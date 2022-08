OKB-CEO Margrit Koch ist seit 100 Tagen im Amt

Obwalden OKB-CEO Margrit Koch: «Ich habe das Gefühl, gut angekommen zu sein» Die neue CEO leitet die Obwaldner Kantonalbank seit 100 Tagen. Sie spricht über ihren Start und die künftigen Herausforderungen für das Bankinstitut. Interview: Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

OKB-CEO Margrit Koch vor dem Kunstwerk «Zusammenkommen» in der Eingangshalle des Hauptsitzes. Es zeigt über 300 Händeabdrucke aus Ton von Obwaldnerinnen und Obwaldnern. Bild: Naida Schärli (Sarnen, 28. Juli 2022)

Wie haben Sie sich eingelebt bei der Obwaldner Kantonalbank?

Margrit Koch: Ich hatte einen sehr guten Start und bin sehr freundlich empfangen worden vom OKB-Team, dem Bankrat und der Geschäftsleitung. Es hat mir viel Freude gemacht, die ersten Kundengespräche zu führen, zu lernen, wie es unseren Kundinnen und Kunden geht und was sie bewegt. Ich werde im Herbst in den Filialen anzutreffen sein und dort diese Gespräche vertiefen. Die OKB ist sehr gut aufgestellt, und ich darf mit den rund 200 Mitarbeitenden die Zukunft der Bank gestalten. Sie helfen mir enorm und geben mir wertvolle Inputs.

Ihr Vorgänger Bruno Thürig war während 20 Jahren CEO der OKB. Wie fühlen sich diese Fussstapfen an?

Es fühlt sich gut an. Bruno Thürig hat einen hervorragenden Job gemacht. Er hat die Bank vorwärtsgebracht. Wir führten zahlreiche Gespräche, und ich durfte einen Monat lang mit ihm zusammenarbeiten. Er hat mir die Gegebenheiten erklärt. Ich habe das Gefühl, gut angekommen zu sein, und bin mit meinem Team fleissig am Arbeiten. Wir wollen die Bank mit der neuen Strategie noch einmal zukunftsfähiger machen.

Was streben Sie mit dieser Strategie an?

Die Brücke in die Zukunft sind für mich grundsätzlich Menschen. Unsere Kundinnen und Kunden sind das wertvollste Gut. Aufgrund der Rückmeldungen unserer Beraterinnen und Beratern aus den Filialen in allen sieben Gemeinden wollen wir herausfinden, wie wir sie weiter unterstützen können. Weiter schauen wir darauf, dass wir immer topausgebildete Mitarbeitende haben. Eine Herzensangelegenheit von mir ist deswegen auch die Lernendenausbildung. Wir haben immer 15 bis 20 Lernende bei uns, und das wollen wir so beibehalten. Zukunftsfähig machen heisst auch, Markttrends und Innovationen aufzunehmen, um die richtigen Produkte für unsere Kunden zu haben. Wir haben nebst den Filialen eine Private-Banking-Abteilung, die grosses Wachstum verzeichnet. Und nicht zuletzt sind wir auch eine digitale Bank mit verschiedenen E-Services, die es Kundinnen und Kunden erlauben, unabhängig von Zeit und Ort mit uns zu agieren. Auch hier wollen wir weiter in die Optimierung der Prozesse investieren.

Woran merken die Mitarbeitenden, dass sie eine neue Chefin haben?

Wir haben mit «Zmorge-Gesprächen» angefangen. Von den rund 200 Mitarbeitenden konnte ich im Laufe dieser Gesprächsrunden rund 160 bei mir am Frühstückstisch begrüssen. Wir haben Ideen ausgetauscht, und ich konnte die Mitarbeitenden auch privat kennen lernen, beispielsweise ihre Hobbys oder den familiären Hintergrund. Das hat sehr zum gegenseitigen Verständnis beigetragen.

In welchen Bereichen gibt es in der näheren Zukunft Herausforderungen für die OKB?

Das Ziel ist, unsere Bank zukunftsfähig zu halten. Das heisst, wir schauen auch neue Technologien an und diskutieren, wie wir mit diesen umgehen und diese in unsere Prozesse integrieren können. Wir sind die Bank der Obwaldnerinnen und Obwaldner, und da ist es für uns sehr wichtig, dass wir deren Bedürfnisse kennen und ihnen einen Mehrwert bieten können.

Margrit Koch, CEO der OKB: «Wir schauen auch neue Technologien an und diskutieren, wie wir mit diesen umgehen.» Nadia Schaerli

Die Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank neigt sich ihrem Ende zu. Was bedeutet das für die OKB?

Die OKB setzt sich dauernd mit den Märkten auseinander. Unser Anlage-Team sowie das Private-Banking-Team beobachten, wie sich diverse Faktoren gestalten. Ende Juni 2021 hatten wir den ersten Zinsschritt. Wir gehen davon aus, dass ein weiterer folgen wird, wir uns dann aber weiterhin in einem Tiefzinsumfeld bewegen. Für uns ist es wichtig, dies in unsere Anlage-Überlegungen und die Finanzprodukte einfliessen zu lassen.

Wie schätzen Sie die Zukunft des Hypothekar- und Immobilienmarkts ein?

Als Marktführerin im Bereich Finanzierung schauen wir den Immobilen- und Hypothekarmarkt sehr detailliert an. Wir haben festgestellt, dass sich die Immobilienpreise seit 1998 in etwa verdoppelt haben. Die Baulandreserven sind nach wie vor knapp, die Nachfrage ist nach wie vor ungebremst. Die Leute wollen investieren. Wir haben sehr viele Projekte, die wir begleiten. Das Bauen ist teurer geworden, doch wenn man diesen Prozess langfristig mit der Bank aufgleist, können gute Projekte realisiert werden.

