OKB macht bestes Jahres ihrer Geschichte

Obwalden Kantonalbank macht das beste Ergebnis in ihrer 135-jährigen Geschichte Erstmals überschreitet die Bilanzsumme die 6-Milliarden-Franken-Grenze. Für Direktor Bruno Thürig war die Bilanz-Medienkonferenz eine Dernière. Matthias Piazza 17.02.2022, 15.46 Uhr

Bankratspräsident Daniel Dillier (links) und Direktor Bruno Thürig im neuen Hauptsitz der Obwaldner Kantonalbank. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Sarnen, 17. Februar 2022)

In bester Laune präsentierten Bankratspräsident Daniel Dillier und Direktor Bruno Thürig am Donnerstag das Jahresergebnis der Obwaldner Kantonalbank (OKB). Dafür hatten sie auch allen Grund, durften sie diese Bilanzpressekonferenz erstmals im geräumigen Sitzungszimmer des Neubaus im Sarner Feld abhalten, der im vergangenen Herbst bezogen wurde. Eine fast zehnjährige Ära im Container-Provisorium in der Rütistrasse war zu Ende gegangen. Hauptgrund für die gute Laune waren die Zahlen. «Wir erzielten das beste Ergebnis in unserer 135-jährigen Geschichte und sind damit äusserst zufrieden», sagte Dillier. Die Bilanzsumme stieg um 8,9 Prozent und knackte erstmals die 6-Milliarden-Franken-Grenze. Mit einem Hypothekarvolumen von über 3,6 Milliarden Franken sei die OKB die bedeutendste Hypothekarbank in Obwalden.

Äusserst positiv habe sich auch das Zinsgeschäft entwickelt. So sei der Brutto-Erfolg um 2,1 Prozent gestiegen. Dies unter anderem wegen des Wachstums der Kundenausleihungen um 3 Prozent. «Negativzinsen zahlen bei uns fast ausschliesslich institutionelle Kunden, nur in ganz seltenen Fällen Privat- und Firmenkunden», hielt Bruno Thürig fest. Der Höhenflug an der Börse habe ebenfalls zu diesem Rekordergebnis beigetragen. Auch die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft seien um 9,7 Prozent gestiegen. Der Jahresgewinn übertreffe das Resultat vom 2020 um 8,8 Prozent und falle mit 17 Millionen sogar knapp höher aus als 2019.

Hingegen stieg auch der Geschäftsaufwand, und zwar um 6,4 Prozent auf 33,2 Millionen Franken. Die Zahl der Vollzeitstellen wuchs um 3,2 Prozent auf 160. Investitionen in die Digitalisierung führten zu einem höheren Sachaufwand. «Wir haben aber unsere Kosten im Griff, das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag stimmt», hielt Thürig fest.

Mit einem ähnlich starken Wachstum im laufenden Geschäftsjahr rechnet er nicht. «Wir gehen davon aus, dass wir nach diesem Rekordjahr wieder durchschnittlich wachsen.» Auch erwarte er an der Börse wieder eine Normalisierung. Ein grosser Unsicherheitsfaktor bleibe nach wie vor die Pandemie. «Sie kann den Geschäftsverlauf massgeblich beeinflussen.» Klar ist für ihn, dass es ganz ohne Wachstum nicht geht. «Dazu sind wir gezwungen, um die sinkenden Zinsmargen und die Investitionen in der Digitalisierung zu kompensieren», hielt Bruno Thürig fest. «Aber wir wollen mit dem Markt wachsen. Den Marktanteil zu vergrössern, ist nicht das Ziel.»

Obwaldner Wirtschaft hat der Pandemie getrotzt

«Mit Ausnahme der Tourismus- und Gastrobranche hat die Obwaldner Wirtschaft der Pandemie getrotzt, wir haben faktisch eine Vollbeschäftigung im Kanton, die Nachfrage nach Immobilien ist weiter gestiegen», blickte Bruno Thürig auf das zweite Geschäftsjahr unter dem Vorzeichen von Corona zurück.

Die Digitalisierung soll nicht auf Kosten des persönlichen Kundenkontakts erfolgen. «Unsere Kunden schätzen den Kontakt vor Ort, vor allem für aufwendige Beratungen, etwa wenn es ums Eigenheim geht», hielt Thürig fest. So werden nicht etwa Filialen geschlossen, sondern modernisiert. Vier der sieben Filialen wurden bereits nach dem neuen Konzept umgebaut, mit dem Fokus auf individuelle und persönliche Beratung. In diesem Jahr sind zwei weitere Filialen an der Reihe. In Sachseln zieht die OKB in die ehemalige Post. Ebenfalls im November soll der Umbau der Filiale in Engelberg abgeschlossen sein.

Keine Partizipantenversammlung mehr

Eine Neuerung gibt es bei der Partizipantenversammlung. Diese musste 2020 und 2021 pandemiebedingt abgesagt werden: Nun wird sie definitiv abgeschafft. Sie fand 2019 mit rund 1500 Personen in der Helikopterhalle Alpnach statt. «Ein Anlass in dieser Art und Grösse ist heute kaum mehr vorstellbar», sagte Daniel Dillier zum Entscheid. «Eine abgespeckte Version kam für uns nicht in Frage. Deshalb haben wir uns entschieden, das Geld künftig in andere Projekte zu investieren, von denen unsere Kundinnen und Kunden profitieren können.»

Es war die letzte Bilanzpressekonferenz für Bruno Thürig. Bekanntlich verlässt er nach 20 Jahren die OKB Ende April und wird Präsident des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken. Daniel Dillier sprach von einem grossen Glück, dass Bruno Thürig 20 Jahre lang der OKB treu blieb. Neue CEO wird Margrit Koch.