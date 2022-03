Obwalden Nach zwei Jahren Pause: Technoparty lockte 1200 Tanzfreudige auf die Frutt Trotz wechselhaftem Wetter freuten sich Technofans aus der ganzen Schweiz über den Open-Air-Event «TECHimSCHNEE» auf der Terrasse des Restaurants Erzegg. Fast doppelt so viele Gäste wie bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019 waren zu Gast. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 21.03.2022, 16.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Frutt wurden die Gäste zunächst von warmen Temperaturen, guten Beats und Sonnenschein empfangen. Bild: PD/Maurice Roth (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Das Wetter auf der Melchsee-Frutt hätte am Samstag keine überraschendere Wendung nehmen können. Erreichten die Gäste des Techno-Open-Airs «TECHimSCHNEE» das Bergrestaurant Erzegg vor 16 Uhr noch schwitzend und keuchend, wurde rund eine Stunde später um Pullover und Mützen gefeilscht, die manche in weiser Voraussicht als Reserve mitgebracht hatten. So legte sich die Nebeldecke, die anfänglich nur als dünne Schicht über dem Melchsee geschwebt hatte, bald auch über die tanzenden Gäste der Technoparty – nicht aber über deren Gemüter.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause war die Freude über die erneute und fünfte Durchführung des Events am Samstag ungebremst. 1200 Menschen fanden ihren Weg in die «Erzegg», um sich erst bei blauem Himmel und Sonnenschein und später in kaltes Grau gehüllt den Bässen der angereisten DJs hinzugeben.

Ab Mittag und bis in die Nacht hinein klangen die Beats der elektronischen Tanzmusik durch die Frutt und zogen so auch Leute an, die eigentlich nur für den Wintersport oder einige Stunden Sonnenschein auf den Berg gekommen sind: Rund 100 Tickets wurden an der Tageskasse bezogen, die restlichen sind bereits im Voraus verkauft worden.

100 Tickets wurden an der Tageskasse verkauft. Wohl auch von spontanen Besucherinnen und Besuchern, die ursprünglich zum Skifahren oder Snowboarden auf der Frutt waren. Bild: Kristina Gysi (Melchsee-Frutt, 19. März 2022, 13.30 Uhr)

Weder der Nebel noch die Kälte konnten die Technofans vom Tanzen abhalten. Bild: Kristina Gysi (Melchsee-Frutt, 19. März 2022, 17.30 Uhr)

Toilettenmangel ist noch immer ein Thema

Nebst der Musik zogen denn auch vier unerwartete Besucher aus vergangenen Zeiten die Aufmerksamkeit auf die «Erzegg». Ein Dinosaurier-Quartett schälte sich nach dem Fussmarsch von der Gondelbahn zum Restaurant zunächst schweissnass aus seinen Kostümen. Wenig später, mit Einzug des Nebels, waren sie jedoch froh um ihre wärmeisolierenden Saurierverkleidungen.

Dieses Quartett fiel in der «Erzegg» besonders auf. Bild: PD/Maurice Roth (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Einzig für den Gang zur Toilette waren diese ungeeignet. Eng wurde es da aber ohnehin, denn für das Problem der raren WC-Schüsseln für zu viele volle Blasen hatten die Veranstalter auch in diesem Jahr keine Lösung gefunden. Und so brachte der Nebel den einen oder anderen Wartenden doch noch etwas Gutes, indem sie ihr Geschäft in dessen Sichtschutz einige Meter abseits des Restaurants verrichten konnten. Optimal war das wohl nicht, in einigen Fällen aber offenbar sehr dringend.

Lasershow begeisterte die Gäste

Der Nebel war es jedoch auch, der den Gästen den sonst so schönen Sonnenuntergang auf der Frutt verwehrte. Und so wurde die abendliche Dunkelheit von einigen Tanzenden erst dann bemerkt, als bunte Laserstrahlen über ihren Köpfen tanzten und das Logo des Veranstalters MX-Project eine Bergflanke zierte. Eine Bergflanke, die nur deshalb sichtbar geworden war, weil sich der Nebel gegen 19 Uhr beinahe vollständig aufgelöst und einen makellosen Sternenhimmel zum Vorschein gebracht hatte. Die Lasershow, die im Rahmen des Fünf-Jahr-Jubiläums zum ersten Mal gezeigt wurde, entlockte dem Publikum einige Ahs und Ohs.

Erstmals gab es eine Lasershow am «TECHimSCHNEE». Bild: PD/Maurice Roth (Melchsee-Frutt, 19. März 2022) Dies zugunsten des Fünf-Jahr-Jubiläums. Bild: Kristina Gysi (Melchsee-Frutt, 19. März 2022) Erstmals gab es eine Lasershow am «TECHimSCHNEE». Dies zugunsten des Fünf-Jahr-Jubiläums. Bild: PD/Maurice Roth (Melchsee-Frutt, 19. März 2022) Bild: Kristina Gysi (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

«Die Stimmung war magisch», sagt der Vizepräsident von MX-Project, Erhan Jules Yücesan, auf Anfrage. «Es kamen einige zu mir und meinten, sie fühlen sich wie in einer anderen Welt.» Und so hatten selbst die Sicherheitskräfte einen entspannten Tag, denn eingreifen mussten sie während all der Stunden nur wegen gewaltfreier Kleinigkeiten.

Für die Veranstalter war das «TECHimSCHNEE 2022» – übrigens das Pendant zum sommerlichen «TeCHAMsee» in Cham – ein Vollerfolg. Fast doppelt so viele Menschen wie noch 2019 durften samstags auf der Frutt begrüsst werden. «Wir wachsen gemeinsam», sagt Yücesan und freut sich bereits hörbar auf die nächste Ausgabe der unkonventionellen Technoparty im alpinen Obwalden.

www.techimschnee.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen