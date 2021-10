Mutter und Sohn betrügen Behörden und Private um grosse Summen

Obwalden Mutter und Sohn sollen Behörden und Private um Hunderttausende Franken betrogen haben Mit dem Geld von Freunden haben zwei Deutsche ein Ferienchalet in Obwalden bauen lassen. Die Baufirma sei dafür aber nie ausreichend bezahlt worden. Den späteren Verkaufserlös sollen die mutmasslichen Betrüger vollständig auf eigene Konten geleitet haben. Lucien Rahm Jetzt kommentieren 06.10.2021, 17.54 Uhr

Einen sechsstelligen Betrag sollen sie sich über mehrere Jahre ergaunert haben. Nun müssen sich eine deutsche Frau und ihr Sohn vor dem Obwaldner Kantonsgericht für zahlreiche Betrugsdelikte verantworten. Nicht nur haben sie laut Anklage dem Kanton Obwalden durch ihr Vorgehen Tausende Franken abgeknöpft, auch ein Versicherer, eine Obwaldner Baufirma und ein damals befreundetes Ehepaar zählen zu ihren Opfern.

Weder Mutter noch Sohn erschienen jedoch am Mittwoch zum angesetzten Verhandlungstermin in Sarnen. Der Anwalt der 77-jährigen Frau, die seit Jahren in Obwalden wohnt, teilte dem Dreiergericht mit, sie habe sich die Hüfte gebrochen und könne nicht an der Verhandlung teilnehmen. Die Verteidigerin des 52-jährigen Sohnes, der mittlerweile angeblich in Deutschland lebt, konnte ebenfalls nur vermelden, dass ihr Klient heute nicht erscheinen werde. Er habe starken Husten und hohes Fieber. Die Gerichtspräsidentin gab der Verteidigung zehn Tage Zeit, um entsprechende Belege einzureichen.

Anwesend waren hingegen unüblich viele Besucherinnen und Besucher, darunter auch Geschädigte des mutmasslichen Betrügerduos. Zu ihnen zählt ein deutscher Arzt, der einst mit dem Sohn befreundet war und vom Gericht kurz befragt wurde. Vor rund zehn Jahren liessen er und seine Frau sich zu einer Investition hinreissen, die sie nie mehr wiedersehen sollten. Der Sohn überzeugte ihn damals davon, sich an einem Ferienchalet zu beteiligen, das in der Nähe des Sarnersees entstehen sollte. Knapp 86'000 Franken überwies ihm der Arzt für den Bau des Chalets, der Sohn und dessen Frau sollten im Gegenzug die Pachtzinsen fürs Grundstück übernehmen.

Baufirma wartet bis heute auf ihr Geld

Vom erhaltenen Geld steckte der Sohn gemäss der 32-seitigen Anklageschrift aber höchstens etwa 37'000 Franken in den Bau. Den Rest verwendete er für eigene Bedürfnisse, liess einen Teil seiner Mutter und seiner eigenen Firma zukommen.

Das Chalet wurde dennoch fertiggebaut. Allerdings erhielt die Obwaldner Firma, die den Bau ausführte, nur einen Bruchteil ihrer Arbeit bezahlt. Die Mutter, die dabei als Bauherrin auftrat, machte daraufhin bereits ein erstes Mal Bekanntschaft mit dem Kantonsgericht, welches das Haus beschlagnahmen liess. Die Baufirma einigte sich mit der Frau letztlich darauf, dass diese das Chalet verkaufen solle, um mit dem Erlös die ausstehenden Kosten zu bezahlen.

Dieser Idee konnte die Frau aber scheinbar nicht viel abgewinnen. Zwar konnte sie für das Ferienchalet eine Verkäuferin finden, die ihr dafür 250'000 Franken bezahlte. Dieses Geld soll jedoch wiederum in die eigenen Taschen von Mutter und Sohn gewandert sein. Mit den neuzugeflossenen Mitteln kaufte sich der Sohn unter anderem ein gebrauchtes Porsche-Cabrio, heisst es in der Anklageschrift. Als später das Vermögen der Mutter gepfändet werden sollte, verheimlichten sie diese Beträge vor den Behörden.

Sohn soll falsche Rechnungen ausgestellt haben

Doch auch seine Versicherung soll das Duo wiederholt betrogen haben. Die Mutter täuschte dabei laut Staatsanwaltschaft – noch vor dem Verkauf – diverse Schäden am Ferienchalet vor, die der Sohn mit gefälschten Reparaturrechnungen seiner eigenen Firma als echt erschienen liess. Ausserdem soll sich die Frau unter falschen Vermögensangaben Ergänzungsleistungen der Obwaldner Ausgleichskasse erschlichen haben, und der Sohn habe mehrere Jahresrechnungen seiner Firma zum eigenen Vorteil verfälscht.

Für die vielen Delikte soll der Sohn nun eine unbedingte Freiheitsstrafe von 34 Monaten erhalten, die Mutter soll zu 21 Monaten verurteilt werden, wovon sie zehn absitzen müsste, wie die Staatsanwaltschaft fordert. Zudem sollen die fünf- bis sechsstelligen Schadenssummen dem Kanton Obwalden und den anderen Geschädigten zurückbezahlt werden.

Wann jedoch die Verhandlung fortgesetzt wird, die am Mittwoch wegen der Abwesenheit der Beschuldigten letztlich abgebrochen wurde, ist derzeit noch unklar.