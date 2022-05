Obwalden: Weiteres Härtefallprogramm für Unternehmen

Obwalden Obwaldner Regierung lanciert ein neues Covid-19-Härtefallprogramm Von der Pandemie besonders betroffene Unternehmen können ab dem 9. Mai neue Anträge für Unterstützungsbeiträge einreichen. 05.05.2022, 15.16 Uhr

Im Kanton Obwalden konnten sich viele Unternehmen im Jahr 2021 erholen und stabilisieren. Unternehmen einzelner Branchen leiden aber auch nach dem 1. Juli 2021 noch unter Covid-19-bedingten Einbussen, wie ein Blick des Volkswirtschaftsdepartements in die Härtefalldossiers zeigt. Für diese Unternehmen will die Obwaldner Regierung die Härtefallmassnahmen für das zweite Halbjahr 2021 und für das erste Quartal 2022 weiterführen, heisst es in einer Mitteilung des Kantons. «Mit der Festlegung dieses Zeitraums kann der Kanton Obwalden Unternehmen helfen, die im letzten Dreivierteljahr noch besonders hart von den Coronamassnahmen betroffen waren», wird Landammann Daniel Wyler zitiert.