Obwalden Mit 179 Stundenkilometern durch den Tunnel Lungern: Südkoreaner soll 18-monatige Freiheitsstrafe erhalten Ein Mann aus Südkorea hat auf seiner Hochzeitsreise in Obwalden gegen den Raserartikel verstossen. Wegen seines Leumunds kommt er jedoch verhältnismässig mild davon.

Mit einem Audi fuhr der Südkoreaner durch Obwalden.

Seine Schweizreise dürfte dem heute 34-jährigen Südkoreaner in Erinnerung bleiben: einerseits in guter, weil es sich dabei um seine Hochzeitsreise handelte. Anderseits in weniger guter, weil sein Verhalten Thema vor dem Obwaldner Kantonsgericht geworden ist. Am Donnerstag wurde sein Fall im sogenannten abgekürzten Verfahren vor drei Kantonsrichterinnen abgehandelt. Der Beschuldigte und die Obwaldner Staatsanwaltschaft hatten sich also schon zuvor auf ein Strafmass verständigt.

Zu sagen gab es grundsätzlich nicht viel: Die Tat an sich war schnell erläutert und wird vom Koreaner auch nicht bestritten. Zusammen mit seiner frisch geheirateten Frau fuhr er an einem Montagabend im Oktober 2019 durch den Tunnel Lungern in Richtung Luzern. Dabei liess er sich dazu verleiten, den gemieteten Audi A4 für einige Sekunden auf 179 Stundenkilometer zu beschleunigen. Erlaubt wären im Tunnel 80 Kilometer pro Stunde.

Mit einer derartigen Übertretung der Höchstgeschwindigkeit fällt die mögliche Strafe hoch aus. Denn wer in einem Tempo-80-Bereich mit 140 Stundenkilometern oder mehr unterwegs ist, verstösst gegen Artikel 90 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes, der auch als Raserartikel bekannt ist. Dieser sieht eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren vor.

Reue und keine Vorstrafe

Im vorliegenden Fall hätte die Tempoüberschreitung grundsätzlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren geführt, wie der Obwaldner Staatsanwalt im Gerichtssaal ausführte. Seines Wissens habe es sich dabei um die höchste Überschreitung gehandelt, die je in Obwalden gemessen worden sei. Jedoch sei dem Beschuldigten zugutezuhalten, dass er seine rasante Fahrt auf einer längeren, trockenen Strecke durchgeführt habe. Der Exzess habe ausserdem nur wenige Sekunden gedauert. «Er bremste danach ab, als er die Gefahr erkannte und ihm nicht mehr ganz wohl dabei war», so der Staatsanwalt weiter.

Hinzukommt, dass sich der Südkoreaner reuig gezeigt habe und auch nicht vorbestraft sei. Letzterer Umstand habe dazu geführt, dass die Freiheitsstrafe bedingt ausgesprochen werden könne. Einen Tag verbrachte der Mann dennoch in Gewahrsam: Kurz vor seiner Abreise zurück in die Heimat nahm ihn die Polizei am Flughafen Zürich fest. Anschliessend wurde er nach Obwalden zurückgeführt, wo er einen Tag in Untersuchungshaft verbrachte.

«Beinahe ein Monatslohn» als Busse

Sein kooperatives Verhalten und die weiteren mildernden Umstände hätten letztlich eine Reduktion der Freiheitsstrafe um sechs Monate ermöglicht, erklärte der Staatsanwalt. Die vorgesehene Strafe für den Südkoreaner, der für die Verhandlung dispensiert war, beläuft sich somit auf die bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten sowie eine Busse von 1500 Franken – was «beinahe ein Monatslohn» für den Mann sei. Ausserdem hat er die Verfahrenskosten zu bezahlen, welche das Gericht noch abschliessend festlegen muss. Zu deren Deckung hatte ihm die Staatsanwaltschaft bereits vor zwei Jahren 2500 Franken abnehmen lassen und den Betrag beschlagnahmt.

Falls dieser Betrag nicht ausreichen sollte, würde er den Rest auch noch überweisen, zeigte sich seine amtliche Verteidigerin gegenüber den drei Richterinnen zuversichtlich. Ihr Klient habe die Tat von Anfang an zugegeben und habe sich auch mehrfach ausdrücklich einverstanden gezeigt mit dem abgekürzten Verfahren, welches ein Schuldeingeständnis voraussetzt.

Nun muss das Kantonsgericht noch darüber befinden, ob es das Verfahren und das vorgeschlagene Strafmass akzeptieren will. Seinen Entscheid werde es den Parteien in den kommenden Tagen schriftlich mitteilen.