Nach Wahldebakel der Frauen in Obwalden: Parteien suchen Ursachen

Obwalden Nach dem Wahldebakel der Frauen suchen die Parteien nach den Ursachen Während in Nidwalden die Frauen sowohl in der Regierung als auch im Parlament zulegen konnten, sank der Frauenanteil in Obwalden erneut markant. Das soll sich bei den nächsten Wahlen ändern. Philipp Unterschütz 16.03.2022, 17.00 Uhr

Unterschiedlicher hätten die Wahlen in Ob- und Nidwalden für die Frauen fast nicht enden können. In Nidwalden darf man von einem guten Ergebnis sprechen. In der Regierung haben die Frauen mit Therese Rotzer (Mitte) einen Sitz gewonnen, künftig besteht sie aus 3 Frauen und 4 Männern. Und das 60-köpfige Parlament wird mit 16 Frauen weiblicher. Bei den Wahlen vor vier Jahren wurden noch 13 Frauen gewählt oder wiedergewählt. Die Frauen besetzen also über einen Viertel der Sitze im Landrat.

Sinnbildlich für das ernüchternde Wahlergebnis der Frauen in Obwalden: Regierungsrätin Maya Büchi (FDP, Bild) wurde durch Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP/Mitte) aus dem Amt gedrängt. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 13. März 2022 )

Enttäuschend sind die Wahlen aus Frauensicht in Obwalden gelaufen. In der Regierung bleibt es bei vier Männern und einer Frau. Zwar wurde mit Cornelia Kaufmann-Hurschler (CVP/Mitte) die neue Kandidatin mit einem starken Resultat auf Anhieb gewählt. Doch dafür musste die bisherige Regierungsrätin Maya Büchi (FDP) über die Klinge springen. Die bisherige Frau wird also durch eine Frau ersetzt.

Ein regelrechtes Debakel erlebten die Frauen aber in der Parlamentswahl. Nur noch 10 Frauen werden künftig im 55-köpfigen Kantonsrat sitzen. Damit beträgt der Frauenanteil gerade mal 18 Prozent. Ein regelrechter Absturz, waren es bei den Wahlen 2014 doch noch 29 Prozent und 2018 immerhin auch noch 25 Prozent.

Das Resultat ist «erschreckend»

Nachdem im Vorfeld der Wahlen alle Parteien betont hatten, wie sehr man sich diesbezüglich engagiere, sich für die Frauenförderung einsetze und versucht habe, Kandidatinnen zu mobilisieren, herrscht nun so kurz nach den Wahlen doch ziemliche Ratlosigkeit und vor allem Enttäuschung von links bis rechts.

Helen Keiser-Fürrer (CSP), deren Partei selber den Verlust der Hälfte der Sitze hinnehmen musste und künftig statt 4 noch 2 Frauen stellt, hält auf die Frage nach den Gründen fest:

«Wenn ich das wüsste, hätten wir etwas dagegen unternommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an den Kandidatinnen liegt. Es gibt in Obwalden sicher gleich viele fähige Frauen wie in Nidwalden, die für das Mitwirken im Parlament geeignet wären.»

Enttäuschung auch bei Christina Niederberger von den SP Frauen Obwalden:

«Ein solcher Rückschritt von 25 auf 18 Prozent Frauenanteil im kantonalen Parlament wirft uns um Jahre zurück. Seit 2010 nimmt der Frauenanteil stetig ab. Das ist sehr erschreckend.»

Dies möge an fehlender Frauensolidarität liegen oder daran, dass die Menschen Frauen gegenüber viel kritischer seien. Aber auch bei Christina Niederberger ist eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. «In Obwalden scheinen auch noch weitere Faktoren mitzuspielen. In anderen Kantonen wie Nidwalden herrschen diesbezüglich die gleichen Bedingungen und trotzdem konnte der Frauenanteil in den letzten Jahren stetig erhöht werden.» Nun solle die Situation genauer analysiert und vor allem auch die Listengestaltung der verschiedenen Parteien genauer studiert werden. «Wir gehen davon aus, dass auch diese Platzierung Einfluss auf dieses Resultat genommen hat. Wie viele Frauen hatten überhaupt gute Listenplätze?»

Hat die Solidarität unter den Frauen nicht gespielt?

Die CVP/Mitte wolle nach diesem Ergebnis nicht zur Tagesordnung übergehen, schreibt Vizepräsidentin Angela Dell'Amore.

«Das Parlament sollte wenn möglich ein Abbild der Bevölkerung sein. Das ist es in der nächsten Legislatur betreffend Frauenanteil sicher nicht, was sehr bedauerlich ist.»

