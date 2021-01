Obwalden Ohne Steuererhöhung – so wollen Politiker die finanziellen Folgen von Corona meistern Die Politik muss Mittel und Wege finden, die Finanzen für die Interventionen gegen die Folgen der Pandemie aufzubringen. Wir haben nachgefragt, wie die Obwaldner Politiker die Lage beurteilen. Philipp Unterschütz 26.01.2021, 17.21 Uhr

Wie steht es um die Finanzierung der Massnahmen rund um Corona im Kanton Obwalden? Im Bild das Regierungsgebäude in Sarnen vom Landenberg aus.

Bild: Manuela Jans-Koch (Sarnen, 21. Januar 2021)

Corona hat vom Staat und der öffentlichen Hand massive Interventionen verlangt und weitere könnten noch folgen. An vielen hängt ein Preisschild mit hohen Beträgen. Die Erwartungen an die Politik sind hoch, sie muss Wege finden, die nötigen Finanzen aufzubringen, um die aufgelaufenen Kosten zu bezahlen oder die gemachten Versprechungen einlösen zu können. Wir haben bei den Politikern nachgefragt, wie sie die Lage beurteilen. FDP, SP und der Verband der Gemeindepräsidenten haben auf eine Stellungnahme verzichtet.

Finanzdirektorin Maya Büchi und Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler betonen die Schwierigkeit, verlässliche Prognosen zu machen. «Im Budget 2021 gingen wir bereits von tieferen Steuereinnahmen von rund fünf Millionen Franken und Kosten für die Covid-19-Fachstelle von rund 0,75 Millionen Franken aus», sagt Maya Büchi.

Maya Büchi-Kaiser, Finanzdirektorin Obwalden. Bild: PD

«Der Kanton leistet sich die Hilfe zurzeit über eine Zunahme der Verschuldung. Ohne Corona wären wir wieder auf einem soliden finanziellen Weg.»

Daniel Wyler weist darauf hin, wie heikel die Kombination von Finanzbedarf, Ausgaben- und Schuldenbremse sei. «Das wird uns vor Probleme stellen in der Umsetzung.»

Daniel Wyler, Volkswirtschaftsdirektor Obwalden. Bild: Obwaldner Zeitung

Marcel Jöri, Fraktionschef der CVP Obwalden, nimmt an, dass sich die finanzielle Belastung des Kantons in einem erträglichen Rahmen halten wird, weil gewisse Abgeltungen zum Teil durch den Bund getragen werden. «Ungeachtet von allenfalls noch weiteren Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 muss davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen rückläufig sein werden und somit das Minus in der laufenden Rechnung noch vergrössert wird.» Sorgen mache sich die CVP, weil die finanzielle Situation im Kanton ohnehin angespannt sei.

Auch die Co-Präsidenten der CSP Obwalden, Hanspeter Scheuber und Sepp Stalder, erwähnen die seit längerer Zeit angespannte Finanzlage des Kantons. «Die Beträge der Schwankungsreserve sind langsam aufgebraucht und mit den voraussichtlich zehn Millionen Steuerausfällen ist dies in einem bereits jetzt sehr engen Budget ein grosser finanzieller Verlust.»

Muss auch die nächste Generation noch abzahlen?

Die Ausgaben- und Schuldenbremse in Obwalden könnte sich aber auch als Vorteil erweisen. «Damit laufen wir nicht so sehr Gefahr, dass wir uns und die kommenden Generationen in Unmögliches begeben», sagt Volkswirtschaftsdirektor Daniel Wyler. Allerdings sei zu beachten, dass auch die vom Bund gesprochenen Gelder teilweise als Schulden existieren und irgendwann getilgt werden müssten. «Und dies wird angesichts der Höhe sicherlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen.»

Ivo Herzog, Fraktionschef der SVP Obwalden, begrüsst es, dass die bereits eingegangenen Verpflichtungen über höhere Schulden finanziert werden. «Ein massives Zurückfahren der öffentlichen Investitionen oder ein Finanzentzug via Steuern ist kontraproduktiv.» Die Investitionen und Ausgaben müssten aber in kommenden besseren Zeiten zurückgefahren und die Schulden über Jahre hinweg wieder reduziert werden. «Dass dies in die nächste Generation hineinreicht, ist wohl Realität.»