Wie wirkt sich die derzeit hohe Inflation auf die OKB aus?

Die Inflation als Parameter beziehen wir in unseren Überlegungen mit ein, auch mit unserer Kundschaft. In erster Linie ist die Inflation bei den Unternehmungen durch höhere Rohstoffpreise und Energiepreise spürbar. Wir haben festgestellt, dass unsere Unternehmen grundsätzlich sehr gut unterwegs sind. Das Bruttoinlandsprodukt weist derzeit ein Wachstum von 2,5 Prozent auf.

Der Aktienmarkt verunsichert derzeit viele Anlegerinnen und Anleger. Wie geht die OKB damit um?

Die Märkte sind volatil, was gewisse Anleger verunsichern kann. Gerade in solchen Phasen ist es wichtig, dass unsere Kundenberaterinnen und -berater nahe bei unserer Kundschaft sind. Nebst der Portfolio-Diversifizierung sind mittel- bis langfristige Perspektiven gefragt. Erfahrungsgemäss erholen sich die Märkte entsprechend. Uns ist es wichtig, unsere Kundschaft persönlich und auf die individuelle Situation zugeschnitten zu beraten.

Digitalisierung ist ein grosses Thema bei den Banken. Gibt es bei der OKB Projekte, die in der Pipeline sind?

Im Rahmen unserer neuen Strategie haben wir diverse Schwerpunkte gesetzt. Auch in der Digitalisierung und im Technologiebereich haben wir zwei, drei Projekte in der Pipeline. Wir möchten die neusten Technologien haben, wenn sie unsere Kundinnen und Kunden einen effektiven Mehrwert bringen oder wir dadurch die Effizienz steigern können. Die Umsetzung der Strategieprojekte wird kommendes Jahr beginnen. Ich denke, wir sind heute gut aufgestellt. Unsere digitale Bank funktioniert sehr gut.

Was merkt die Kundschaft davon?

Wir werden die ganze Schiene der Kundendienstleistungen weiter ausbauen. Es ist schon heute möglich, beispielsweise eine Kontoeröffnung innert weniger Minuten online zu machen. Unser Ziel ist es, noch mehr Services anzubieten, etwa im Vorsorgebereich. Gerade die jüngeren Kundinnen und Kunden werden zunehmend elektronische Dienstleistungen nachfragen.

Sind Kryptowährungen ein Thema bei der OKB?

Grundsätzlich setzen wir uns mit allen Anlageinstrumenten und den Trends in diesem Bereich auseinander. Kryptowährungen werden insbesondere im Private Banking in den Beratungsprozess einbezogen. Wir haben schon Kunden bei entsprechenden Lösungen begleiten dürfen. Wir sind überzeugt, dass diese Technologie sehr zukunftsweisend ist und auch für uns eine wichtige Rolle spielen wird.

Wie schätzen Sie die Konjunkturentwicklung ein?

Derzeit läuft die Wirtschaft sehr gut, trotz der Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum des Bruttoinlandprodukts Mitte des kommenden Jahres etwas abschwächen wird. Was uns freut, ist die tiefe Arbeitslosenquote im Kanton Obwalden. Mit 0,7 Prozent herrscht praktisch Vollbeschäftigung.

Die Obwaldner Kantonalbank hat ihre Partizipantenversammlung abgeschafft. Ist eine Wiederbelebung angedacht oder ist diese Veranstaltung definitiv Geschichte?

Der Kontakt mit der Obwaldner Bevölkerung ist uns sehr wichtig. Mit der Partzipantenversammlung war es uns gelungen, die Brücke zu den Besitzerinnen und Besitzern von Partizipationsscheinen zu schlagen. Wir haben ein Konzept, das wir demnächst umsetzen, mit dem wir noch breiter auf die Bevölkerung zugehen.

Stichwort Kundennähe: Sind Änderungen am Filialnetz vorgesehen?

Wir sind sehr stolz auf die Nähe zu den Kundinnen und Kunden, die wir dank unseres Filialnetzes haben. Wir wollen das eher stärken. Wir sind darauf erpicht, dass wir die Leute vor Ort beraten und unterstützen können. Wir haben in jeder Gemeinde eine Filiale, in Sarnen sind wir doppelt vertreten. Daran halten wir fest, das ist unser Schlüssel zum Erfolg.

Wenn ich Sie in drei Jahren wieder treffe: Worauf möchten sie stolz zurückblicken?

Darauf, dass wir als Bank viel zum nachhaltigen, volkswirtschaftlichen Erfolg von Obwalden beitragen – dank des Vertrauens unserer Kundinnen und Kunden in uns.

Zur Person Margrit Koch (55) lebt seit zehn Jahren in Engelberg. Ihre berufliche Laufbahn hat sie mit einer Banklehre begonnen, anschliessend hat sie Betriebswirtschaft studiert. Sie hat früher eine Depotbank geleitet und war rund ein Jahr im Ausland tätig. Sie habe dann den Weg nach Obwalden gefunden und die einmalige Chance erhalten, bei der OKB die CEO-Position zu übernehmen, sagt sie. In der Freizeit ist Margrit Koch viel unterwegs mit Freunden und unternimmt viel mit ihren Geschwistern, Nichten und Neffen.

