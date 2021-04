Obwalden Nischen für Poesie und Melancholie – die letzte Ausstellung der Künstlerin Barbara Gut ist in der Galerie Hofmatt zu sehen Die Nidwaldnerin Barbara Gut lässt die Räume der Sarner Hofmatt zu einem Buch mit Geschichten werden. Sie schlägt darin schöne und traurige Seiten auf. Romano Cuonz 19.04.2021, 05.00 Uhr

Das Werk «Verirrte Sterne» scheint wie aus dem Panoramazimmer heraus geboren zu sein. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 17.April 2021)

Die Nidwaldner Künstlerin Barbara Gut und die Obwaldner Galerie Hofmatt: Eine Liebesgeschichte, die sich über 19 Jahre und fünf Ausstellungen hinweg entwickelt hat. Und wenn die mittlerweile 70-jährige Stanserin nun beteuert, dass «Spuren der Gezeiten» ihre letzte Ausstellung sei, mag man ihr das einfach nicht glauben. Zu vital, zu frisch sind die 22 ausgestellten Werke. Einmal heiter poetische, einmal melancholisch düstere Töne schlägt die Künstlerin an. Lässt die fünf unterschiedlichen Räume, die das Geheimnis dieser Galerie bergen, zu einem Buch mit fantastischen Geschichten werden. Von schönen und traurigen Seiten des Lebens erzählen sie. Pia Bürgi vom Hofmatt Ausstellungsteam zeigt die Bandbreite auf, welche abzubilden die sensible Künstlerin imstande ist: «Licht und Dunkel, das Leichte und das Schwere, Glück und Schmerz, Lebensfreude und Angst.»

Das sogenannte Panoramazimmer, das auf einem Rundgemälde selber viele Geschichten erzählt, ist per se ein Raum für Träumereien oder Sehnsüchte. Barbara Gut trägt dieser Besonderheit Rechnung. Ein einziges Objekt setzt sie mitten in die Obwaldner Landschaft. Gibt ihm den auf den ersten Blick rätselhaften Titel «Verirrte Sterne». Schaut man genau hin, versteht man die Künstlerin. In einer Oase keimen und wachsen Blumen und Kräuter in grosser Zahl. Dazwischen sieht man einige, wie zufällig vom Panoramahimmel niedergefallenen Sterne. An diesem Sehnsuchtsort, mitten in blühender Natur und umgebender Landschaft räkeln sich wohlig Mensch und Tier. Fällt durchs Fenster noch Licht aufs Paradies, spürt man das Glück der Künstlerin. Darüber, dass sich in den für alle schwierigen Zeiten ein paar Sterne verirrten und in dieser Oase tatsächlich noch eine friedliche Welt vorfanden.

Als wäre sie aus einem ach allzu schönen Traum erwacht, erzählt die Künstlerin in den Kellerräumen eher beklemmende, düstere Geschichten. Hier lässt sie auch einer tiefen Traurigkeit Raum. Vor allem im dunklen, grobgemauerten und engen Gang mit seinen Nischen. In dieser Unterwelt stellen einen ein «Gefäss der Verspiegelung» oder eine «Erscheinung» mit maskenhaftem Gesicht vor Rätsel. Und erst die Installation «Nerz-Schmerz-Leid». Der hübsche, kleine Nerz, eingesperrt im Käfig, weckt selbst bei hart gesottenen Menschen Mitleid.

Das Leben im Wechsel der Gezeiten

Nur ungern spricht Barbara Gut über ihr Schaffen. Umso mehr Gewicht erhalten ihre wenigen Worte. «Das Leben ist schön, so schön, dass es manchmal unglaublich schmerzt», sagt sie. «Ergriffensein und tiefes Glück ist immer auch mit Schmerz verbunden.» Dieses Thema nimmt sie auf: Das Leben – ihr Leben – rauscht im Wechsel der Gezeiten dahin und hinterlässt allenthalben Spuren. Einige bleiben. Andere vergehen. Sehr schön erkennt man dies im Gewölbekeller, in den sie flächendeckend die Installation «Kleine Wellen– Schwimmende Zeit» setzt. Pia Bürgi beschreibt die Arbeit treffend: «Hier strömt unterirdisch – in Anlehnung an die seinerzeitige eindrückliche Flussfahrt auf der Sarneraa – der Fluss des Lebens, der alles mit sich nimmt – die Gedanken, Erlebnisse, Seelenzustände und all die Kleinigkeiten und Zeichen der Erinnerungen.» An einem Fluss sitzen heisse Innehalten, Staunen, Erinnern. Zum Dunkeln gesellt sich bei Barbara Gut stets auch Verschmitztes: Über dem Fluss flattert eine Eule, und eine Katze hat sich gerade einen Fisch gekrallt.

Wie sehr Barbara Gut Dingen, die ihr tagein tagaus begegnen, einen Zauber abzugewinnen versteht, zeigt sie allen, die in ihre Welt eintreten, bereits im Eingangsbereich. Auf dem Bild «All-Tag» mit Hunderten Kleinigkeiten, die ihr Leben ausmachen: Ein Bonbon etwa, Brief, Kleid, Krone, Rehe, Zweige, Drachen, Stiefel, Herz und immer auch wieder vom Himmel gefallene Sterne.

Im Galerieraum lässt die Künstlerin nochmals die ganze Fülle ihres Schaffens über Jahrzehnte sichtbar werden. «Erklären möchte ich meine Bilder und Objekte nicht», sagt Barbara Gut, «aber mit den Titeln versuche ich den Betrachtern doch einen Denkanstoss zu geben». In der Tat: Da steht unter oft seltsamen Gestalten und Bildern: «Trauriger Windhauch», «Das Geheimnis», «Trophäen», «Pilzgedicht», «Wolkenbeschwörerin». Oder eben auch: «Besuch aus dem Buch». Ja, zu einem Buch – manchmal mit sieben Siegeln – lässt Barbara Gut die Räume der Hofmatt werden. Einmal mehr. Und hoffentlich doch nicht zum letzten Mal!

Hinweis: Galerie Hofmatt Sarnen: Barbara Gut «Spuren der Gezeiten». Noch bis zum 16. Mai. Öffnungszeiten Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung (079 830 42 08/ 079 544 33 69).