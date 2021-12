Obwalden: Ramon Limacher ist Bodybuilding-Weltmeister

Obwalden Mit 21 Jahren schon Bodybuilding-Weltmeister: «Man sitzt am Abend alleine im Zimmer und hat einfach Hunger» Mit Fleiss und Willen hat sich Ramon Limacher den WM-Titel im Bodybuilding erkämpft. Trotz Leidenszeiten: Der Sarner will noch höher hinaus. Florian Pfister Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Las Vegas. Im Kopf erscheinen wohl bei den meisten Leuten Bilder von Spielautomaten, Partys und bunten Lichtern. Ramon Limachers Erinnerungen, die er von seiner Reise mitbringt, sind ganz andere. Der Sarner nahm Ende November an den Weltmeisterschaften im Bodybuilding teil. Für ihn war ganz klar:

«Ich gehe nach Las Vegas, um Weltmeister zu werden.»

Und sein Vorhaben ist ihm gelungen. Der 21-Jährige holte sich den Titel in der Kategorie Light-Heavyweight bis 86 Kilogramm.

Ramon Limacher (hier an der Schweizer Meisterschaft) wurde Weltmeister in der Kategorie Light-Heavyweight bis 86 Kilogramm. Bild: PD

Aufgrund von Coronamassnahmen gingen die Wettkämpfe schneller über die Bühne als sonst. «Es ging relativ zügig und dann bin ich Weltmeister geworden», erzählt Ramon Limacher, als ob es nichts einfacheres auf der Welt gäbe. Er trat in seiner Kategorie gegen sieben andere Athleten an. Insgesamt posierten rund 300 Frauen und Männer auf der Bühne in Las Vegas, unterteilt in Profis und Amateure. Ramon Limacher startete als letzteres. Bela Ledergerber aus Sachseln hat ihn betreut. In einer anderen Kategorie startete Yannis Karrer, der bei den Profis antrat.

Die Jury bewertet im Bodybuilding die Athleten beispielsweise nach Symmetrie, den Muskeln und dem geringen Körperfettanteil. Die Konkurrenz ist grösstenteils um einiges älter als Ramon Limacher.

«Im Bodybuilding ist man etwa mit 35 Jahren am Peak.»

Sein junges Alter wertet seinen WM-Titel zusätzlich auf, sagt er selbst.

Ein Bodybuilder ist wie ein Roboter

Er geniesst den Weg mehr als die Bühne. «Ich trainiere nicht, weil ich Bodybuilding mache. Ich mache Bodybuilding, weil ich so gerne trainiere.» Gleichwohl: «Der WM-Titel ist eine riesige Bestätigung und ein Lohn für die harte Arbeit.» Ramon Limacher fand mit 13 Jahren zum Bodybuilding, als er mit seinen Fussballkollegen ein Abo fürs Fitnessstudio erhielt, um die Muskeln zu kräftigen.

Ramon Limacher aus Sarnen wurde Bodybuilding-Weltmeister. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 2. Dezember 2021)

Und so nahm eine Erfolgsstory seinen Lauf. 2019 gewann Limacher den Weltmeistertitel in der Kategorie der Teenager und wurde Zweiter bei den Männern. Für die diesjährige WM hat sich der Obwaldner sechs Monate lang intensiv vorbereitet. Das bedeutet vor allem Willen, Verzicht und Routine. «Man ist wie ein Roboter», erzählt Ramon Limacher.

«Ich stehe jeden Tag um die gleiche Zeit auf, esse und trinke jeden Tag das gleiche, trainiere, arbeite und lerne um die gleiche Zeit.»

Im Natural Bodybuilding, welches Ramon Limacher betreibt, erfolgt der Muskelaufbau ausschliesslich auf natürliche Weise. Auf leistungssteigernde Substanzen wie anabole Steroide wird komplett verzichtet. Ramon Limacher baut zunächst Muskeln auf, mit einer Diät reduziert er dann sein Körperfett. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Die Diät macht sich im Körpergewicht bemerkbar. Dieses sank beim 1,80 Metern grossen Mann von 108 auf knapp 86 Kilogramm. «Man bewegt sich immer mehr und isst immer weniger. Der Körper ist nah am Verhungern, man bringt ihn somit wirklich von allen Seiten an sein Limit.»

Warum tut er dies sich und seinem Körper überhaupt an? Diese Frage hört Ramon Limacher zu Genüge und stellt sie sich manchmal auch selbst. «Klar, es gibt Schattenseiten beim Bodybuilding. Aber ich liebe einfach, was ich mache. Es ist zudem eine sehr intensive Art, sich selber kennenzulernen. Manchmal sitzt man am Abend alleine im Zimmer und hat einfach Hunger. Es ist eine grosse Challenge, dem Drang zu widerstehen. Man findet heraus, wo die eigenen Grenzen liegen. Und diese verschieben sich immer wieder.» Trotz harter Tage: «Wenn man ein Ziel hat, fühlt es sich gar nicht so an, als bräuchte es so viel Willenskraft.»

Zweiter Platz im Stechen macht ihn zum Profi

Der WM-Titel war nicht der einzige Erfolg von Ramon Limacher in Las Vegas. Die Sieger jeder Kategorie traten in einem Stechen gegeneinander an. Der Sarner, der vom TopGym, der Obwaldner Kantonalbank und der Abächerli Forst AG unterstützt wird, verpasste es hauchdünn, auch diesen Titel zu holen und wurde am Ende Zweiter. Damit gewann er eine Pro-Card und kann somit künftig an Profiwettkämpfen teilnehmen. Dort wird Preisgeld ausgeschüttet. «Es ist einer der grössten Erfolge, die man in meinem Alter erreichen kann», sagt Ramon Limacher stolz.

«Um ganz an der Weltspitze mit den Profis mitzuhalten, wird es nochmals ein paar Jahre gehen. Da gibt es einfach keine Abkürzung.»

Nun erholen sich der Bodybuilder und sein Körper vom strengen Programm. Ganz langsam kehrt er wieder zurück zu verhältnismässig normalen Essgewohnheiten. Aufgrund der Erholungszeit des Körpers mache es Sinn, maximal alle zwei Jahre an Wettbewerben zu starten. Ramon Limacher peilt an, 2023 oder 2024 wieder teilzunehmen. «Ich will in der Profiliga ein Statement setzen.» Im kommenden Jahr liegt der Fokus zunächst im Coaching. Denn der Wirtschaftsstudent berät und begleitet inzwischen Sportler aus ganz Europa.

