», resümiert sie. Wichtig sei auch die Steuerstrategie. Diese müsse konsequent weitergeführt werden. Es gelte, mit den eigenen Einnahmen den Konsum zu decken. «Wir müssen attraktiv sein und bleiben für gute Steuerzahler.» So könne man letztlich gute Rahmenbedingungen für alle Bürgerinnen und Bürger schaffen.

Den Ausgleich findet sie in der Natur

Zum Finanzdepartement gehört auch der Bereich Gesundheit. «Ich durfte in den sechs Jahren viel lernen», hält Maya Büchi fest. Mit dem Gesundheitsbereich habe sie zuvor keine Berührungspunkte gehabt. Neben der Spitaldiskussion sei vor allem die Coronapandemie die grosse Herausforderung gewesen. «Von einem Tag auf den anderen war alles anders», sagt sie. Man habe jeden Tag die Prioritäten neu setzen müssen, Entscheidungen, die getroffen worden seien, hätten kurz darauf schon wieder überholt sein können. Das ganze Departement habe sich gegenseitig geholfen und unterstützt. Gleichwohl habe es auch Personen gegeben, die sich aufgrund des Drucks beruflich verändert hätten.

Und wie ging Maya Büchi mit dem Druck um? «Die Arbeit als Regierungsrätin hat mir viel Freude gemacht», sagt sie darauf. Schon ohne Pandemie habe sie 70 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet. «Den Ausgleich zu meiner Arbeit fand ich in der Natur.»

Maya Büchi will nun erst ein wenig Distanz schaffen. «Ab dem 1. Juli bin ich wieder eine Privatperson», hält sie fest. Sie werde nun erst einmal mit ihrem Mann ein paar Tage in die Ferien verreisen. Dann wolle sie sich neu ausrichten «und mich fragen: Was ist mir wichtig»? Auf Bitte des Regierungsrats bleibt sie noch mindestens ein Jahr als Vertreterin der Kantone Ob- und Nidwalden im Spitalrat der Luzerner Psychiatrie (Lups), die auch diese Kantone umfasst.

Für die Zukunft wünscht sie dem Kanton, dass zum Erreichten Sorge getragen werde. Und sie habe den Eindruck, dass die Tonalität in der Politik, aber auch in der Bevölkerung und den Medien nicht nur immer freundlich gewesen sei. «Es wäre doch schön, wenn man sich da wieder zurückbesinnen könnte, andere nicht zu sehr zu verletzen.»

Zur Person Bild: PD Maya Büchi (*1963) ist verheiratet, wohnt in Sachseln und hat zwei erwachsene Töchter. Die gelernte Kauffrau und Haushaltleiterin FA hat sich unter anderem zur Betriebswirtschafterin weitergebildet und führte vor dem Regierungsamt eine eigene Firma. Von 2008 bis 2014 sass sie im Obwaldner Kantonsrat, die letzten drei Jahre als FDP-Fraktionspräsidentin.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen