Verband der Kirchgemeinden Obwalden wählt neue Köpfe

Obwalden Neue Köpfe im Verband der katholischen Kirchgemeinden An der 61. Verbandsversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinden Obwaldens wurde Lukas Küng nach 16 Jahren verabschiedet. Markus Villiger 17.06.2022, 05.00 Uhr

Von links: Präsident Alois Vogler mit den neugewählten Silvia Limacher, Christa Halter und Patrick Imfeld. Bild: PD

Erstmals leitete Alois Vogler die Kirchgemeindeversammlung des Kantons Obwalden im Jugend- und Pfarreizentrum in Lungern. Im Mittelpunkt der 61. Verbandsversammlung vom vergangenen Dienstag standen die Rechnung 2021, Neuwahlen und Verabschiedungen. In seinem ausführlichen Jahresbericht kam der Verbandspräsident auf die wichtigsten Geschehnisse des vergangenen Jahres zu sprechen. Der Administrationsrat behandelte die Geschäfte anlässlich von sechs Sitzungen und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Jahresplanung der Verbandsgremien, der Führung der drei kirchlichen Fachstellen und der Teilnahme an Versammlungen und Tagungen.