Auch Marcel Jöri geht davon aus, dass die kommende Generation an den finanziellen Folgen der Coronapandemie noch mitzutragen haben wird. So würden Unternehmen als Folge der schlechteren Jahresabschlüsse 2020 und wohl auch 2021 mit den Investitionen zurückhaltend sein.

Marcel Jöri, Fraktionschef der CVP Obwalden. Bild: PD

«Dies führt zu einem Investitionsstau, der in den Folgejahren wieder aufgeholt werden muss, und damit werden die steuerlichen Gewinne der Unternehmen auch in Zukunft nicht ansteigen.» Wenn auch die Steuererträge der juristischen Personen in Obwalden den kleineren Anteil ausmachten, so habe ihre Prosperität doch auch einen Einfluss auf die Gesamtbeschäftigung der Bevölkerung und deren Lohnentwicklung.

Braucht es nun eine Verzichtsplanung?

Die Mittel für notwendige Massnahmen bringt der Kanton auf, ist Ivo Herzog überzeugt. Diese seien finanzierbar und angesichts der Minuszinspolitik nicht mal gross spürbar. «Das darf aber unter keinen Umständen die Verzichtsdiskussion stoppen! Sie soll endlich in Gang gebracht werden, denn wirksam wird sie im politischen Prozess sowieso erst in ein paar Jahren.»

Ivo Herzog, Fraktionschef der SVP Obwalden. Bild: PD

Ohne Reduktion der staatlichen Aufgaben und Ausgaben werde es schlicht nicht gehen. «Sozialausgaben sind primär für unverschuldet Bedürftige zur Selbsthilfe angedacht und nicht als automatische Wohlstandssicherung ohne Eigenzutun. Dieses Denken soll unserer Ansicht nach wieder zum Massstab werden.»

«In Obwalden ist seit Jahren der Sparstift mehr als dunkelrot gefärbt», meinen auch Hanspeter Scheuber und Sepp Stalder. Aber: «Mit den bisherigen Möglichkeiten wird der Kanton den zusätzlichen Finanzbedarf nicht aufbringen können.» Auf allen Ebenen seien Kürzungen, Budgetrückstellungen und Stellenkürzungen umgesetzt. «Weitere Kürzungen wären nur mit einem klaren Abbau der Leistungen des Kantons umzusetzen.»

Braucht es eine Steuererhöhung?

«Der Regierungsrat hat festgelegt, dass er die Herausforderungen in den Jahren 2021 und 2022 ohne Steuererhöhung bewältigen will und entsprechend Schwankungsreserven auflösen wird», sagt Finanzdirektorin Maya Büchi. «Sinken die Steuererträge aber wirklich, wie in der Planung angenommen, wird das Thema für 2023 diskutiert werden müssen.»

Gegen eine Steuererhöhung würde mit Sicherheit die SVP antreten. Nationalrätin Monika Rüegger, Parteipräsidentin der SVP Obwalden, betont: «Fehlende Steuereinnahmen dürfen nicht mit Steuererhöhungen kompensiert werden. Zusätzliche Gebühren und Abgaben sind ebenfalls zu vermeiden.»

Monika Rüegger, Nationalrätin und Parteipräsidentin der SVP Obwalden. Bild: Alessandro Della Valle/Keystone

Auch Parteikollege Ivo Herzog findet, Steuererhöhungen seien das völlig falsche Mittel. «Ein zusätzlicher Entzug der Privatmittel mit Steuer- und Abgabenerhöhungen wäre buchstäblich ein Griff in den schlimmsten Giftschrank und könnte in der fragilen Situation verheerende Auswirkungen haben.» Es entgehe der SVP nicht, dass speziell die Linke mit bröckelnden Mittepositionen damit liebäugele. Da setze die SVP ganz klar einen markanten Gegenpol. «Die Auseinandersetzungen werden zweifelsohne heftig und das Volk wird wohl öfters das letzte Wort haben.»

