Neues Begegnungszentrum in Sarnen: Peter Zwicky fordert mehr Mut

Obwalden Neues Begegnungszentrum in Sarnen: «Der Maulwurf»Peter Zwicky fordert von Reformierten mehr Mut Peter Zwicky ist ein oft unbequemer reformierter Christ. Zurzeit kämpft er für ein rund um die Uhr offenes Haus der Kirchgemeinde Obwalden. Romano Cuonz 24.03.2022

Sie wollen das Gleiche und sind sich trotzdem nicht einig: «Maulwurf» Peter Zwicky, Pfarrer Michael Candrian und der evangelisch-reformierte Kirchgemeindepräsident Hansueli Kessler (von links). Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 19. März 2022)

«Wenn die Kirche im Leben der Menschen eine Bedeutung haben soll, muss sie jene Bedürfnisse aufnehmen, welche andernorts nicht befriedigt werden», proklamiert der engagierte evangelisch-reformierte Christ Peter Zwicky. Dabei wirbt er – im Bild stets als behelmter, Protesttafeln tragender Maulwurf – für «mehr Mut»! Seine Anliegen propagiert er in einer laufenden Inseratenkampagne.

Warum ist Peter Zwicky mit dem Weg, den die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden eingeschlagen hat, so wenig einverstanden? Anlass zur Planung eines Begegnungszentrums habe schlicht und einfach der nicht abreissende Zustrom an Geld in die Kirchgemeindekasse gegeben, sagt Zwicky. Und er fordert: «Ich möchte, dass wir damit etwas wirklich Vernünftiges machen.» Die Tragödie in der Ukraine zeige, dass auch die Kirche mit ihrem geplanten Begegnungszentrum neue Wege gehen sollte. «Dazu müssten der Kirchgemeinderat, die Seelsorger und die Planer vermehrt an die Öffentlichkeit treten», ist Zwicky überzeugt.

Die Informationspolitik der Kirchgemeinde laufe nur von oben nach unten und nicht von unten nach oben! Die ganze Gemeinde Sarnen, samt Katholiken und Moslems, solle jetzt zu Gesprächen über Diakonie, also soziale Verantwortung, eingeladen werden. Zwicky, der sich dafür in der Kirchgemeinde seit Jahren engagiert, findet nicht alles falsch. Er moniert:

«Gewiss ist es hübsch, zusammen Kaffee zu trinken, einander beizustehen, etwas zu basteln, zu singen und zu beten, aber, mit Verlaub, das ist mir zu wenig salzig. Da muss mehr drin liegen!»

Dies sei der Grund, warum er nochmals zu einer echten Diskussion aufrufe, sagt er. Und er zitiert ein altes reformiertes Kirchenlied: «Wir wolln uns gerne wagen in unseren Tagen, der Ruhe abzusagen, die s’Tun vergisst.» Das Tun – von unten nach oben – will Zwicky nicht vergessen. Konkret fordert er fürs Begegnungszentrum ein Haus, das rund um die Uhr offensteht. Es soll über Gästezimmer, eine Notschlafstelle, Schulungsräume, einen Wellnessraum, Werk-Ateliers, Cafeteria, Backstube, Kräutergarten, ja sogar eine Gartenbahn für die Kleinen verfügen. Damit würden Wort (Verkündung des Evangeliums) und Hand (Hilfe an alle, die sie brauchen) vereint.

Hansueli Kessler: «Wir sind auf dem richtigen Weg»

«Ich schätze es, dass Peter Zwicky sich einbringt und seine Ideen in den heute geplanten Bau integrieren möchte», sagt Hansueli Kessler, der Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Obwalden. «Richtig ist, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen uns überhaupt über ein neues Begegnungszentrum nachdenken liessen», stimmt er Zwicky zu. Jedoch: Schon 2018 habe die Kirchgemeindeversammlung die Stelle für einen Diakon, der das Gemeindeleben stärken sollte, bewilligt. Angestellt wurde Ruedi Schmid. Zusammen mit Pfarrer und Kirchgemeinderat versuchte man 20 Jahre in die Zukunft zu schauen. Im Leitbild, so Kessler, wurde unter anderem betont:

«Wir wollen für Menschen jeglicher Herkunft und in verschiedenen Situationen da sein und Unterstützung bieten, dabei steht die Diakonie im Zentrum.»

Gegen den Vorwurf, dass der Kirchgemeinderat zu wenig offen orientiert habe, verwahrt sich Kessler. «Dem Anliegen von Peter Zwicky haben wir schon 2020 mit einem Mitgestaltungsabend, zu dem alle Mitglieder der Kirchgemeinde eingeladen waren, Rechnung getragen.» Von 70 Leuten sei eine Fülle Ideen gekommen, die den Rat ermuntert hätten, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. «Peter Zwicky nahm daran leider nicht teil, doch seine Ideen sind bei uns trotzdem angekommen», sagt Kessler. Apropos Information: Man plane in nächster Zeit – am 11. April und am 21. Juni – Begegnungsbars für einen regen Austausch zum Begegnungszentrum. All dies, bevor der Planungskredit der Kirchgemeinde am 4. Juli zur Abstimmung vorgelegt werde. «Peter Zwicky ist eingeladen, bei den Gesprächen aktiv mitzumachen, nichts ist fixfertig, wir sind auf dem richtigen Weg», ist Kessler überzeugt.

Michael Candrian: Nicht alle Ideen umsetzbar

Pfarrer Michael Candrian findet Peter Zwickys Engagement grundsätzlich gut. «Das Anliegen teilen wir vollkommen, nur unser Weg ist ein bisschen anders, aber nicht so weit daneben», hält er fest. Schon heute führe man in Sarnen ein Begegnungszentrum. «Und wir möchten noch mehr!», sagt Candrian. Einige von Peter Zwickys Forderungen seien im Konzept schon drin. Und andere nicht unerfüllbar. So könnte man etwa die geforderten Gästezimmer in den Amtswohnungen der Pfarrer realisieren. Fraglich indessen sei, ob Obwalden wirklich einen weiteren rund um die Uhr offenen Raum brauche. Und: ob die Kirchgemeinde den hohen Kosten dafür zustimmen würde. Auch unter einem Wellnessraum können die Verantwortlichen sich noch nichts Konkretes vorstellen. Hingegen finden Kessler und Candrian die Gartenbahn für die Kinder höchst interessant.

Peter Zwicky meinte am Ende des kleinen Disputs:

«Ich gebe der Kirchgemeinde für alle Arbeit, die sie in den 160 Jahren ihres Bestehens geleistet hat, acht von zehn möglichen Punkten. Aber ich möchte achteinhalb!»

Ob er für seine verbleibenden Anliegen die Basis an Bord holen kann? Es wird sich weisen.

