Obwalden Neue Software zur Grundstückschätzung soll Verfahren für Eigentümer erleichtern Obwalden muss die Software zur amtlichen Grundstückschätzung für 1,35 Millionen Franken ersetzen. Dafür ist auch gleichzeitig eine Anpassung des Schätzungsgesetzes nötig. Philipp Unterschütz 23.08.2021, 15.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grundstücke und Anlagen haben allesamt einen amtlichen Schätzwert. Die Schätzwerte dienen unter anderem als Grundlage für die Steuerveranlagungen (Vermögenssteuer und Eigenmietwert) oder für die Veranlagung der Liegenschaftssteuer/Wasserbau oder von Wasser-Anschlussgebühren sowie für die Bestimmung des Perimeterkapitals von zwei Wuhrgenossenschaften in Lungern.

Obwalden braucht eine neue Lösung für die amtlichen Grundstückschätzungen. Bild: PD

Nun ist eine neue Lösung im Bereich der Software nötig. Die von der Steuerverwaltung bisher für die Grundstückschätzung verwendete Software kann nur noch eingeschränkt und mittelfristig gar nicht mehr verwendet werden, weil Microsoft ab kommendem Oktober die Weiterentwicklung und den Support der dafür nötigen Anwendung «Silverlight» einstellt.

Standardisierte Lösung soll Geld und Ressourcen sparen

Auch andere Kantone müssen nun eine neue Software anschaffen. Deshalb wird angestrebt, dass die einzelnen kantonalen Bewertungsmethoden und die kantonalen Prozesse möglichst ähnlich sind, was den Einsatz einer standardisierten Anwendung ermöglicht. So könnten die Kantone Geld und Ressourcen sparen. Weil auch Nidwalden seine bisherige Lösung ersetzen muss, schlagen die Steuerverwaltungen von Ob- und Nidwalden aus Kosten- und Effizienzgründen vor, dass die beiden Kantone künftig dasselbe Produkt einsetzen. Der Obwaldner Regierungsrat hat entschieden, eine standardisierte Software als Ersatzprodukt zu beschaffen.

In Obwalden funktioniert die Grundstückschätzung heute unter der Mitwirkung der Grundstückeigentümer, über ein eigenes Mitwirkungsportal. Mit der Ablösung der bisher verwendeten Software fällt das heutige Mitwirkungsportal weg. Das sei eine Vereinfachung für die Eigentümer, schreibt die Regierung in der Botschaft an den Kantonsrat. Die benötigten Angaben zu den Grundstücken könnten künftig einfach in der Steuererklärung deklariert werden.

«Der Wegfall des separaten Formulars respektive des Mitwirkungsportals reduziert auf Kantonsebene die Investitions- und Betriebskosten erheblich.»

Gesetzesanpassungen sind nötig

Die Verfügung des Steuerwerts findet künftig somit mittels der ordentlichen Veranlagung der Einkommens- und Vermögenssteuern respektive der Gewinn- und Kapitalsteuern statt. «Auch dieses Vorgehen bedeutet für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer eine Vereinfachung, da der Steuerwert zeitgleich mit der Veranlagung geprüft werden kann», hält die Regierung fest. In der Vergangenheit sei es häufig dazu gekommen, dass Steuerpflichtige den Zeitpunkt zur Einsprache des Steuerwerts verpasst haben, da der Steuerwert separat verfügt wurde.

Um eine standardisierte Software nutzen zu können, sind aber auch moderate Anpassungen an den gesetzlichen Grundlagen notwendig. Diese entsprächen den heute geltenden Bestimmungen in anderen Kantonen und der Bundesgerichtspraxis, betont die Regierung. Gleichzeitig werden in diesem Gesetzesnachtrag verschiedene, hauptsächlich technische Änderungen und Präzisierungen aufgenommen, welche auf praktischen Erfahrungen der letzten Jahre basieren. Sie sind bereits im Wirkungsbericht zur Neuregelung der Grundstückschätzungen vom 1. Dezember 2020 erwähnt worden.

Individuallösung wäre fast doppelt so teuer

Der Kantonsrat erhält an seiner Sitzung vom 9. September zwei separate Geschäfte vorgelegt. Zum einen den Nachtrag zum Schätzungs- und Grundpfandgesetz, zum anderen einen Objektkredit von 1,35 Millionen Franken für die neu zu beschaffende Software.

Der Nachtrag zum Schätzungs- und Grundpfandgesetz hat keine finanziellen oder personellen Auswirkungen auf den Kanton Obwalden. Der notwendige Wechsel der Software für Grundstückschätzungen hingegen schon. Sowohl die Investitions- wie auch die Betriebskosten seien bei einer Standardlösung im Vergleich zu einer Individuallösung viel tiefer, schreibt die Regierung, und rechnet den Unterschied wie folgt vor: Der Preis für die Software beträgt 1,35 Millionen Franken, die jährlichen Betriebskosten 142'500 Franken. Bei der Individuallösung würden die Anschaffungskosten 2,5 Millionen Franken betragen, die Betriebskosten 280'000 Franken. Die neue Software der Grundstückschätzung soll Ende 2022 in Betrieb genommen werden.