Rekordsaison für Obwaldner Campingplätze, Nidwalden hat mit Wildcampierern zu kämpfen

Die Ob- und Nidwaldner Campingplätze profitierten stark von den einheimischen Touristen. Die Betreiber ziehen Bilanz. Nino Gisler 03.11.2020, 05.00 Uhr

Die Campingsaison ist vorbei. Obwohl die anhaltende Coronapandemie in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Wirtschaftsbereichen lahmlegte, scheinen die Ob- und Nidwaldner Campingplätze mit einem blauen Auge davon gekommen zu sein. Eine Bilanz der aussergewöhnlichen Campingsaison.

Eine Auswertung der Camping-Plattform PinCamp listet erstmals die beliebtesten Campingplätze in der Schweiz auf, gemessen an den Suchanfragen auf der Website des digitalen Campingführers. Die Auswertung zeigt, dass gerade Obwaldner Campingplätze während der vergangenen Campingsaison sehr gut abgeschnitten haben. Auf Platz fünf im nationalen Ranking befindet sich der Camping Seefeld Park in Sarnen, auf Platz sechs der Camping Eienwäldli in Engelberg. Über das gute Abschneiden der beiden Obwaldner Campingplätze zeigt sich Daniel Scardino, Geschäftsführer der Obwalden Tourismus AG, nicht überrascht. Er hält dazu fest, dass alle Campingplätze im Kanton Obwalden einen wesentlichen Teil der touristischen Übernachtungszahlen generieren würden. «Den Löwenanteil der gesamten Logiernächte tragen der Seefeld Park in Sarnen und der Camping Eienwäldi Engelberg», sagt der Geschäftsführer und ergänzt:

«Per Ende Oktober dieses Jahres hat der Seefeld Park fast 20 Prozent mehr Übernachtungen als 2019 zu verzeichnen.»

Bis Ende Oktober wurden im Camping Seefeld Park zirka 11'500 Ankünfte registriert. «Die Wertschöpfung ist hoch, da der Campinggast in Obwalden eine Aufenthaltsdauer von fast vier Übernachtungen aufweist.» Der Gästemix bestehe schon seit längerem mehrheitlich aus zahlungskräftigen Schweizer Gästen. Über die Vorzüge des Kantons Obwalden ist sich Scardino im Klaren: «Obwalden trumpft besonders durch seine Kombination zwischen Seen und Bergen, ist zentral gelegen und eine überschaubare Ferienregion.»

Reservationswelle im Camping Seefeld Park

Auch Adrian Barmettler, Geschäftsführer vom Camping Seefeld Park in Sarnen, freut sich über das Glanzresultat im nationalen Ranking – und sieht dies auch als Bestätigung der geleisteten Arbeit: «Dieses Ergebnis zeigt, dass der verstärkte Fokus auf das digital Marketing sich positiv auswirkt.» Im Rückblick auf die vergangene Saison hebt er Corona besonders hervor: «Die Saison 2020 war extrem intensiv und dominiert durch die Coronapandemie.»

Anfang Jahr schien noch alles ruhig: «Wir sind mit einem überdurchschnittlichen Buchungsstand ins Jahr gestartet.» Auch das sommerliche Frühlingswetter ab Mitte März hätte ihnen einen fulminanten Start in die Saison ermöglicht, wäre nicht der Lockdown ab dem 2. April eingetroffen. «So sind viele Camper über die Feiertage ‹wild› gestanden», hält er rückblickend fest. Und:

«Selbst vor unserer Campingschranke auf dem Parkplatz sammelten sich an einzelnen Tagen bis zu 25 Wohnmobile an.»

Während des Lockdown sei das Camping Seefeld Park von einer regelrechten Reservationswelle getroffen worden. «Viele bereits reservierte Aufenthalte wurden verlängert und ausgedehnt.»

Zu dieser aussergewöhnlich intensiven Reservationsarbeit kam die Planungsunsicherheit für den Sommer und damit der Hauptsaison. «Bis am 27. Mai wusste niemand, welche Einschränkungen für Campingplätze gelten werden. Wir rechneten mit Teilöffnungen, Beschränkungen und sonstigen Schwierigkeiten.» Am 6. Juni konnten die Campingplätze dann mit einem umfassenden Schutzkonzept in die Saison starten. «Wir waren praktisch ab dem ersten Tag gut gebucht, bis hin zu ausgebucht.» Die Hochsaisonphase während der Schulferien war erfahrungsgemäss durchgehend ausgebucht. «Neu war die Phase von Mitte August bis fast Ende September, in welcher der Campingplatz auch unter der Woche immer wieder bis zum letzten Platz voll belegt war.» Trotz hoher Auslastung konnten die Schutzmassnahmen jederzeit eingehalten werden, so Barmettler. Er betont, dass sich die Gäste mehrheitlich an die Weisungen gehalten haben.

