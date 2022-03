Obwalden Mode Bayard kommt nach Sarnen Im August zieht ein neues Modegeschäft ins Haus City ein. Markus Villiger 29.03.2022, 17.01 Uhr

Die Modebranche hat an der Poststrasse 10 im Haus City in Sarnen eine lange Tradition. Als gegen Ende des letzten Jahres das Modegeschäft Marcon seine Tätigkeit einstellte, stand das Geschäftslokal leer. Während vieler Jahre bot zuvor die Firma Felder vielfältige Kleidermode an. Die Familie Felder war es auch, die 1963 das Geschäfts- und Wohnhaus erstellte. Nebst dem Geschäftslokal im Parterre beinhaltet das Mehrfamilienhaus 15 Wohnungen und eine Attikawohnung.

Das Geschäft an der Verzweigung Bahnhofplatz-Poststrasse wird von der Modehauskette Bayard bezogen. Zwischenzeitlich werden die Auslagen durch eine einheimische Brautboutique genutzt. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 28. März 2022)

Von 2005 bis 2021 hat sich die Modefirma Marcon an der Poststrasse eingerichtet. Infolge Nachfolgeregelung zog sie sich Ende 2021 ins Stammhaus nach Küssnacht zurück. Die Eigentümerin des Geschäfts- und Wohnhauses versuchte in den vergangenen Monaten, eine neue Mieterfirma zu gewinnen. Mit der Walliser Firma Bayard mit Sitz in Bern konnte sie nun einen mehrjährigen Vertrag abschliessen. Das Geschäft besteht aus dem Erdgeschoss mit rund 250 Quadratmetern und dem Untergeschoss von 200 Quadratmetern, zusätzlich gibt es verschiedene Nebenräume.

«Modern Women» als Zielgruppe

Bis die Firma Bayard ihr neues Geschäft im August bezieht, stellt die Eigentümerin des Geschäfts- und Wohnhauses City die leeren Schaufenster als Werbung zur Verfügung. So konnte während der Fasnachtstage die Sarner Lälli-Zunft Werbung für die Fasnacht machen. Zurzeit sind Brautkleider und Accessoires der einheimischen Brautmode-Boutique Kägiswil zu sehen. Dies voraussichtlich noch bis Ende Mai.

Mode Bayard wird im Haus City Damenmode anbieten. «In Sarnen werden wir hauptsächlich die Zielgruppen ‹Modern Women Mainstream› und ‹Modern Women Premium› auf den zwei Etagen bespielen. Wir freuen uns sehr, neu auch im Kanton Obwalden vertreten zu sein», sagt Silvia Bayard von der Unternehmensleitung auf Anfrage. Die Firma werde in Sarnen drei bis vier Mitarbeiterinnen beschäftigen. Nicht alle werden zu 100 Prozent angestellt sein. Der Mietvertrag tritt am 1. August in Kraft. In den ersten Augusttagen wird eingerichtet und die Eröffnung findet voraussichtlich am 18. August statt.

Rund 75 Filialen schweizweit

Bayard wurde als kleines Gemischtwarengeschäft in Visp von der Familie Bayard im Jahre 1912 gegründet. 1947 wurde das Gemischtwarengeschäft zum reinen Bekleidungsunternehmen. In der zweiten Generation brachten Alfred und Adele Bayard Mode Bayard aus äusserst bescheidenen Anfängen zu regionaler Bedeutung. Vor allem durch den persönlichen Kundenkontakt wurde das Modegeschäft im deutschsprachigen Oberwallis praktisch zum Synonym für Bekleidung. In vielen Familien gehörte es zur Tradition, dass die Anzüge für alle grossen Ereignisse des Lebens von der Firmung bis zur Hochzeit bei Bayard gekauft wurden.

Im Jahr 1989 übernahm Fredy Bayard das Modehaus von seinen Eltern und entwickelte das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Silvia im Wallis weiter. Bis 2003 wurden sowohl im Unter- als auch im Oberwallis zehn weitere Filialen eröffnet. So wurde Bayard im Wallis zum führenden Modeunternehmen. Die Bayard-Gruppe, die ihren Sitz in Bern hat, besitzt rund 75 Filialen und ist auch in der Zentralschweiz präsent, beispielsweise in Luzern, Hochdorf oder Sursee mit je einer Filiale.