Doch auch die CVP/Mitte kann momentan nur über die Gründe spekulieren, es brauche zuerst eine vertiefte Analyse der Wahlen. Dass es bei vielen Frauen nicht geklappt habe, «hat auch mit dem Proporzsystem zu tun - und bei der Einen oder Anderen hat auch schlicht ein Quäntchen Glück gefehlt». Und die Regierungsratswahlen seien halt Kopfwahlen. «Dabei wird stark auf das Profil der Kandidierenden geschaut und die Geschlechterfrage rückt in den Hintergrund. Selbstredend wäre eine höhere Quote auch hier wünschenswert», so Angela Dell'Amore.

Das Resultat sei sehr schade, bedauert auch Monika Rüegger, Nationalrätin und Parteipräsidentin der SVP Obwalden. Die Partei habe sich sehr bemüht, mehr Frauen für die Politik zu motivieren und für eine Kandidatur zu überzeugen. «Schlussendlich hat das Volk gewählt, die Frauen wurden nicht gewählt und sogar abgewählt. Leider sind es oft auch die Frauen, die nicht unbedingt Frauen wählen, gerade gegenüber bürgerlichen Frauen hört oft die Frauensolidarität bei den Mitte-links Frauen auf.»

So soll der Trend gekehrt werden

FDP Co-Präsidentin Carola Weiss beklagt natürlich die Abwahl der FDP-Regierungsrätin Maya Büchi. Zu den Parlamentswahlen meint sie, dass es Ziel aller Parteien sein müsse, den Frauenanteil deutlich auszubauen.

«Schliesslich sollte die Politik immer ein Abbild der Gesellschaft sein und dazu gehört, dass mehr Frauen im Parlament vertreten sind.»

Bei den eigenen Kantonsratskandidierenden konnte die FDP den Frauenanteil markant steigern. «Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Steigerung leistete unsere Frauensektion, welche ihre Arbeit zur Förderung von Frauen in der Politik fortsetzt. Dazu zählen unter anderem der Erfahrungsaustausch mit Amtsträgerinnen sowie Mentoring-Programme.» In zwei Jahren seien wieder Gemeinderatswahlen: «Dann mit mehr Frauen! Dafür setzen wir uns ein.»

Auch die anderen Parteien machen sich Gedanken, wie man den Trend in Obwalden umkehren könnte. «Wir haben im Vorfeld dieser Wahlen viele Gespräche mit Frauen geführt. Offensichtlich müsste diese Arbeit für die nächsten Wahlen vermehrt von den Frauen aller Parteien parteiübergreifend gemacht werden», sagt Helen Keiser-Fürrer.

Die Frauenförderung sei einer der Hauptgründe für die Gründung der SP Frauen Obwalden gewesen, sagt Christina Niederberger. «Bis zu den nächsten Wahlen haben wir nun genügend Zeit, die Frauenförderung gezielt anzupacken. Wir werden auch mit den Frauengruppen der anderen Parteien Kontakt aufnehmen, um die Frauenförderung gemeinsam anzugehen. Wir werden auch wieder mit Alliance F Kontakt aufnehmen, damit wir bei den nächsten Wahlen eine Kehrtwende erreichen können.»

Es geht nur miteinander

«Wir von der CVP/Mitte werden uns weiterhin sehr stark für mehr Frauen in der Politik einsetzen», verspricht auch Angela Dell'Amore. An der Fraktionssitzung vom Montag sei bereits über mögliche Aktivitäten zu diesem Thema diskutiert. worden. «Zusammen mit den beiden kandidierenden Frauen der Jungen Mitte Obwalden, Lilian Gasser und Luzia Kathriner, will die CVP/Mitte mit dem Projekt <Fünfzig-Fünfzig> (50% Männer und 50% Frauen) auf den Wahllisten für die Wahlen 2026 so bald als möglich ein Projekt angehen.» Weiterhin sollen auch regelmässig Anlässe für Frauen durchgeführt werden. Die Frauen sind laut Angela Dell'Amore im Kantonsparlament zwar untervertreten. «Die Anliegen und Anregungen der Frauen dürfen es aber nicht sein. Die Parteien sind gefordert, die Meinungen der Frauen aus der Basis einzuholen und im Parteiprogramm entsprechend zu berücksichtigen.»

Monika Rüegger wiederum betont, dass in der Politik wie in der Wirtschaft Sachlichkeit und geschlechterneutrale Politik zähle. «Es gibt Themen die eher Frauen oder Familien betreffen und umgekehrt. Es geht aber nur miteinander – Mann und Frau – und nicht gegeneinander.»

