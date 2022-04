SVP Obwalden fasst Parolen für nationale Vorlagen

Obwalden Nur zur Frontex gibt es von der SVP ein Ja Die SVP Obwalden fasste an ihrem Parteitag die Parolen zu den nationalen Abstimmungsvorlagen vom 15. Mai 2022 und folgte dabei der Mutterpartei. Philipp Unterschütz 16.04.2022, 11.59 Uhr

Viele Mitglieder, um die 80 Personen, nahmen am Parteitag der SVP Obwalden im Gastro Bord in Kerns teil. Ob es an den Themen der anstehenden, nationalen Volksabstimmungen lag oder an der im Vorfeld angekündigten Diskussion über ein mögliches Referendum zur Sanierung der Psychiatrie oder ganz einfach an der Freude am gemütlichem Zusammensein bei Speis und Trank ist nicht bekannt.