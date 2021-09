Nid-/Obwalden: Neue gemeinsame Informatikstrategie

Obwalden/Nidwalden Wirtschaft und Bevölkerung sollen stärker in digitale Verwaltungsprozesse eingebunden werden Die Kantone Ob- und Nidwalden haben mit den Gemeinden eine neue Informatikstrategie erarbeitet. Sie befindet sich nun in der externen Vernehmlassung. 30.09.2021, 12.05 Uhr

Die Informatikstrategie der Kantone Nid- und Obwalden, welche in der Vereinbarung über das gemeinsame Informatikleistungszentrum geregelt ist, basiert auf einer zwölf Jahre alten Sachlage. Mittlerweile hat sich im Bereich der Technologie aber viel getan: Die Gesellschaft sei im digitalen Zeitalter angekommen, die Gemeinden seien aber bis heute kein verbindlich integrierter Partner der Informatikstrategie, schreiben die Kantone in einer Mitteilung.

«Wir leben bereits mit der Digitalisierung und die digitale Transformation führt zu fortlaufenden Veränderungsprozessen. Die Verwaltungen auf Kantons-, aber auch Gemeindeebene können und wollen sich diesem Trend nicht entziehen», lässt sich Maya Büchi, Vorsteherin des Finanzdepartementes Obwalden, in der Mitteilung zitieren. Zusammenschlüsse zu grösseren Einheiten mit gemeinsamen Strategien und E-Government-Vorhaben würden deshalb immer wichtiger werden. Nur so sei es möglich, Mehrfacherfassungen von Daten oder Medienbrüche zu vermeiden, so auch der Nidwaldner Finanzdirektor Alfred Bossard.

Grundstein für zukünftige E-Government-Projekte

Mit dem Ziel, die Entwicklung im Informatikbereich in Obwalden und Nidwalden zwischen Kanton und Gemeinden sowie dem Bund zu koordinieren und künftig besser zu steuern, haben die beiden Kantone in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine neue Informatikstrategie und eine gemeinsame Vereinbarung erarbeitet. Diese sei notwendig, um einheitliche Regelungen etwa für Informatikprojekte oder den Bezug von IT-Leistungen zu definieren. Dadurch werde der Grundstein für zukünftige E-Government-Projekte, welche der Bevölkerung zugutekommen sollen, gelegt. Der Entwurf der Informatikstrategie und die Vereinbarung im Informatikbereich befindet sich nun in der externen Vernehmlassung. Zur Beteiligung eingeladen seien nebst (Schul-)Gemeinden auch die politischen Parteien und öffentlich-rechtliche Anstalten, so die Kantone. Die Vernehmlassung dauert bis zum 23. Dezember 2021. (mah)