«Aus der Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung zum Budget 2021 des Regierungsrates ist bereits zu entnehmen, dass die befristete Steuer von 0,1 Einheiten auch weiterhin benötigt wird und somit in ein «Definitivum» überführt werden wird», sagt Marcel Jöri. «Aus der Sicht der wirtschaftlichen Erholung sollten keine Steuererhöhungen gemacht werden. Wird diese Sichtweise befolgt, so müssen aber die späteren Generationen die finanziellen Folgen tragen.» Somit werde es ein Abwägen sein, ob eine Kompromisslösung der richtige Weg sein könne.

Hanspeter Scheuber und Sepp Stalder von der CSP finden, es müssten zusätzliche Einnahmen generiert werden. «Ob es dazu nötig ist, eine zweckgebundene und befristete Coronasteuer einzuführen, muss diskutiert werden.» Bei einer allfälligen Coronasteuer müsste darauf geachtet werden, dass untere und mittlere Einkommen möglichst wenig belastet würden.

Hanspeter Scheuber, Co-Präsident der CSP Obwalden. Bild: PD

«Eine Erhöhung der Vermögenssteuer, die Wiederaufnahme der Progression und/oder Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer wäre für die CSP ein diskutabler Ansatz.»

Gedanken zur Zukunft

Nationalrätin Monika Rüegger ist der Meinung, die einheimische Bevölkerung müsse nun prioritär behandelt werden. Auf Bundesebene müssten Gelder, die für das Ausland bestimmt sind, zurückgestellt werden, um den coronabedingten Schuldenberg abzubauen. «Kleine Kantone wie Obwalden, die eine prozentual hohe Wertschöpfung aus den geschädigten Branchen verzeichnen, brauchen besondere finanzielle Unterstützung vom Bund.»

Die SVP verlange schon lange eine konsequente Überprüfung der Aufgaben bei Bund, Kantonen und Gemeinden, ergänzt Ivo Herzog. In letzter Zeit seien aber nur Aufgaben hinzugefügt worden. Es sei an der Zeit, wieder ein paar Aufgaben zu streichen. «Damit dies demokratisch entschieden werden kann, sind die verschiedenen Aufgaben endlich mit transparenten Preisetiketten zu versehen. Ein weiterer schleichender Staatsausbau wird von uns auf allen Ebenen bekämpft und ausdrücklich nicht gewünscht.»

Man müsse zudem schnellstens aufhören, alles blindlings an die Wand zu fahren, so Herzog weiter. «Mir scheint angesichts der Lage nur der Weg über einen hohen Impfgrad realistisch zu sein. So hat die Menschheit in der Vergangenheit andere Krankheiten wie Kinderlähmung oder Tetanus in den Griff bekommen. Die aktuelle Impfskepsis der Bevölkerung wird sich ändern müssen.» Diese Aussage sei aber nicht etwa als staatlich zu verordnender Impfzwang auszulegen. Wer nicht mitmachen wolle, der dürfe dies als freier Mensch selbstverständlich so entscheiden. «Er wird dann aber auch die Konsequenzen gesundheitlich wie finanziell selber tragen sollen und müssen.»

Die Schweiz rücke näher zusammen – eine lösungsorientierte und pragmatische Politik müsse momentan vor parteipolitischen Auseinandersetzungen stehen, betonen Hanspeter Scheuber und Sepp Stalder. «Dies gilt auf allen politischen Ebenen und entgegen der Tendenz der letzten Jahre zur Orientierung hin zu den Polen rechts und links.»

Sepp Stalder, Co-Präsident der CSP Obwalden. Bild: Romano Cuonz

Durch die angespannte Situation auf dem Arbeitsmarkt seien sowohl Personen ab 55 Jahren als auch Berufseinsteiger und Auszubildende in einer schwierigen Lage. «Die CSP sieht mit Sorge auf die veränderte Lehrstellensituation und hofft, dass die Betriebe trotz der angespannten Situation keine Stellen abbauen werden.»