Giswil «Mund auf und Ohren zu»: Schülerinnen und Schüler erleben Tunnelsprengung hautnah Aus erster Hand informierten Berufsleute bei der Tunnelbaustelle in Giswil über Berufe beim Bau. Das Timing hätte nicht perfekter sein können. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 23.06.2022, 16.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sprengmeister Robin Lora gibt letzte Verhaltensanweisungen kurz vor der Sprengung. Bild: Pius Amrein (Giswil, 22. Juni 2022)

In Autos geht's etwa 1,4 Kilometer tief in den Berg hinein. So weit sind die Tunnelbauer nämlich mit dem Bau des Erkundungsstollens von Giswiler Seite schon vorgedrungen. Es ist angenehm kühl, der Boden ist nass, ein spezieller Geruch liegt in der Luft. Es ist der Geruch von Ammoniak, der bei Sprengungen entsteht. Seit Sommer 2020 wird am 2,1 Kilometer langen Erkundungsstollen gebaut, bevor dann 30 Meter dazu parallel der eigentliche Tunnel Kaiserstuhl zwischen Giswil und Lungern entsteht, der 2029 eröffnet werden soll. Von Lungern her ist man mit dem Erkundungsstollen schon 200 Meter vorgedrungen. Noch etwa 100 Meter fehlen bis zum Durchschlag. Weil eine Tunnelbohrmaschine, wie sie beim Bau des Gotthard-Basistunnels eingesetzt wurde, viel zu teuer wäre und sich bei dieser Steilheit auch nicht eignet, sprengt man eben.

Und eine weitere solche Sprengung steht an diesem Mittwochnachmittag an, jenem Nachmittag, an denen sich rund 20 Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Nid- und Obwalden über Berufe rund um den Tunnelbau informieren. Die Schar ist am Ende des bisher ausgebrochenen Erkundungsstollens angekommen, bei der Tunnelbrust. Hier findet in Kürze die nächste Sprengung statt. An verschiedenen Stellen im Felsen sind die Zünder montiert und mit farbigen Drähten miteinander verbunden.

«Sprengen funktioniert wie Domino, eine Sprengung löst eine nächste aus»,

erklärt Polier und Sprengmeister Robin Lora. Wenige Minuten vor dem grossen Knall: letzte Verhaltensanweisungen. «Mund auf und Ohren zu», bläut er den Jugendlichen ein. Ohrenpfropfen werden verteilt. Jemand aus der Schar hat den Mut und drückt auf den Knopf.

Ein Jugendlicher darf per Knopfdruck die Sprengung auslösen. Bild: Pius Amrein (Giswil, 22. Juni 2022)

Es knallt mehrere Male. Rund 250 Kilo Sprengstoff werden gezündet, die zwischen 60 und 80 kleine Explosionen auslösen. Man spürt die Druckwelle, die sich mit einer Geschwindigkeit von gut 8000 Kilometern pro Stunde durch den Erkundungsstollen ausbreitet. Dann ist der Rückzug angesagt, weil die Dämpfe giftig sind. Spezielle Lastwagen transportieren das gelöste Gestein nach draussen.

Kurz vor dem grossen Knall heisst's Ohren zu. Bild: Pius Amrein (Giswil, 22. Juni 2022)

«Druckwelle hätte mich fast umgehauen»

Die Tunnelsprengung hat Tristan Riches tief beeindruckt. «Die Explosion war magisch, eine Wucht, die Druckwelle hätte mich fast umgehauen», gibt der 13-jährige Lungerer draussen zu Protokoll. Auch wenn ihm die Sprengung wohl unvergessen bleibt, er kam nicht nur deswegen nach Giswil.

«Mich interessiert der Tunnelbau und seine Berufe, insbesondere der Beruf als Elektroinstallateur.»

Beim Posten des Maurers konnte er eine Pyramide bauen. Der Tunnelbau-Nachmittag habe sich für ihn vollends gelohnt.

Severin Rohrer auf dem Bagger. Bild: Matthias Piazza (Giswil, 22. Juni 2022)

Severin Rohrer bedient gekonnt den Bagger, der an einem anderen Posten für die Jugendlichen bereitsteht. Zuvor erstellte er ein Mäuerchen. Für das erste Mal sei es ihm gut gelungen, erzählt der 14-jährige Kägiswiler, der eine Lehre als Maurer anstrebt. Die einmalige Gelegenheit, den Tunnelbau mit einer Sprengung hautnah zu erleben, habe er sich nicht entgehen lassen wollen. «Wirklich cool», es sei seine erste Tunnelsprengung gewesen.

Auch der Beruf des Baumaschinenmechanikers, des Strassenbauers und des Zeichners sind an diesem Nachmittag mit je einem Stand und den jeweiligen Berufsleuten vertreten.

Nachwuchsförderung dank Erlebnis

«Wenn wir schon einen Tunnel im eigenen Kanton haben, nützen wir doch die Gelegenheit, Tunnelberufe den Schülerinnen und Schülern auf der Baustelle zu zeigen», sagt Urs Buch vom Amt für Berufsbildung, welches den Anlass zusammen mit dem kantonalen Hoch- und Tiefbauamt schon zum vierten Mal organisierte. Damit wolle man dem Trend, dass sich immer weniger Jugendliche für Bauberufe interessierten, Gegensteuer geben.

«Hier können die Jugendlichen diese Berufe erleben und riechen. Eine Tunnelsprengung vergessen sie wohl nie mehr.»

Initiiert und durchgeführt wurde der Anlass vom Obwaldner Hoch- und Tiefbauamt in Zusammenarbeit mit der Berufs- und Weiterbildungsberatung Obwalden. «Statt uns über den Nachwuchsmangel in unserer Branche zu beklagen, traten wir die Flucht nach vorne an, indem wir den Jugendlichen vor Ort zeigen, welchen super Job unsere Tunnelbauer machen», meint Kantonsingenieur Martin Bürgi. Er geht davon aus, dass sich das Problem in Zukunft eher noch verschärfen werde. Umso grösser sei die Freude, dass rund 20 junge Leute an den Tunnelnachmittag gekommen seien. «Wenn beim einen oder der anderen die Faszination für den Bauberuf geweckt wird, bin ich schon glücklich.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen