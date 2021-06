Obwaldner Nachwuchssportler werden jetzt mehr gefördert

Obwalden Nachwuchssportler erhalten neue Angebote im Sarneraatal Das Sportnetz Obwalden ermöglicht leistungsorientierten Sportlerinnen und Sportlern ab dem kommenden Schuljahr neue Trainingsmöglichkeiten. 20.06.2021, 14.29 Uhr

Junge Sportlerinnen und Sportler haben auf ihrem Weg an die Spitze viele Hürden zu meistern. Bild: PD

Das Sportangebot für Jugendliche im Sarneraatal ist breit und vielseitig, die Nachwuchsförderung organisieren vor allem die Vereine. Für die jungen Sporttalente ist es dabei nicht einfach, Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Rund zwei Drittel der jungen Sporttalente absolvieren keine berufliche Grundbildung. Es wird eine schulische Vollzeitausbildung gewählt, weil die schulische Bildung im Gegensatz zur dualen Bildung eine höhere Flexibilität bietet. Oft ist damit auch der Gang an eine ausserkantonale Sportschule verbunden. Die bewährte Berufslehre hat dabei das Nachsehen. Wie die Interessensgemeinschaft (IG) Sportnetz Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt, nimmt sich diese nun den Tatsachen bezüglich Nachwuchsförderung an.