Hohe Auslastung auf dem Campingplatz Eienwäldli

Trotz der noch immer anhaltenden Coronakrise verzeichnete auch der Campingplatz Eienwäldli in Engelberg eine belebte Sommersaison. «Der Empfehlung des Bundesrates, Urlaub in der Schweiz zu verbringen, folgten tatsächlich viele Schweizerinnen und Schweizer und das Tagesgeschäft wurde somit positiv beeinflusst», sagt Jennifer Huber, Direktionsassistentin der Eienwäldli AG. Viele Familien verzichteten auf gewöhnliche Ferien in Hotels und buchten ihren ersten Campingurlaub. «An der Rezeption wurden viele aufgeregte Telefonate beantwortet, in welchen Auskunft über das Campingleben gegeben wurde.» Weiter hält sie fest:

«Bereits im Juni waren wir bis auf den letzten Platz ausgebucht.»

Auch während der ganzen Sommersaison war der Campingplatz Eienwäldli ausgebucht. «Die jährlich organisierte Kinderanimation wurde sogar um eine Woche verlängert und im Allgemeinen nahmen wir das Schulferienende nicht stark wahr.» Die meist weniger stark gebuchte Übergangszeit zwischen Sommer- und Herbstsaison war ebenso beliebt wie die Hauptferienzeit, so Huber. Bis vor kurzem war der Platz konstant gut gebucht. Auch am vergangenen Wochenende konnten noch viele Touristen in Empfang genommen werden:

«Die Einen gehen noch wandern, die Anderen bereits Skifahren.»

Corona machte sich vor allem im Gästemix bemerkbar: «Als beliebte Feriendestination in den Niederlanden und in Deutschland beherbergen wir in der Sommersaison unter anderem viele ausländische Gäste.» Diesen Ausfall habe man sicherlich gemerkt. Doch: «Einheimische unterstützten das Eienwäldli in Form von Einkäufen im Lebensmittelladen oder Konsumationen in den beiden Restaurants sowie mit Bestellungen des ausgebauten Take-away-Angebots.» Zudem blieb das Medical Wellness & Spa während der ganzen Saison geöffnet.

Nidwalden hatte mit Wildcampierern zu kämpfen

Auch der Tourismus Nidwalden rechnet den lokalen Campingplätzen eine grosse Bedeutung zu, da viele Schweizer aufgrund Corona ihre Ferien in der Schweiz statt im Ausland verbracht haben: «Der Trend zum Einfachen, Natürlichen, ist spürbar.» Die Nidwaldner Campingplätze konnten in der vergangenen Saison ein reges Gästeaufkommen verzeichnen. «Wir haben eine erhöhte Nachfrage nach Stellplätzen für Wohnmobile festgestellt», so Josef Lussi-Waser, Präsident von Tourismus Nidwalden. Doch nicht alle Gäste haben sich an die Regeln gehalten: «Wir hatten einige Vorfälle mit Wildcampierern.» Aktuell seien Abklärungen im Gange, wie man das Problem mit den Wildcampierern in geordnete Bahnen lenken könne, so Lussi. So werde geprüft, ob während der nächsten Saison auf temporäre Abstellplätze gesetzt werden soll, wie dies im Kanton Uri in der vergangenen Saison bereits der Fall war. «Es kamen bereits Einheimische auf uns zu, die angeboten haben, einen temporären Stellplatz bei sich anzubieten», führt der Präsident von Tourismus Nidwalden weiter aus.

Auch beim TCS Camping Buochs hat die Coronapandemie in der vergangenen Saison für grossen Wirbel gesorgt: «Es war ein Start von 0 auf 100. Nachdem wir am 6. Juni wieder öffnen durften, war der Platz jedes Wochenende voll und auch unter der Woche herrschte viel Betrieb», sagt Markus Barmettler, Leiter des TCS Camping Buochs. Während der Hochsaison sei der Campingplatz durchgehend ausgebucht gewesen, erst als das Wetter in den Herbstferien schlechter wurde, kehrte etwas Ruhe ein.» Zwischen Juli und August verzeichnete der TCS Camping Buochs über 25‘000 Logiernächte. Bis Anfang August waren ausschliesslich Schweizer Touristen beim Campingplatz zu Gast. «Danach konnten wir auch einige Gäste aus Deutschland und den Niederlanden empfangen.» Barmettler ergänzt: «Es waren jedoch deutlich weniger als in den vergangenen Jahren.» Ihr Ausbleiben konnte jedoch mit einheimischen Gästen kompensiert werden. Die Coronasaison habe bei ihm Spuren hinterlassen:

«Ich hatte seit 25 Jahren noch keine so dermassen intensive Saison.»

Der Camping war bis zu den Herbstferien fast jedes Wochenende ausgebucht. In der Hochsaison auch während der Woche.