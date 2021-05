Obwalden Nach 13 Jahren ist Schluss: Peter Wälti tritt als Kantonsrat ab Der Giswiler CVP-Politiker zieht einen Schlussstrich und gibt seinen Sitz auch aus taktischen Gründen vor Ablauf seiner Mandatszeit ab. Philipp Unterschütz 25.05.2021, 05.00 Uhr

«Mit 60 habe ich keine politischen Ämtli mehr, habe ich immer gesagt.» Der Giswiler CVP-Kantonsrat Peter Wälti zieht seine Ankündigung durch. Am Freitag wird er nach 13 Jahren seinen Sitz im Obwaldner Kantonsrat räumen. Im Amtsjahr 2018/19 war er Kantonsratspräsident. «Das war der Höhepunkt für mich, ein Jahr mit vielen schönen Anlässen und Treffen, in dem auch viele Freundschaften entstanden sind», erinnert sich Peter Wälti. Ihm tue es richtig leid für die amtierende Kantonsratspräsidentin Cornelia Kaufmann-Hurschler, die wegen Corona auf all das verzichten müsse.

Peter Wälti bei seiner Antrittsrede als Kantonsratspräsident im Juni 2018. Archivbild: Obwaldner Zeitung

Eigentlich wäre er noch für ein weiteres Amtsjahr gewählt. Peter Wälti steht dazu, dass sein vorzeitiger Rücktritt auch taktische Gründe hat. Es soll dem nachrutschenden Thomas Schrackmann helfen, den Sitz bei den nächsten Wahlen zu halten. «Wenn man als Bisheriger antreten kann, ist es sicher einfacher, wieder gewählt zu werden», sagt Wälti und weist darauf hin, wie die CVP 2018 zwei Sitze von abtretenden Kantonsräten verloren hat. Er selber machte mit dieser Taktik gute Erfahrungen, schliesslich begann auch er 2008 seine Karriere im Kantonsrat als «Nachrutscher» des damals abtretenden Armin Berchtold. Ein Jahr früher aufzuhören, macht Peter Wälti keine Mühe. «Ich war lange genug dabei», meint er und erklärt, man werde ja auch nicht jünger und die politische Arbeit sei immer intensiver und damit belastender geworden. Etwas, was man dem topfit wirkenden 59-Jährigen fast nicht abnehmen will.

Mindestens 12 Jahre Amtszeit sind ideal

Bis 300 Stunden hat Peter Wälti jedes Jahr für die Parlamentsarbeit aufgewendet. Insofern wird da doch ein schönes Stück Zeit frei, das er künftig wieder vermehrt in seinem Betrieb, dem Architekturbüro Wälti Avorplan GmbH, aber auch für seine Familie und seine Hobbys investieren kann. Natürlich kamen unmittelbar nach seiner Rücktrittsankündigung auch diverse Anfragen an den bestens vernetzten Unternehmer für verschiedene Engagements, die er alle abgelehnt hat. Am politischen Leben will er künftig nur noch als einfaches CVP-Parteimitglied teilnehmen. Als Unternehmer vertrat er die Anliegen der KMU, als Bauernsohn die Land- und Forstwirtschaft und auch die Familien- und Energiepolitik lagen ihm am Herzen.

Seine Amtszeit habe eine ideale Länge gehabt. «Man muss zwölf Jahre machen. Vier sind zum Einarbeiten, vier redet man mit und in den letzten vier Jahren erreicht man etwas», sagt er zwar etwas schalkhaft, doch seine Bilanz ist erfolgreicher. In seiner Amtszeit hat er fast alle seine Vorstösse durchgebracht. So wurde schon seine erste Motion zur Beschleunigung der Baubewilligungsverfahren überwiesen. Und bis heute sei in diesem Bereich einiges gegangen. Weil er gegen eine Zweiklassengesellschaft war, hat er sich beispielsweise seinerzeit auch erfolgreich gegen die Zonen für gehobenes Wohnen gewehrt, die im Zuge der entstehenden Steuerstrategie eingeführt werden sollten. «Ich habe schon das gute Gefühl, dass ich bei der Gestaltung des Kantons mitgeholfen habe», ist Peter Wälti überzeugt.

Die Uhr braucht einen Zeiger

Sich selber positioniert er als Mitte-rechts. «Ich habe aber nie für oder gegen etwas gestimmt, nur weil es aus einer bestimmten Ecke kam. Und ich bin auch kein Parteisoldat.» Tatsächlich kam es ab und zu vor, dass Peter Wälti nicht mit seiner Fraktion stimmte. «Die CVP war mir aber immer am nächsten. Wir sind Brückenbauer, wir machen die nötigen Kompromisse möglich.» In seiner Amtszeit musste Wälti aber auch den fortschreitenden Niedergang der Partei miterleben. Während seiner Amtszeit verlor die CVP sieben Sitze im Kantonsrat oder rund einen Viertel ihrer Fraktion. «Die Leute wählen halt eher Parteien, die polarisieren. Manchmal habe ich zwar auch das Gefühl, in der CVP müsste man klarer hinstehen.» Das Wichtigste sei es für Parlamentarier, eine klare Haltung zu haben, da halte er es mit dem verstorbenen Julian Dillier, der gesagt habe: «Ein Ratsherr ohne Meinung ist wie eine Uhr ohne Zeiger.»

Weniger, dafür fundiertere Vorstösse

Einiges hat sich im Parlament in den vergangenen Jahren verändert. So sei der Dresscode lockerer geworden. «Vor 13 Jahren wurde noch hart durchgegriffen, wenn einer keine Krawatte trug, aber auch heute kommt es noch vor, dass man Leute auf unpassende Kleidung aufmerksam machen muss», sagt er und amüsiert sich über die Diskussionen in der Ratsleitung, wer es denn nun dem oder der Betroffenen beibringen müsse. Angesichts der zunehmenden Arbeit sollten im Parlament vielleicht weniger, dafür fundiertere Vorstösse gemacht werden, findet Peter Wälti. «Viele Anfragen könnte man auch mit einem Telefon an die Verwaltung klären, anstatt diese noch zusätzlich mit Arbeit belasten.» Geblieben sei jedoch der seiner Meinung nach respektvolle Umgang im Parlament miteinander.

Sorgen macht Peter Wälti, dass es immer schwieriger wird, geeignete Personen für öffentliche Ämter zu motivieren. «Viele sagen, sie hätten keine Zeit. Diese kann man sich aber nehmen. Jemand muss diese Arbeit machen.» Viele würden auch die Kritik scheuen, die zur Politik gehöre. Zudem gebe es für den grossen Aufwand halt keinen entsprechenden finanziellen Ertrag. «Ich wünschte mir aber, dass auch in Zukunft fähige Leute die Ämter übernehmen und Gemeinden und Kanton mitgestalten.»