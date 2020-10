Obwalden meldet 47 neue Infektionen in zwei Wochen und ein Todesopfer – wartet mit neuen Massnahmen aber noch zu Der Kanton Obwalden hat den Grenzwert von 60 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner überschritten. Trotz Empfehlung der Gesundheitsdirektorenkonferenz ergreift er derzeit keine weiteren Coronamassnahmen. 13.10.2020, 17.18 Uhr

(sda) Im Kanton Obwalden hat sich die Coronasituation zugespitzt. Der Kanton verzichtet aber noch auf zusätzliche Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus, weil sich die meisten Personen im privaten Umfeld oder am Arbeitsplatz angesteckt hätten. Wie es in einer Mitteilung heisst, hätten sich in den letzten zwei Wochen 47 Personen im Kanton Obwalden infiziert. Eine Person sei in Folge von Covid-19 verstorben.

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie hat der Kanton damit die Schwelle von 60 Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner überschritten. Ab diesem Wert empfiehlt die Gesundheitsdirektorenkonferenz weitergehende Massnahmen. Obwalden sieht davon aber noch ab.Das Gesundheitsamt begründet dies damit, dass in kleineren Kantonen Änderungen bei den Fallzahlen bei dieser Statistik stärker ins Gewicht fallen könnten als bei grösseren. Zudem gebe es zwei grössere Ansteckungsherde in Obwalden: ein Altersheim und ein Unternehmen. Die Betroffenen seien isoliert worden, ihre Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne.

Man beobachte die Entwicklung der Fallzahlen aufmerksam, teilte die Kanton mit. Das private und das öffentliche Leben sollten aber nicht noch weiter eingeschränkt werden.

Folgt mehr.