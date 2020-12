Behindertensport Mit Amputation zu neuer Lebensqualität: Dieser Obwaldner will an die WM und an die Paralympics Ein Arbeitsunfall stellte das Leben von Pädi Ifanger auf den Kopf. Heute gehört er zu den besten Bahnfahrern. Ruedi Wechsler 01.12.2020, 16.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pädi Ifanger auf seinem Hometrainer. Bild: Ruedi Wechsler (Kerns, 24. November 2020)

Ab dem 1. Januar 2021 berät der Vater zweier Kinder Elektrizitätswerke in der Schweiz, Österreich und Deutschland. 60000 Kilometer legt er dabei pro Jahr im Auto zurück. Pädi Ifanger bezeichnet sich als Extremsportler. Skifahren, Hochalpines Wandern und Jodeln zählen zu seinen Hobbys. Grösste Bewunderung bringt er für einen der weltbesten Velosprinter Robert Förstemann, Behindertensportler Heinz Frei und Thomas Pfyl sowie Tetraplegiker und Handbiker Alain Tuor entgegen.

Das Drama geschah am 20. Juni 2015 beim Aufbau eines grossen Zeltes für das Zentralschweizer Jodlerfest in Sarnen. Pädi Ifanger erinnert sich an jedes Detail des Unfalls und erzählt: «Auf einer Bockleiter versuchte ich die Dachplache einzuziehen. Beim Zerren der Plache habe ich die Leiter weggestossen und ich stürzte aus zirka drei Metern mit dem rechten Fuss auf den Holmen der Leiter. Es kugelte mir den Fuss aus und auf dem Asphalt zertrümmerte ich das Fussgelenk sowie das Schien- und Wadenbein.» Das Röntgenbild zeigte innerhalb von zehn Zentimetern 40 Brüche.

Zweijähriger Leidensweg beginnt

Seine grösste Sorge war in diesem Moment, am darauffolgenden Wochenende als aktiver Jodler nicht am Fest teilnehmen zu können. Doch nun begann ein zweijähriger Leidensweg. Selbst drei Wochen nach dem Unfall und der Operation gingen die Schwellungen nicht zurück. Sein damaliger Mentor Felix Rennhart (in diesem Jahr verstorben) prophezeite Ifanger anhand der Röntgenbilder eine Beinamputation. Die unerträglichen Schmerzen auch ein Jahr danach, machten es für die ganze Familie nicht einfach. «Ich war kaum auszuhalten und wir konnten als Familie kaum mehr etwas unternehmen», blickt Ifanger zurück. Seine Frau Beatrice fügt an:

«Pädi war nicht mehr mein Mann und der Daddy, den wir bis anhin kannten. Seit der Amputation ist bei uns die Lebensqualität zurückgekehrt.»

Als die Beinamputation 2017 näher rückte, begann auch der Kampf mit der Versicherung. Ein Abtrennen des Unterschenkels sei nicht wirtschaftlich, meinte sie. Das sei zermürbend und Krieg auf höchstem Niveau gewesen, sagt der 48-Jährige. Am 19. April 2017 folgte der unausweichliche Schritt. Einer der schweizweit besten Fussspezialisten, Markus Knup, leitete die Amputation. Pädi Ifanger sagt zum «Glücksmoment»:

«Als ich erwachte, hätte ich vor Freude weinen können. Ich verspürte absolut keinen Schmerz und nach einer Woche konnte ich das Spital in Basel verlassen.»

Von diesem Moment an ging es steil aufwärts. Drei Monate später sass der gelernte Netzelektriker wieder auf dem Hometrainer und im Dezember 2017 zog Ifanger die ersten Kurven im Schnee. Seit zwei Jahren fährt der Obwaldner im Swiss-Para-Cycling-Team auf der Radrennbahn. «Für Strassenrennen bin ich zu schwer und zu muskulös. Glaubenbielen–Glaubenberg wäre für mich unmöglich. Ich habe keine Ausdauergene, dafür bin ich explosiv. Die Ziellinie muss bei mir nach 1000 Metern kommen.»

Der Schweizer Rekordhalter erzielt Horrende Tempi

Am liebsten fährt der Spitzensportler in der Kategorie 200 Meter, da sei er richtig schnell. Diese Distanz legt er mit durchschnittlich 60 Stundenkilometer zurück und hinter dem Roller von Nationaltrainer Dani Gisiger knackt er horrende 75 Stundenkilometer.

Der Schweizer Rekordhalter über 200 Meter (fliegend) und 1000 Meter (stehend) möchte künftig noch schneller werden. Grosse sportliche Ziele sind die Weltmeisterschaften in Rio im März 2021 und die Qualifikation für die Paralympics in Tokio 2021.

Die Qualifikationskriterien für Tokio sind allerdings hoch. Dabei müssen Zeiten von Schweizer Elitefahrern erreicht werden. Pro Woche trainiert der Kernser 20 Stunden und sitzt montags und freitags auf der Bahn im Velodrom Grenchen im Sattel. Begleitet wird er von Coach Matthias Minder und seinem Privattrainer Fabian Neunstöcklin.

Momentan läuft ein Projekt auf der Crowdfunding-Plattform «ibelieveinyou», um einen Teil der Ausgaben zu finanzieren. Mehr Infos: www.paedi-ifanger.ch